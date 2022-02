Mé srdce krvácí, napsala Svitolinová. Prémie z příštích turnajů věnuje na obranu Ukrajiny

"Slibuji, že předám prémie z mých příštích turnajů na podporu armády a humanitární účely, abych pomohla při obraně Tebe, naší vlasti," napsala sedmadvacetiletá Svitolinová.

"V současnosti jsem daleko od Tebe, daleko od mých milovaných, daleko od mých spoluobčanů, ale moje srdce nikdy nebylo víc naplněné Tvou duší," uvedla manželka francouzského tenisty Gaëla Monfilse.

Situaci v zemi sleduje s velkými obavami. "Moji spoluobčané, každý den se o vás bojím. Jsem zničená, mé oči nepřestávají ronit slzy, mé srdce neustále krvácí. Ale jsem na vás pyšná," napsala.

"Ukrajino, Ty nás spojuješ, jsi naší identitou, naší minulostí i budoucností. Já jsem Ukrajina, my jsme Ukrajina," dodala.

Příští týden by světová patnáctka Svitolinová měla plnit roli nasazené jedničky na turnaji WTA 250 v mexickém Monterrey a následně startovat na štědře dotovaných podnicích WTA 1000 v Indian Wells a Miami.

"This is a terrible nightmare... I am praying every single minute for my people and peace"



Ukraine tennis player Elina Svitolina opens up about the ongoing conflict in her country. pic.twitter.com/HIxDcJlKQH