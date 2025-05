Brutální výzva: Konec českých nadějí na French Open? Poslední trio má strašně těžké soupeře

O tom, že i jedno české zastoupení ve druhém týdnu letošního ročníku French Open by bylo úspěchem, se už psalo. A v sobotu to platí dvojnásob. Poslední tři čeští tenisté totiž mají ohromně těžké soupeře. Jiří Lehečka (23) vyzve světovou jedničku Jannika Sinnera, Marie Bouzková (26) změří síly s ženskou dvojkou Coco Gauffovou a Markéta Vondroušová (25) bude čelit turnajové trojce Jessice Pegulaové.

Přehled toho nejzajímavějšího, sobota 31. 5.

Češi v akci

Vondroušová (ČR) - Pegulaová (3-USA) | Court Philippe-Chatrier (12:00 SELČ)

Lehečka (ČR) - Sinner (1-It.) | Court Suzanne-Lenglen (12:30 SELČ)

Bouzková (ČR) - Gauffová (2-USA) | Court Philippe-Chatrier (15:30 SELČ)

* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské i mužské dvouhry. Od osmifinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.

Jako první nastoupí z posledního tria českých zástupců Markéta Vondroušová a právě ona má asi největší šanci dostat české barvy do druhého týdne letošního ročníku French Open. Finalistka z roku 2019 ale absolvuje svůj první turnaj po dalších problémech s operovaným levým ramenem a také více než tříměsíční pauze. Přesto se v oblíbeném dějišti prezentuje solidní formou a dokázala porazit rozjetou kvalifikantku Oksanu Selechmetěvovou i Magdalenu Frechovou. Světová trojka Jessica Pegulaová však bude zřejmě mnohem těžší soupeřkou, přestože v posledních týdnech neměla nejlepší fazónu a na evropské antuce vyhrála dvakrát po sobě až teď v Paříži. Jediný předchozí souboj se uskutečnil předloni ve čtvrtfinále Wimbledonu, kde Vondroušová trochu i se štěstím otočila rozhodující set a nakonec si došla pro titul.

Také Marie Bouzková bude mít hvězdnou americkou soupeřku, a sice Coco Gauffovou. Bouzková měla velmi povedenou přípravu na French Open, nicméně antuka je pořád jejím jasně nejslabším povrchem. Bývalá finalistka pařížského majoru Gauffová naopak nemá s oranžovou drtí žádný problém a dorazila po finálových účastech v Madridu a Římě. Američanka hrála při posledních čtyřech startech na tomto turnaji minimálně čtvrtfinále a očekává se, že alespoň mezi nejlepší osmičku se podívá i letos. Bouzková by přesto mohla překvapit. S Gauffovou má totiž vzájemnou bilanci 2:0. Zatímco v Cincinnati 2022 jí světová dvojka po prohrané úvodní sadě vzdala, předloni na antuce v Římě šokovala pražská rodačka povedeným obratem.

Papírově nejmenší šance se dávají Jiřímu Lehečkovi. Na French Open sice nepřijel v dobré formě a už přes tři měsíce se trápí, ovšem do třetího kola prošel po snadných výhrách nad Jordanem Thompsonem a nebezpečným Alejandrem Davidovichem. Stejně jako na poslední generálce v Hamburku to tedy vypadá, že se opravdu o něco zlepšil. Věřit mu na skalp světové jedničky Jannika Sinnera by ale asi bylo momentálně až moc. Ital se před pár týdny vrátil po tříměsíčním dopingovém trestu a hraje tak, jako kdyby ani žádnou přestávku neměl. Lehečka si v areálu Rolanda Garrose své splnil, možná si vedl i nad očekávání, takže může hrát proti Sinnerovi naprosto uvolněně. Pro Lehečkovo sebevědomí by mohlo být velmi přínosné, pokud jednomu z největších favoritů sebere aspoň jeden set. Se Sinnerem to má 0:3 a na sety 0:6.

Sobotní program

COURT PHILIPPE-CHATRIER (od 12:00 SELČ)

1. Vondroušová (ČR) - Pegulaová (3-USA)

2. Zverev (3-Něm.) - Cobolli (It.)

3. Bouzková (ČR) - Gauffová (2-USA)

4. Misolic (Rak.) - Djokovič (6-Srb.) / nejdříve ve 20:15 SELČ



COURT SUZANNE-LENGLEN (od 11:00 SELČ)

1. M. Andrejevová (6-) - Putincevová (32-Kaz.)

2. Lehečka (ČR) - Sinner (1-It.)

3. Fonseca (Braz.) - Draper (5-Brit.)

4. Keysová (7-USA) - Keninová (31-USA)



COURT SIMONNE-MATHIEU (od 11:00 SELČ)

1. Kasatkinová (17-Austr.) - Badosaová (10-Šp.)

2. Jacquemotová (Fr.) - Boissonová (Fr.)

3. Bublik (Kaz.) - H. Rocha (Portug.)

4. Norrie (Brit.) - Fearnley (Brit.)



COURT 9 (od 11:00 SELČ)

1. Duckworth/Vukic (Austr.) - Nys/Roger-Vasselin (16-Monako/Fr.)

2. Detiucová/Starodubcevová (ČR/Ukr.) - Babosová/Stefaniová (14-Maď./Braz.)



COURT 13 (od 12:30 SELČ)

1. Beguová/Wickmayerová (Rum./Belg.) - Melicharová-Martinezová/Samsonovová (15-USA/-)

2. Rachimovová/Sisková (-/ČR) - S. Hsieh/Ostapenková (3-Tchaj-wan/Lot.)

Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje