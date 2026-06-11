Bude hrát Raducanuová? České tenistky ve čtvrtfinále Billie Jean King Cup vyzvou Británii

DNES, 10:06
Aktuality 9
České tenistky se ve čtvrtfinále Poháru Billie Jean Kingové utkají s Velkou Británií. Rozhodl o tom čtvrteční los v Šen-čenu, kde se finálový turnaj od 22. do 27. září uskuteční. Titul obhajují Italky.
Profily hráčů (7)
Strýcová Barbora
Bouzková Marie
Nosková Linda
Raducanu Emma
Linda Nosková a Emma Raducanuová (@Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia)

V případě postupu Češky narazí v semifinále na lepšího z dvojice Kazachstán - Španělsko. Další čtvrtfinálové dvojice tvoří Itálie s Čínou a Ukrajina s Belgií.

Výběr kapitánky Barbory Strýcové postoupil mezi osm nejlepších týmů v dubnu, kdy v kvalifikaci zvítězil ve Švýcarsku 3:2 na zápasy. Finálovou fázi si Češky zahrají po dvou letech, vloni obsadily v kvalifikační skupině v Ostravě-Porubě nepostupové druhé místo a musely příslušnost mezi elitou zachránit v následné baráži.

Češky figurovaly při losování mezi nenasazenými týmy. Vedle Velké Británie mohly za soupeře dostat ještě Itálii, Španělsko, nebo Ukrajinu.

Nejvýše postavenou hráčkou Británie je v tuto chvíli 42. tenistka světa a vítězka US Open z roku 2021 Emma Raducanuová. V týmu mohou být také Sonay Kartalová (72.), Katie Boulterová (73.), Francesca Jonesová (98.) či Harriet Dartová (160.). Britky postoupily do finálového turnaje díky kvalifikačnímu vítězství 3:1 v Austrálii.

Ve čtvrtfinálovém utkání jsou na programu tři zápasy. Po dvou dvouhrách bude následovat čtyřhra. Hraje se vždy na dva vítězné sety.

České tenistky usilují v soutěži známé dříve jako Fed Cup o dvanáctý triumf. Upevnily by si tím druhé místo v historickém žebříčku a přiblížily se osmnáctinásobným šampionkám z USA.

Los finálového turnaje Poháru Billie Jean Kingové

Česko - Velká Británie

Kazachstán - Španělsko

Belgie - Ukrajina

Itálie - Čína

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Livesport / Tomáš Rambousek, TenisPortal.cz
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Komentáře

9
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drabona
11.06.2026 12:52
Pokud by bylo možné jet v nejsilnější sestavě / Nosková, Muchová,Siniaková, Krejčíková/+ Valentová nebo Bouzková/ nebylo by vůbec co řešit, byly alernativy do dvouher i do čtyřhry, ale to je v současné chvíli málo pravděpodobné. I Další týmy na tom mohou být všelijak, máme ale v první padesádce 6 dobrých hráček, tak uvidíme co se povede. Slabý tým to uršitě nebude!
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tommr
11.06.2026 11:49
Těžkej los. Pokud Britky nastoupí s Boulter a Raducanu bude s nima mít co dělat i naše nejsilnější sestava ...
V minulosti jsme s GBR hráli sedmkrát a ČR vyhrála poslední 4 zápasy. Poslední zápas je z roku 2022 v Praze ...
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tenisman1233
11.06.2026 11:51
Vzhledem k tomu,že jsme mohli dostat italky,ukrajinky či kazašky tak tento los je dost hratelný.
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tommr
11.06.2026 12:14
Itálie má jen Paolini, Ukrajina Svitolinu a Kazachstán Rybakinu. Účast těchto hráček je nejistá a bez nich jsou to hratelné týmy ...
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milik254
11.06.2026 12:22
Ukrajina má ještě Kosťuk, solidní je i Jastremská, každopádně žádná z Britek výkonnostně nesahá těmhle ani po pas.
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tommr
11.06.2026 12:33
Kostyuk a Yastremska jsou náladové hráčky které můžou zazářit i propadnout. Souhlasím ale s tím že Ukrajina by byla těžší soupeř než Británie a to hlavně kvůli mimotenisovým aktivitám ...
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milik254
11.06.2026 10:49
Zajímavý los, Británii bychom měli zvládnout i béčkovým až céčkovým týmem a pokud nedorazí Rybakina, tak nás vidím jako favority na postup do finále. Los nám po delší době zase trochu přál. myslím, že Linda N. určitě bude chtít hrát, pokud se podaří přemluvit Káju nebo třeba Katku, tak bychom mohli být hodně silný tým
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GaelM
11.06.2026 11:04
Kterou Káju? smile
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Tomas_Smid_fan
11.06.2026 12:34
pusťte na Britky zLouna
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