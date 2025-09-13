Nečekaný krach Fruhvirtové. Na první akci po pauze nevyužila mečboly a padla s outsiderkou
Fruhvirtová – Gennarová 4:6, 6:4, 6:7
Do turnaje vstoupila Fruhvirtová tím nejlepším možným způsobem. Ve svém prvním soutěžním zápase po psychických a zdravotních problémech a více než půlroční pauze porazila poměrem 12:0 Allegru Fioraniovou, která nefiguruje v žebříčku.
Už v dalším utkání však bylo jasné, že do své nejlepší formy má daleko, jelikož 1222. hráčce světa Barbaře Dessolisové povolila osm gamů. A další potvrzení, mnohem krutější, přišlo ve čtvrtfinále s Gennarovou.
Ještě v polovině rozhodujícího setu to vypadalo, že si favorizovaná Fruhvirtová navzdory slabšímu výkonu postup pohlídá. Vedla totiž 4:2. Jenže náskok velmi snadno ztratila a za stavu 5:5 musela likvidovat dva brejkboly v řadě. Komplikaci ustála, ale pak neproměnila dva mečboly na returnu. Rozhodnout musel tie-break, který Češka prohrála 4:7.
Ještě na začátku loňské sezony Fruhvirtová pokračovala v progresu, když zapsala první výhry v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu a také debutovala v TOP 100 žebříčku. Mladší z talentovaných sester ale začala postupně odcházet hlavně fyzicky, spoustu zápasů musela skrečovat a ve světovém pořadí se i kvůli delším zdravotním přestávkám propadala.
Letos od března až do tohoto týdne nikde nehrála a ukázalo se, že bojovala s psychickými problémy a také zraněním zad. Bývalá 87. a nyní až 822. hráčka světa, která by měla mít nárok na chráněný žebříček, by se měla v následujících dvou týdnech představit na dalších italských turnajích ITF.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Může využívat PR? Snad tu její půlroční pauzu nepřeruší jeden zápas té blbé bundesligy.