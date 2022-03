Bývalé šampionky Fernandezová a Watsonová v Monterrey začaly vítězně

Leylah Fernandezová loni v Monterrey neztratila v pěti zápasech ani set a své druhé finále - opět v Mexiku - proměnila v premiérový titul na okruhu WTA. V září se pak senzačně dostala přes řadu favoritek do finále US Open a v 19 letech vyletěla vyletěla ve světovém žebříčku do elitní dvacítky.



Letos toho kanadská teenagerka zatím příliš neodehrála. Ze tří zápasů vyhrála jediný, na Australian Open skončila nečekaně po úvodním vystoupení proti domácí Madison Inglisové.



Od té doby měsíc a půl nehrála, než se v Monterrey poprvé představila v roli obhájkyně titulu. A svůj první zápas bez problémů zvládla. Druhá nasazená Kanaďanka si poradila se Slovenkou Annou Karolínou Schmiedlovou, kterou v prvním vzájemném střetnutí přehrála 6-2 6-2.



"Jsem šťastná, že jsem zpátky v Monterrey. Je to pro mě výjimečné město, vyhrála jsem tady svůj první titul. Doufám, že ho letos budu schopná obhájit a že budu každým dnem zlepšovat úroveň své hry," řekla Fernandezová.



Ve čtvrtfinále se aktuálně 21. hráčka světa Fernandezová utká s Číňankou Qinwen Zheng, nebo lucky loserem Italkou Luciou Bronzettiovou.







Vítězně do soutěže vstoupila také druhá ze tří bývalých šampionek Heather Watsonová. Britská vítězka z roku 2017, která v Mexiku získala dva ze tří titulů na okruhu WTA (triumfovala ještě v Acapulcu 2020), zdolala 6-3 2-6 7-6 Němku Jule Niemierovou a připsala si teprve druhou letošní výhru v hlavní soutěži.



O první čtvrtfinále od loňského června si Watsonová zahraje s Japonkou Misaki Doiovou, nebo Španělkou Nuriou Parrizasovou.



Nejvýše nasazenou je šampionka z roku 2020 Elina Svitolinová. Ukrajinka by v úterý měla nastoupit proti Anastasii Potapovové, pokud ale WTA nechá soupeřku reprezentovat Rusko, které rozpoutalo válečný konflikt na Ukrajině, z turnaje se odhlásí.



V úterý do turnaje mají vstoupit také šampionka z Guadalajary Sloane Stephensová a poražená finalistka Marie Bouzková. Jediná Češka v soutěži odstartuje proti Italce Saře Erraniové.

• WTA 250 MONTERREY •

Mexiko, tv. povrch, 239.477 dolarů

pondělní výsledky (28. 02. 2022) • Dvouhra - 1. kolo • Fernandezová (2-Kan.) - Schmiedlová (SR) 6-2 6-2 Sorribesová (4-Šp.) - Rachimovová (Rus.) 7-5 6-7(2) 6-1 Osoriová (5-Kol.) - Frechová (Pol.) 6-3 7-6(6) Watsonová (Brit.) - Niemierová (Něm.) 6-3 2-6 7-6(4) Tomovová (Bulh.) - Parryová (Fr.) 6-4 6-0 Zacaríasová (Mex.) - Navarrová (USA) 6-1 6-7(3) 6-3 Tanová (Fr.) - Zarazúaová (Mex.) 6-0 1-0 skreč Z. Haddadová (Braz.) - Udvardyová (Maď.) 1-6 6-1 7-5