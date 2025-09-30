Zatím nepovedený návrat. Brenda Fruhvirtová padla s 939. hráčkou světa a končí v kvalifikaci

DNES, 13:35
Aktuality 3
ITF SANTA MARGHERITA DI PULA - Brenda Fruhvirtová (18) odstartovala před pár týdny pokus o návrat do tenisového kolotoče a zatím ho nemůže hodnotit příliš pozitivně. Bývalá členka TOP 100 žebříčku skončila na první akci už ve čtvrtfinále, a na dalším italském podniku ITF dokonce neprošla kvalifikací. V přímém souboji o hlavní soutěž nestačila 6:3, 4:6, 6:10 na 939. hráčku světa Gaiu Maduzziovou (19).
Profily hráčů
Fruhvirtová Brenda
Maduzzi Gaia
Brenda Fruhvirtová skončila už v kvalifikaci (© DAVID GRAY / AFP)

Fruhvirtová – Maduzziová 6:3, 4:6, 6:10

Comeback na tenisové kurty po psychických i zdravotních potížích odstartovala Fruhvirtová nejlepším možným způsobem, když v úvodním zápase ve Viserbě neztratila ani jeden game. Z následujících duelů ale bylo jasné, že stejnou výkonnost jako před pauzou a sérií různých problémů rozhodně nemá.

Na první akci skončila po nevyužitých mečbolech ve čtvrtfinále a ještě mnohem horší představení absolvovala v tomto týdnu v italském městě Santa Margherita di Pula. Úvodní kolo kvalifikačních bojů sice bývalá 87. a nyní až 806. hráčka světa zvládla, nicméně do hlavní soutěže se nedostala.

Nečekaný krach Fruhvirtové. Na první akci po pauze nevyužila mečboly

Majitelka 15 trofejí z okruhu ITF nestačila na domácí Maduzziovou. Proti o rok starší Italce získala první set a v tom následujícím vedla 2:0. Převahu však postupně ztratila a od stavu 4:3 neuhrála ve zbytku druhého dějství ani jeden game. Následně nezvládla super tie-break, který ztratila poměrem 6:10.

V Itálii by měla Fruhvirtová ještě zůstat. Za týden zkusí další kvalifikaci ve stejném dějišti a pak má v plánu kvalifikační boje v Řecku.

Výsledky kvalifikace

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

3
Přidat komentář
Mantra
30.09.2025 14:32
A vlak odjíždí
Reagovat
tommr
30.09.2025 14:10
S Brendou to nevypadá dobře ...
Reagovat
Serpens
30.09.2025 13:44
No, trénink asi nebyl na 100%.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist