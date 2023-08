Brenda Fruhvirtová vyhrála i 10. finále na okruhu ITF. V Německu slaví nejcennější triumf

Brenda Fruhvirtová loni vyhrála osm antukových podniků ITF W25 a letos už sbírá zkušenosti i na větších turnajích. Dokonce prošla kvalifikací Australian Open a Roland Garros a získala dvě další trofeje.

V březnu v indickém Bengalúru ovládla akci ITF W40 a získala první triumf na tvrdém povrchu. A tento týden si na antuce v německém Hechingenu došla i pro první triumf na turnaji s dotací 60.000 dolarů.

Šestnáctiletá Češka potvrdila roli nasazené jedničky a v pěti duelech neztratila ani set. S nejtěžší soupeřkou si poradila v sobotním semifinále, v němž vyřadila čerstvou semifinalistku podniku WTA v Lausanne a bývalou 50. hráčku světa Annu Bondárovou z Maďarska.

Ve finále se nenechala zaskočit o pět let starší slovinskou kvalifikantkou Živou Falknerovou. Hráčku až ze šesté světové stovky smetla 6:3, 6:1 a potvrdila, že finálové zápasy jsou její parketa. Vyhrála všech 10 soubojů o titul a ztratila přitom jen dva sety.

for the first time in her career Brenda Fruhvirtova has won a 60k title after winning in Hechingen pic.twitter.com/b5PvzEL60k