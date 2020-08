Bývalí šampioni Murray a Clijstersová dostali divokou kartu na US Open

Belgičanka Kim Clijstersová vyhrála US Open v letech 2005, 2009 a 2010 a letos se v 36 letech vrátila po bezmála osmileté pauze na WTA Tour. V únoru prohrála s Muguruzaovou i Kontaovou ve dvou setech, nyní v létě ale předvádí velmi dobré výkony na Wolrd Team Tennis ve Spojených státech amerických.

Ve dvouhrách si 37letá Belgičanka připsala skalpy vítězky letošního Australian Open a světové čtyřky Sofie Keninové, další grandslamové vítězky Sloane Stephensové, Bernardy Peraové, Danielle Collinsovoé či Olgy Govorcovové.

Členka Síně slávy a matka tří dětí Clijstersová se v New Yorku představí na grandslamu poprvé od roku 2012.

Právě v tom roce vyhrál Andy Murray ve Flushing Meadows první ze svých tří grandslamových titulů. Soutěžní zápas třiatřicetiletý Brit naposledy absolvoval loni v listopadu na finálovém turnaji Davis Cupu, od té doby laboroval s bolestmi operované kyčle.

Mezi držiteli divoké karty je i Američan Sebastian Korda, dvacetiletý syn bývalého českého tenisty Petra Kordy.

US Open se bude hrát bez diváků od 31. srpna. Start na turnaji kvůli obavám z nákazy koronavirem odřekli loňský vítěz Rafael Nadal či ženská světová jednička Ashleigh Bartyová.

