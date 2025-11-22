Přes tři a půl hodiny boje i neproměněné mečboly. Štruplová ve finále padla
Hennemannová – Štruplová 4:6, 7:6, 6:4
Štruplová se se svou finálovou soupeřkou Hennemannovou dosud potkala jen jednou. Před dvěma měsíci Švédce podlehla v semifinálovém duelu na turnaji ITF v Itálii po třísetovém zápase.
Odveta rodačce z Jablonce nad Nisou zpočátku vycházela dokonale. Do utkání přitom česká tenistka nevstoupila vůbec dobře, když ztratila hned své úvodní podání a prohrávala 0:2. I ve třetí hře musela odvracet další brejkboly, z nejhoršího se však dostala a získala první hru.
Postupem času Štruplová setřásla nervozitu, zpřesnila hru a srovnala se Švédkou krok. Od stavu 3:4 ze svého pohledu pak už byla lepší hráčkou. Dvakrát za sebou uspěla na returnu, sama na podání už nezaváhala a za 53 minut získala první set 6:4.
I druhý set začala česká tenistka výborně, když získala úvodní dva gamy. Následující pasáž ale patřila její soupeřce, která čtyřmi hrami v řadě otočila průběh setu. Divoká sada gradovala v závěru. Štruplová vedla 6:5, při podání soupeřky pak 40:15, ani jeden z mečbolů však neproměnila.
Velká bitva se smutným koncem. Jízda Ticháčkové skončila v Řecku ve finále
Neproměněné možnosti jednadvacetiletou Češku poznamenaly. V následném tie-breaku už naprosto vládla Hennemannová, získala ho jasně 7:2 a srovnala na 1:1. Druhá sada trvala neuvěřitelnou hodinu a 34 minut.
Rozhodující sada se stala trápením hráček na servisu. Vyčerpávající zápas se začal lámat za stavu 3:3, kdy Švédka získala dvě hry v řadě. Štruplová ještě zabojovala, potřetí v setu vzala soupeřce podání a snížila.
Obrovské drama ale už prodloužit nedokázala. Následující hru při svém podání ztratila a po třech hodinách a 40 minutách boje odcházela poražená.
Štruplová si tak na svůj sedmý titul z okruhu ITF bude muset počkat, v žebříčku se posune na zhruba 387. pozici, jejím maximem tak zůstává 250. příčka.
Velmi úspěšná sobota pro Čechy a Češky. Titul v deblu a čtyři výhry z pěti semifinále
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře