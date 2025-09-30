Zatím nepovedený návrat. Brenda Fruhvirtová padla s 939. hráčkou světa a končí v kvalifikaci
Fruhvirtová – Maduzziová 6:3, 4:6, 6:10
Comeback na tenisové kurty po psychických i zdravotních potížích odstartovala Fruhvirtová nejlepším možným způsobem, když v úvodním zápase ve Viserbě neztratila ani jeden game. Z následujících duelů ale bylo jasné, že stejnou výkonnost jako před pauzou a sérií různých problémů rozhodně nemá.
Na první akci skončila po nevyužitých mečbolech ve čtvrtfinále a ještě mnohem horší představení absolvovala v tomto týdnu v italském městě Santa Margherita di Pula. Úvodní kolo kvalifikačních bojů sice bývalá 87. a nyní až 806. hráčka světa zvládla, nicméně do hlavní soutěže se nedostala.
Majitelka 15 trofejí z okruhu ITF nestačila na domácí Maduzziovou. Proti o rok starší Italce získala první set a v tom následujícím vedla 2:0. Převahu však postupně ztratila a od stavu 4:3 neuhrála ve zbytku druhého dějství ani jeden game. Následně nezvládla super tie-break, který ztratila poměrem 6:10.
V Itálii by měla Fruhvirtová ještě zůstat. Za týden zkusí další kvalifikaci ve stejném dějišti a pak má v plánu kvalifikační boje v Řecku.
