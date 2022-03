Ukrajinka odmítá nastoupit proti tenistce reprezentující Rusko. Svitolinová se chce z Monterrey odhlásit

"Myslím, že současná situace vyžaduje jednoznačné stanovisko od našich organizací: ATP, WTA a ITF," napsala dnes Svitolinová na sociální sítě.



"Ukrajinští tenisté požádali tyto tenisové asociace, aby se řídily doporučeními Mezinárodního olympijského výboru a nechaly hrát Rusy a Bělorusy jen jako neutrální sportovce. Bez národních symbolů, barev, vlajek či hymen," nastínila současný postoj ukrajinských tenistů.



27letá Svitolinová má tento týden startovat jako nasazená jednička na turnaji WTA 250 v mexickém Monterrey a hned v prvním kole čelit Rusce Anastasii Potapovové. Pokud ale ze strany asociací nedojde k rychlým opatřením, z turnaje se odhlásí.



"V souladu se svým postojem oznamuji, že nebudu hrát zítra v Monterrey ani žádný jiný zápas proti tenistkám reprezentujícím Rusko nebo Bělorusko, dokud naše organizace nepřijmou nezbytná rozhodnutí," oznámila.



"Neobviňuji žádného ruského sportovce. Oni nejsou zodpovědní za invazi v mé rodné zemi. Naopak chci vzdát hold Rusům a Bělorusům, kteří statečně vyjádřili svůj postoj proti válce. Jejich podpora je nezbytná," vysvětlila bývalá světová trojka a aktuálně 15. hráčka světa.



V Top 100 žebříčku WTA aktuálně figuruje sedm Rusek v čele s Anastasií Pavljučenkovovou, Veronikou Kuděrmetovovou a Darjou Kasatkinovou. Bělorusko má v elitní stovce světovou trojku Arynu Sabalenkovou, Viktorii Azarenkovou a Aliaksandru Sasnovičovou. Mužskému žebříčku ode dneška vládně Rus Daniil Medveděv, v Top 30 jsou ještě Andrej Rubljov, Aslan Karacev a Karen Chačanov.



Včera Svitolinová v 'Dopisu mé vlasti' oznámila, že prémie, které vydělá na nadcházejících turnajích, věnuje své zemi sužované agresivním vojenským útokem Ruska. Pokud tenisové organizace vyslyší prosby ukrajinských tenistů, měla by v březnu startovat na štědře dotovaných turnajích WTA 1000 v Indian Wells a Miami.



Přímo z Mexika dnes Svitolinová poskytla rozhovoru pro Sky Sports News. "Tahle noční můra mě šokovala. Každou minutu se modlím za svou rodinu, své přátele a všechny lidi na Ukrajině. Za bezpečí a mír po celém světe," řekla Svitolinová, manželka francouzského tenisty Gaëla Monfilse.



"Snažím se se svými blízkými zůstat v kontaktu, abych věděla, co se tam děje. V porovnání s nimi jsem v bezpečí. Myslet na ně je teď pro mě hodně stresující, protože nemohu nic dělat. Je to psychicky strašně těžké, vůbec si neumím představit, čím si procházejí. Jen se za ně modlím."