Česká naděje po zranění zase řádí. Ticháčková letos vyhrála 19 z 20 duelů a je opět ve finále

DNES, 12:49
ITF BOL - Eliška Ticháčková (18) patří mezi největší české mladé naděje a v letošní sezoně to potvrzuje. Talentovaná teenagerka zvládla v tomto roce 19 z 20 zápasů a o další titul bude bojovat na probíhající akci ITF W15 v Chorvatsku, kde vyhrála už osm setů v řadě a v semifinále smetla 6:2, 6:3 Franzisku Sziedatovou.
Eliška Ticháčková si zahraje o další titul (© ČTK / Lebeda Pavel)

Ticháčková – Sziedatová 6:2, 6:3

Profesionálnímu tenisu se začala naplno věnovat až v letošním roce. A vstup do sezony měla Ticháčková naprosto famózní, když vyhrála všech 15 zápasů a posbírala dva tituly v Antalyi a přidala triumf v únoru v Monastiru.

Jenže ve finále v Tunisku si poranila koleno a z velkých plánů vyzkoušet i větší turnaje a pokračovat v parádní jízdě sešlo. Na oficiální tour se 18letá česká hvězdička vrátila po více než sedmiměsíční pauze na konci září v Šibeniku a v úvodním kole zaznamenala svou první letošní porážku.

O měsíc později ovšem exceluje na další chorvatské akci. V Bolu ztratila úvodní set, ale v následujících osmi dominovala. V semifinále si poradila s Němkou Sziedatovou a čeká ji čtvrté profesionální finále, v nichž má stoprocentní úspěšnost.

Bývalá juniorská světová třicítka Ticháčková upravila na probíhající akci svou famózní bilanci v letošní sezoně. Z 20 odehraných duelů prohrála jen jeden a má velkou šanci získat v chorvatském městě titul.

Aktuálně 761. hráčka světa Ticháčková vyzve v sobotním finále o šest měsíců starší Dunju Maričovou. Srbka figurující na 1235. místě žebříčku bude hrát profesionální finále podruhé a zabojuje o první titul mezi ženami.

Výsledky turnaje ITF W15 v Bolu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

9
muster
31.10.2025 14:02
škoda té pauzy, hlavně ať se jí vyhýbají další zranění... připomíná mi nějakou bývalou tenistku, ale nevím kterou
Serpens
31.10.2025 14:04
Štefková
Tomas_Smid_fan
31.10.2025 13:27
Kalinka by už za ty skreče měla vyfasovat pokutu.
muster
31.10.2025 13:56
Mony
31.10.2025 13:59
Hlavně od sázkovek
Mony
31.10.2025 13:04
Já si jí všiml už kdysi v kvaldě Prague open, kdy trápila Deichman.
Pak vyhrála Pardubickou juniorku, hrála extraligu...a dlouho nic.
Začala prý s tenisem hodně pozdě, ale potenciál se nezapře.
Liverpool22
31.10.2025 13:47
Já si Elišky všimnul na juniorském RG. Tady je dlouhý rozhovor s Eliškou - od 22minuty tam vypráví jak potkala na RG Cipíska, který jí málem sejmul
https://www.youtube.com/watch?v=zl-oN8yCCWM
PTP
31.10.2025 12:54
Vypadá jako milá holka
Mony
31.10.2025 13:01
Sakra dobrá holka...tedy tenistka.
Už jsem myslel, že se po ní slehla zem jako kdysi po Havlíčkové nebo sestrách Pantůčkových ap.
