Cecchinato obnovil spolupráci s bývalým trenérem. A oznámil, že bude tátou

"Na konci července se staneme rodiči, narodí se nám chlapeček. Rodina bude to nejkrásnější vítězství mého života," prohlásil Marco Cecchinato.



27letý Ital prožíval nejlepší období své dosavadní kariéry během sezon 2018 a 2019, kdy během 10 měsíců vyhrál tři antukové turnaje ATP 250 (v Bukurešťi, Umagu a Buenos Aires) a mezitím se na Roland Garros 2018 dostal po senzační výhře nad Novakem Djokovičem do semifinále.



Ve světovém žebříčku se vyšplhal na post světové šestnáctky, jenže od loňského února se trápí. Na okruhu ATP vyhrál pouze dvakrát dva zápasy po sobě, 20 z posledních 23 turnajů pro něj skončilo hned po úvodním vystoupení a před přerušením sezony kvůli pandemii koronaviru prohrál pět duelů v řadě.



Ve světovém žebříčku se propadl na 113. místo a hledal řešení, jak se dostat z krize. Znovu nastartovat kariéru se snaží obnovením spolupráce se svým bývalým koučem Massimem Sartorim.



"Resetovali jsme se, jsme na novém začátku. Pro mě se Sartorim je to návrat ke kořenům. Když mi bylo 17 let, byl jsem s ním dva roky v Caldaru. Dobře se známe a slepě mu věřím. Ze všeho nejvíc mi tenhle krok vrátil sebedůvěru," pochvaluje si Cecchinato.



"Připomněl mi, že Seppi vyhrál svůj první turnaj v 27 letech a já mám ve stejném věku už tři tituly, takže se nemusím stresovat. Přesunuli jsme se do Vicenzy a trénujeme každé ráno a večer. Potřeboval jen se uklidnit a dokázat si, že se mám pořád co učit. Už po měsíci spolupráce se mi vrátily věci, které se mi nedařily ani v tréninku," pokračoval Cecchinato a zamyslel se nad důvodem výkonnostního poklesu.



"Myslím, že to byla kombinace několika faktorů. Před dvěma lety jsem některé situace špatně řešil, byl jsem pod tlakem při obhajobě spousty bodů a hlavně jsem se fyzicky necítil dobře. Postupně jsem ztrácel sebedůvěru a prohrával zápasy. Teď se snažím makat a po návratu na kurty se chci vrátit do Top 50. Chci dokázat, že to, čeho jsem v minulosti dosáhl, nebyla náhoda. Musím však postupovat krok za krokem," dodal.