Česká naděje po zranění zase řádí. Ticháčková letos vyhrála 19 z 20 duelů a je opět ve finále
Ticháčková – Sziedatová 6:2, 6:3
Profesionálnímu tenisu se začala naplno věnovat až v letošním roce. A vstup do sezony měla Ticháčková naprosto famózní, když vyhrála všech 15 zápasů a posbírala dva tituly v Antalyi a přidala triumf v únoru v Monastiru.
Jenže ve finále v Tunisku si poranila koleno a z velkých plánů vyzkoušet i větší turnaje a pokračovat v parádní jízdě sešlo. Na oficiální tour se 18letá česká hvězdička vrátila po více než sedmiměsíční pauze na konci září v Šibeniku a v úvodním kole zaznamenala svou první letošní porážku.
O měsíc později ovšem exceluje na další chorvatské akci. V Bolu ztratila úvodní set, ale v následujících osmi dominovala. V semifinále si poradila s Němkou Sziedatovou a čeká ji čtvrté profesionální finále, v nichž má stoprocentní úspěšnost.
Bývalá juniorská světová třicítka Ticháčková upravila na probíhající akci svou famózní bilanci v letošní sezoně. Z 20 odehraných duelů prohrála jen jeden a má velkou šanci získat v chorvatském městě titul.
Aktuálně 761. hráčka světa Ticháčková vyzve v sobotním finále o šest měsíců starší Dunju Maričovou. Srbka figurující na 1235. místě žebříčku bude hrát profesionální finále podruhé a zabojuje o první titul mezi ženami.
Pak vyhrála Pardubickou juniorku, hrála extraligu...a dlouho nic.
Začala prý s tenisem hodně pozdě, ale potenciál se nezapře.
https://www.youtube.com/watch?v=zl-oN8yCCWM
Už jsem myslel, že se po ní slehla zem jako kdysi po Havlíčkové nebo sestrách Pantůčkových ap.