Bývalý šampion Wawrinka v Rotterdamu natáhl Bublikovu černou sérii

Bývalý třetí hráč světa a trojnásobný grandslamový šampion Stan Wawrinka letos startoval mimo týmové soutěže pouze na Australian Open, na kterém vypadl v úvodním kole po pětisetové bitvě se Slovákem Alexem Molčanem. První výhru na individuálním turnaji si tak připsal až dnes na halovém klání ATP 500 v Rotterdamu.



37letý Švýcar na úvod čelil Kazachu Alexanderu Bublikovi, kterého před pár týdny porazil v United Cupu. A uspěl i nyní v Nizozemsku, kde zvítězil bez ztráty podání 7-6 6-4 a vzájemnou bilanci vyrovnal na 2-2.



50. hráč světa Bublik, jenž minulý týden v Montpellier neobhájil svůj jediný titul na okruhu ATP, nevybojoval první letošní výhru ani na 8. pokus a v součtu se závěrem loňské sezony prohrál podesáté v řadě.



Wawrinka se v Rotterdamu postaví na kurt s Bublikem ještě jednou. Před turnajem se totiž domluvili na společné premiéře ve čtyřhře, ve které vyzvou favorizované Chorvaty Nikolu Mektiče s Matem Pavičem.

All smiles from the doubles pair @stanwawrinka defeats his doubles partner 7-6 6-4 in the singles opener!#abnamroopen pic.twitter.com/fOBCXGTCM3