Nečekaný krach Fruhvirtové. Na první akci po pauze nevyužila mečboly a padla s outsiderkou

DNES, 15:51
ITF VISERBA - Brenda Fruhvirtová (18) zakončila svůj první turnaj po psychických i zdravotních problémech už ve čtvrtfinále. Majitelka 15 trofejí z okruhu ITF nečekaně prohrála 4:6, 6:4, 6:7 dvouapůlhodinovou bitvu s domácí hráčkou z osmé stovky žebříčku Camillou Gennarovou (21) na podniku W15 v italské Viserbě, přestože vedla 4:2 v rozhodujícím setu a měla i dva mečboly na returnu.
Fruhvirtová Brenda
Gennaro Camilla
Brenda Fruhvirtová překvapivě končí už ve čtvrtfinále (© AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Fruhvirtová – Gennarová 4:6, 6:4, 6:7

Do turnaje vstoupila Fruhvirtová tím nejlepším možným způsobem. Ve svém prvním soutěžním zápase po psychických a zdravotních problémech a více než půlroční pauze porazila poměrem 12:0 Allegru Fioraniovou, která nefiguruje v žebříčku.

Už v dalším utkání však bylo jasné, že do své nejlepší formy má daleko, jelikož 1222. hráčce světa Barbaře Dessolisové povolila osm gamů. A další potvrzení, mnohem krutější, přišlo ve čtvrtfinále s Gennarovou.

Ještě v polovině rozhodujícího setu to vypadalo, že si favorizovaná Fruhvirtová navzdory slabšímu výkonu postup pohlídá. Vedla totiž 4:2. Jenže náskok velmi snadno ztratila a za stavu 5:5 musela likvidovat dva brejkboly v řadě. Komplikaci ustála, ale pak neproměnila dva mečboly na returnu. Rozhodnout musel tie-break, který Češka prohrála 4:7.

Ještě na začátku loňské sezony Fruhvirtová pokračovala v progresu, když zapsala první výhry v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu a také debutovala v TOP 100 žebříčku. Mladší z talentovaných sester ale začala postupně odcházet hlavně fyzicky, spoustu zápasů musela skrečovat a ve světovém pořadí se i kvůli delším zdravotním přestávkám propadala.

Letos od března až do tohoto týdne nikde nehrála a ukázalo se, že bojovala s psychickými problémy a také zraněním zad. Bývalá 87. a nyní až 822. hráčka světa, která by měla mít nárok na chráněný žebříček, by se měla v následujících dvou týdnech představit na dalších italských turnajích ITF.

Výsledky turnaje ITF W15 ve Viserbě

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

12
Mantra
13.09.2025 17:09
no a je to potvrzený - ta hlava nebude ready a jsem moc zvědav, jak se jí povede na další akci... Jak jsem si myslel už dříve, podle mě to povede spirálou dolů, nejprve pochyby, pak se přidá tělo a to bude pro hlavu ještě horší atd - psychosomatické svinstvo. Je to sice jen první akce, ale kolik jich vydrží? Jsem tu za pesimistu, to vím, ale nelze to nevidět a rád se budu mílit.
Reagovat
muster
13.09.2025 17:16
pořád má teprve 18, takže se může stát cokoliv... říkala, že má chuť hrát a je plná elánu, uvidíme co tělo dovolí
Reagovat
EllNino
13.09.2025 16:12
Ty prohry z MB se množí, Dominika, Vítek, Brenda
Reagovat
com
13.09.2025 16:03
hlavne kdyz hrala pred par dny proti hracce mimo zebricek a dala ji 2 kanary, tak tu meli vseci orgasmy
Reagovat
muster
13.09.2025 16:05
mnohonásobné orgasmy
Reagovat
Kandinsky1
13.09.2025 16:01
Ono je to možná dobře. Bůhví jak by zdravotně dopadla hrát dnes ještě druhej zápas.
Může využívat PR? Snad tu její půlroční pauzu nepřeruší jeden zápas té blbé bundesligy.
Reagovat
muster
13.09.2025 16:04
napadlo mě to samé, že by si přivodila akorát zranění
Reagovat
tommr
13.09.2025 16:09
ve druhém setu si jedna hráčka brala MTO ale nevím která protože ze zápasu nebyl stream ...
Reagovat
muster
13.09.2025 16:12
na Livesportu nic není, takže též nevím
Reagovat
muster
13.09.2025 16:21
v článku se píše, že má nárok na PR, tak budeme panu Jiráskovi bezmezně věřit
Reagovat
Mony
13.09.2025 15:58
Tyhle prohry jedině prospějí
Reagovat
The_Punisher
13.09.2025 15:53
Stane se :) Hlavu vzhůru, makat a brzy na další turnaje
Reagovat

