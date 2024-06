Čechům hrozí ve Wimbledonu konec v prvním kole. Alcaraz a Sinner jsou ve stejné půlce

V pondělí startuje hlavní soutěž nejslavnějšího turnaje Wimbledonu. Největšími favority jsou světová jednička Jannik Sinner, sedminásobný vítěz a loňský finalista Novak Djokovič, úřadující šampion Carlos Alcaraz a Alexander Zverev. České barvy budou hájit v hlavní fázi Tomáš Macháč, debutant Jakub Menšík a kvalifikant Vít Kopřiva.

V pondělí startuje pro tenisový svět největší svátek roku, hlavní soutěž nejslavnějšího turnaje Wimbledonu. O pozlacený stříbrný pohár se bude bojovat od 1. do 14. července.

Největšími favority jsou světová jednička Jannik Sinner, sedminásobný vítěz a loňský finalista Novak Djokovič, úřadující šampion Carlos Alcaraz a Alexander Zverev, který stále čeká na první triumf na trávě a premiérový titul z grandslamů

České barvy budou v hlavní fázi v pořadí třetího grandslamu roku reprezentovat Tomáš Macháč, debutant Jakub Menšík a kvalifikant Vít Kopřiva.

Z hráčů, kteří byli přihlášeni do hlavní soutěže, do All England Clubu nedorazili dvojnásobný šampion Rafael Nadal a česká jednička Jiří Lehečka.

Divokou kartu do hlavní soutěže obdrželi domácí tenisté Arthur Fery, Charles Broom, Liam Broady, Jan Choinski, Henry Searle, Billy Harris, Paul Jubb a Jacob Fearnley.

Sinner se bez ohledu na výsledky letošního ročníku Wimbledonu udrží na postu světové jedničky.

Celková dotace turnaje činí 50 milionů liber (cca 1,48 miliardy českých korun). Vítěz získá šek v hodnotě 2,7 milionu liber (cca 79,7 milionu českých korun) a připíše si do žebříčku ATP rovných 2 000 bodů.

Wimbledon 2024

• Shrnutí •

Loňské finále: Alcaraz (1-Šp.) - Djokovič (2-Srb.) 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4

Nejvýše nasazení: Sinner (1. v ATP), Djokovič (2.), Alcaraz (3.), Zverev (4.), Medveděv (5.), Rubljov (6.), Hurkacz (7.), Ruud (8.)

Kategorie: grandslam

Místo konání: Londýn, Velká Británie

Povrch: tráva

Dotace: 50.000.000 liber



• Možná čtvrtfinále •

Sinner (1-It.) - Medveděv (5-) | H2H 5:6

Alcaraz (3-Šp.) - Ruud (8-Nor.) | H2H 4:0

Rubljov (6-) - Zverev (4-Něm.) | H2H 3:6

Hurkacz (7-Pol.) - Djokovič (2-Srb.) | H2H 0:7



• Možná osmifinále •

Sinner (1-It.) - Shelton (14-USA) | H2H 2:1

Dimitrov (10-Bulh.) - Medveděv (5-) | H2H 3:7

Alcaraz (3-Šp.) - Humbert (16-Fr.) | H2H 0:0

Paul (12-USA) - Ruud (8-Nor.) | H2H 2:4

Rubljov (6-) - Tsitsipas (11-Řec.) | H2H 6:5

Fritz (13-USA) - Zverev (4-Něm.) | H2H 3:5

Hurkacz (7-Pol.) - De Minaur (9-Austr.) | H2H 1:1

Rune (15-Dán.) - Djokovič (2-Srb.) | H2H 2:3



• Soupeři českých tenistů v 1. kole •

Kopřiva (ČR) - Djokovič (2-Srb.) | H2H 0:0

Macháč (ČR) - A. Murray (Brit.) | H2H 2:0

Menšík (ČR) - Bublik (23-Kaz.) | H2H 0:0

Kompletní los

Top favoriti Sinner a Alcaraz jsou ve stejné polovině

Jannik Sinner a Carlos Alcaraz jsou vzhledem k letošní formě a zdravotním komplikacím Novaka Djokoviče největšími kurzovými favority. Už teď je ale jasné, že jen jeden z nich může projít do finále. Sinner je letos nejlepším a nejstabilnějším hráčem na tour, nicméně cestu do závěrečného kola rozhodně nemá jednoduchou.

V úvodním kole by si měl hravě poradit s Yannickem Hanfmannem, ovšem už v tom následujícím může čekat bývalý finalista a jeho krajan Matteo Berrettini, který je na nejrychlejším povrchu velkou hrozbou, i když nemá nejlepší formu.

Jednoduché nemusí být ani třetí kolo s Tallonem Griekspoorem. S Nizozemcem sice vyhrál všech pět vzájemných soubojů, avšak v posledních dvou letos v Miami a na trávě Halle neměl daleko k porážce. V Miami na poslední chvíli zahájil obrat a potřeboval ho i v Halle, kde byl třikrát v řadě jediný míček od manka setu a brejku.

O něco jednodušší by mohlo být osmifinále, protože pro Nicoláse Jarryho je tráva nejslabším povrchem a Ben Shelton nemá dobrou formu. Jednoznačným favoritem by byl i v případném čtvrtfinále s Grigorem Dimitrovem, nebo Daniilem Medveděvem. Dimitrov obvykle nedokáže na grandslamech porážet nejlepší hráče světa (bilance 5:15 se zástupci TOP 10) a Medveděv prohrál s Italem posledních pět střetnutí.

Cesta Jannika Sinnera k titulu. (@ Twitter Tennis TV)

Carlos Alcaraz má cestičku do semifinále krásně umetenou. Při pohledu na los to vypadá jen na jednu výraznější hrozbu, ačkoli i druhou čtvrtinu pavouka tvoří 32 hráčů. S kvalifikantem Markem Lajalem by to měl mít snadné, zaváhání se nečeká ani proti Aleksandarovi Vukicovi, či Sebastianovi Ofnerovi a ve třetím kole by mohl čekat trápící se Frances Tiafoe.

Z nasazených může po cestě do čtvrtfinále potkat už jen antukového specialistu Sebastiána Báeze, nebo Uga Humberta, který sice postoupil do semifinále na první generálce v Hertogenboschi, ale pak prohrál oba zápasy. Francouzovi se navíc na grandslamech vůbec nedaří.

Zmínili jsme jednu výraznější hrozbu. Tou by měl být Tommy Paul, potenciální soupeř pro čtvrtfinále. Američan přijel po triumfu v londýnském Queen's Clubu a na Alcaraze umí, ve vzájemné bilanci to mají 2:2 a klidně to mohlo být 1:3 z pohledu španělského supertalentu. Kartami by mohl zamíchat ještě nevyzpytatelný Alexander Bublik, od Caspera Ruuda se na trávě žádné excelentní představení neočekává.

Cesta Carlose Alcaraze k titulu. (@ Twitter Tennis TV)

Alexander Zverev je letos na grandslamech výborný, dokud se nezačne lámat chleba. V semifinále Australian Open nedotáhl náskok dvou setů a ve finále French Open vedl 2:1 na sety a nakonec prohrál s Alcarazem. Wimbledon je jeho jasně nejslabším majorem, maximum má v osmifinále. Navíc ještě nikdy netriumfoval na travnatých dvorcích.

Svůj nejlepší výsledek v All England Clubu by mohl vylepšit, nicméně čeká ho několik nástrah. Úvodní dvě kola s antukářem Robertem Carballésem a domácí divokou kartou Henrym Searlem, nebo Marcosem Gironem by neměla představovat větší problém. Ve třetím by ovšem mohl potkat nebezpečného domácího mladíka Jacka Drapera, jenž před pár týdny slavil na trávě svůj první triumf na okruhu ATP.

V osmifinále by měl narazit na Taylora Fritze, který by neměl být v těchto podmínkách snadnou kořistí. Do čtvrtfinále se nabízí hned několik jmen, konkrétně Andrej Rubljov, Lorenzo Musetti, Sebastian Korda a Stefanos Tsitsipas. Na papíře je největší hrozbou Rubljov, ale Rus se v posledních měsících ohromně trápí prohrál všech 10 čtvrtfinále na grandslamech.

Cesta Alexandera Zvereva k titulu. (@ Twitter Tennis TV)

Novak Djokovič stále čeká na první letošní finále. Navíc musel odstoupit z nedávného French Open a podrobil se operaci menisku v pravém koleni, takže do poslední chvíle nebylo jisté, zda bude v pátečním losu vůbec figurovat. Sedminásobný šampion se ale cítí dostatečně fit a bude útočit na vyrovnání rekordmana turnaje Rogera Federera.

Úvodní kola má na rozehrání, což je vzhledem k okolnostem pro statisticky neúspěšnějšího hráče všech dob ideální. I kdyby nebyl stoprocentní, tak se neočekává klopýtnutí proti kvalifikantovi Vítovi Kopřivovi ani v souboji s divokou kartou Jacobem Fearnleym, nebo Alejandrem Morem. Jeho prvním nasazeným protivníkem by mohl být Tomás Martín Etcheverry.

Od osmifinále už to bude mnohem zajímavější. Čekat v něm může Holger Rune. Dánský mladík nemá už velmi dlouho svou nejlepší formu, ale i tak dokázal Djokoviče na loňském Turnaji mistrů pořádně potrápit. Na zkušeného Srba prostě umí zahrát bez ohledu na fazónu. Nabízí se ještě Karen Chačanov, na něhož naopak umí Djokovič.

Největší překážkou po cestě do finále by měl být Hubert Hurkacz. Polák se letos zlepšil na antuce a skvělou formu si přenesl i na trávu. Na generálce v Halle prohrál až ve finále ve dvou tie-breacích s Jannikem Sinnerem. Ve Wimbledonu by Djokoviče vyzval už potřetí, pokaždé vyhrál jeden set a trápil ho hlavně v loňském osmifinále. Vzhledem k Djokovičově formě a kondici se právě Hurkaczovi tady ve Wimbledonu předpovídá první grandslamové finále.

Cesta Novaka Djokoviče k titulu. (@ Twitter Tennis TV)

Sinner a Alcaraz by si to měli rozdat o finále. Pro Djokoviče by mohlo být největší překážkou čtvrtfinále s Hurkaczem a vypadnutí před semifinálovou fází by bylo nejmenším překvapením u Zvereva. Vzhledem k okolnostem by mohl být souboj Sinnera s Alcarazem předčasným finále, ale pokud Djokovič projde do závěrečného kola, tak rozhodně nemůže být podceňován.

České šance: Všem třem zástupců hrozí konec v 1. kole

V hlavní soutěži mužské dvouhry letošního ročníku Wimbledonu se představí tři Češi a nebylo by překvapením, kdyby všichni ztroskotali hned v prvním kole. Největší šanci dostat se do další fáze má Tomáš Macháč. Jenže na generálce v Halle vůbec nepřesvědčil, vypadl hned s Arthurem Filsem a z Mallorky se odhlásil.

V úterý si vyzkouší centrální dvorec, protože vyzve domácí hvězdu a dvojnásobného šampiona Andyho Murrayho. Brita, který nejspíše odehraje svůj poslední Wimbledon, před nímž se podrobil operaci zad, letos už dvakrát porazil. Murray se stále může z turnaje odhlásit, do pondělí a případně i do úterý dopoledne má pořád čas.

Pokud by Macháč uspěl, narazil by na loňského čtvrtfinalistu Romana Safiullina, nebo nasazeného Francisca Cerúndola. I tento duel by měl být pro českého tenistu hratelný. Ve třetím kole by s největší pravděpodobností nestačil na Huberta Hurkacze. Polák je na trávě se svým dělovým servisem velmi silný a mnozí mu predikují postup až do finále.

Novak Djokovic and Andy Murray have both been drawn in the first round of the Wimbledon men's singles.



If fit, Djokovic will face Vit Kopriva while Murray will play Tomas Machac. #BBCTennis pic.twitter.com/C0Ahc47TEG — BBC Sport (@BBCSport) June 28, 2024

Mnohem horší to mají Jakub Menšík a Vít Kopřiva. Menšík do prvního kola vyfasoval loňského osmifinalistu a nasazenou třiadvacítku Alexandera Bublika, který sice nemá dobrou formu, ale ve Wimbledonu asi motivaci postrádat nebude. Český teenager, jenž letos hraje své první profesionální zápasy na trávě, by dále narazil na Zizoua Bergse, nebo Arthura Cazauxe.

Pokud mu stopku nevystaví už Bublik v prvním kole, měl by tak učinit Tommy Paul před branami osmifinále. Američan dorazil po triumfu v Queen's Clubu a patří k černým koňům letošního ročníku Wimbledonu.

Nejmenší šanci přejít přes první kolo má Kopřiva. Sedmadvacetiletý Čech si podruhé v kariéře vyzkouší hlavní soutěž na grandslamech a do prvního kola schytal sedminásobného šampiona a světovou dvojku Novaka Djokoviče. I jeden uhraný set by byl velkým překvapením, přestože Djokovič před necelým měsícem podstoupil operaci kolene.

Největší favorité

Vizitka Jannika Sinnera. (@ Livesport)

Jannik Sinner prožívá po skončení loňského US Open nejlepší období své kariéry a v letošní sezoně je nejúspěšnějším hráčem na tour. Dvaadvacetiletý Ital v aktuálním roce získal svůj první grandslamový titul, posbíral už čtyři trofeje a zaslouženě se vyšplhal na post světové jedničky. V probíhající sezoně odehrál 41 zápasů a dohromady zaznamenal pouhé tři porážky, všechny v semifinálové fázi.

Nejlepší letošní výsledky: Halle, Miami, Rotterdam, Australian Open (triumf)

Největší letošní úspěchy na trávě: Halle (triumf)

Letošní bilance: 38:3

Letošní bilance na trávě: 5:0

Grandslamy: Australian Open (triumf), French Open (semifinále)

Na travnatých dvorcích se připravoval pouze v Halle a získal svůj premiérový titul na nejrychlejším povrchu. V německém městě odehrál svůj vůbec první turnaj v roli světové jedničky. V každém z pěti zápasů sice řešil komplikace, ale pokaždé našel cestu k vítězství. Ve svém prvním finále na trávě přemohl ve dvou tie-breacích Huberta Hurkacze.

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Generálka: Halle (triumf)

Ve Wimbledonu se představil čtyřikrát a každým startem se zlepšoval. Po nezdaru v kvalifikaci ročníku 2019 vypadl v prvním kole v roce 2021, předloni dokráčel do čtvrtfinále a loni vypadl v semifinále.

Kariérní bilance: 9:3

Nejlepší výsledek: semifinále (2023)

Loňský výsledek: semifinále



Možná cesta turnajem

1K: Hanfmann | H2H 1:0

2K: Berrettini | H2H 1:0, NEBO Fucsovics | H2H 2:2

3K: (27) Griekspoor | H2H 5:0

OF: (14) Shelton | H2H 2:1

ČF: (5) Medveděv | H2H 5:6

SF: (3) Alcaraz | H2H 4:6

F: (2) Djokovič | H2H 3:4

Vizitka Novaka Djokoviče. (@ Livesport)

Novak Djokovič prožívá v letošní sezoně jedno ze svých nejhorších období v kariéře. Sedmatřicetiletý Srb stále čeká na první finále v tomto roce, v lednu prohrál semifinále na Australian Open s Jannikem Sinnerem a v osmifinále French Open si zranil meniskus v pravém koleni a musel před čtvrtfinálovým utkáním odstoupit. Následně se v Paříži podrobil operaci a teprve pár dní před startem Wimbledonu potvrdil, že se turnaje zúčastní.

Nejlepší letošní výsledky: Ženeva, Monte Carlo, Australian Open (semifinále)

Největší letošní úspěchy na trávě: první turnaj

Letošní bilance: 18:6

Letošní bilance na trávě: 0:0

Grandslamy: Australian Open (semifinále), French Open (čtvrtfinále)

V posledních zhruba 15 letech patří k nejlepším hráčům na nejrychlejším povrchu. Na wimbledonských generálkách obvykle nestartuje a letošní rok není výjimkou. Na trávě má kariérní bilanci 126:23.

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Generálka: žádná

Wimbledon si zahraje podevatenácté v kariéře a pouze ve třech případech se nepodíval do druhého týdne. Ve finále loňského ročníku podlehl v pěti setech Carlosovi Alcarazovi a připsal si svou první porážku v tomto dějišti od roku 2017, kdy vzdal kvůli zranění lokte čtvrtfinále s Tomášem Berdychem. Letos bude útočit na osmý triumf, kterým by vyrovnal rekordmana Rogera Federera.

Kariérní bilance: 92:11

Nejlepší výsledek: triumf (2011, 2014-15, 2018-19, 2021-22)

Loňský výsledek: finále



Možná cesta turnajem

1K: Kopřiva | H2H 0:0

2K: Fearnley | H2H 0:0, NEBO Moro | H2H 0:0

3K: (30) Etcheverry | H2H 3:0

OF: (15) Rune | H2H 3:2

ČF: (7) Hurkacz | H2H 7:0

SF: (4) Zverev | H2H 8:4

F: (1) Sinner | H2H 4:3

Vizitka Carlose Alcaraze. (@ Livesport)

Carlos Alcaraz měl loni touto dobou na kontě už pět titulů v rámci sezony 2023 a poté ovládl právě Wimbledon. Následoval však velmi dlouhý útlum. Po skončení loňského ročníku nejslavnějšího turnaje si 21letý Španěl zahrál jen tři finále a triumfoval pouze na Masters v Indian Wells a na French Open, kde si výrazně spravil chuť a zkompletoval grandslamové trofeje ze všech tří povrchů.

Nejlepší letošní výsledky: French Open, Indian Wells (triumf)

Největší letošní úspěchy na trávě: Queens (2. kolo)

Letošní bilance: 26:6

Letošní bilance na trávě: 1:1

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (triumf)

Během antukového jara se trápil se zraněním pravé ruky a odehrál jen Masters v Madridu a French Open. Bývalý lídr žebříčku se ale dal zdravotně zase dohromady a po triumfu na pařížské antuce se pokusil obhájit titul na trávě v Queen's Clubu. Na londýnském pažitu překvapivě vypadl již ve druhém kole s rozjetým domácím zástupcem Jackem Draperem.

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Generálka: Queens (2. kolo)

Wimbledonu se zatím zúčastnil třikrát. Debut v roce 2021 zakončil ve druhém kole, předloni se loučil v osmifinále a v loňském finále přemohl v pětisetové bitvě Novaka Djokoviče. Pokud nebudeme počítat Djokoviče, tak se naposledy podařilo triumf v tomto dějišti obhájit Rogerovi Federerovi v roce 2007.

Kariérní bilance: 11:2

Nejlepší výsledek: triumf (2023)

Loňský výsledek: triumf



Možná cesta turnajem

1K: Lajal | H2H 0:0

2K: Vukic | H2H 0:1, NEBO Ofner | H2H 0:0

3K: (29) Tiafoe | H2H 1:1

OF: (16) Humbert | H2H 0:0

ČF: (8) Ruud | H2H 4:0

SF: (1) Sinner | H2H 6:4

F: (2) Djokovič | H2H 2:3

Vizitka Alexandera Zvereva. (@ Livesport)

Alexander Zverev se díky konzistentním a solidním výsledkům v letošní sezoně vyšplhal zpět do TOP 4 světového hodnocení. Sedmadvacetiletý Němec slavil na Masters v Římě svůj první velký titul od Turnaje mistrů 2021, ale antukové jaro zakončil obrovským zklamáním. Na French Open stejně jako na US Open 2020 totiž prohrál grandslamové finále v pěti setech a stále čeká na svůj premiérový triumf na majorech.

Nejlepší letošní výsledky: Řím (triumf); French Open (finále)

Největší letošní úspěchy na trávě: Halle (semifinále)

Letošní bilance: 37:11

Letošní bilance na trávě: 3:1

Grandslamy: Australian Open (semifinále), French Open (finále)

Další zklamání přišlo na jediné travnaté generálce v Halle. Na domácím pažitu mohl vybojovat svůj první titul na nejrychlejším povrchu, ale skončil už v semifinále na raketě Huberta Hurkacze.

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Generálka: Halle (semifinále)

Wimbledon je jeho jasně nejméně úspěšným grandslamem. Maximum v All England Clubu má v osmifinále, do kterého se ze sedmi startů probojoval jen dvakrát.

Kariérní bilance: 13:7

Nejlepší výsledek: osmifinále (2017, 2021)

Loňský výsledek: 3. kolo



Možná cesta turnajem

1K: Carballés | H2H 1:0

2K: Searle | H2H 0:0, NEBO Giron | H2H 1:0

3K: (28) Draper | H2H 0:0

OF: (13) Fritz | H2H 5:3

ČF: (6) Rubljov | H2H 6:3

SF: (2) Djokovič | H2H 4:8

F: (1) Sinner | H2H 4:1

Češi v akci

Vizitka Tomáše Macháče. (@ Livesport)

Tomáš Macháč prožívá od závěru loňské sezony nejlepší období své kariéry, během něhož se nejen usadil v TOP 100 pořadí, ale dokonce vyšplhal až na 33. místo. Třiadvacetiletý Čech si před měsícem v Ženevě vyšlápl na Novaka Djokoviče a zahrál si své premiérové finále na nejvyšším okruhu. Na obou letošních grandslamech postoupil do třetího kola, které je jeho maximem na podnicích velké čtyřky.

Nejlepší letošní výsledky: Ženeva (finále)

Největší letošní úspěchy na trávě: čeká na první výhru

Letošní bilance: 22:11

Letošní bilance na trávě: 0:1

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (3. kolo)

Přípravu na Wimbledon měl takřka nulovou. V Halle skončil hned v prvním kole na raketě Arthura Filse a z turnaje na Mallorce se odhlásil.

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Generálka: Halle (1. kolo)

Slavného Wimbledonu se zúčastnil dvakrát. Zatímco debut v roce 2021 zakončil nezdarem ve finále kvalifikace, loni kvalifikačním sítem prošel a v prvním kole hlavní soutěže podlehl domácímu Cameronovi Norriemu.

Kariérní bilance: 0:1

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2023-24)

Loňský výsledek: 1. kolo

Vizitka Jakuba Menšíka. (@ Livesport)

Jakub Menšík na začátku letošní sezony prorazil na nejvyšší okruh. Osmnáctiletý Čech zazářil skalpy Andreje Rubljova či Andyho Murrayho v Dauhá a v katarské metropoli se nakonec senzačně probojoval až do finále, v němž padl s Karenem Chačanovem. Hlavně díky tomuto výsledku vylétl do elitní stovky světového hodnocení. V posledních měsících však bojoval se zraněním pravého předloktí a musel vynechat třeba debut na French Open.

Nejlepší letošní výsledky: Dauhá (finále)

Největší letošní úspěchy na trávě: Mallorca (čtvrtfinále)

Letošní bilance: 22:12

Letošní bilance na trávě: 2:3

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (nehrál)

V posledních týdnech si poprvé vyzkoušel profesionální zápasy na trávě. Na úvodních dvou akcích ztroskotal hned na prvním protivníkovi, nicméně na Mallorce porazil Christophera Eubankse a Alejandra Tabila a podruhé v kariéře postoupil do čtvrtfinále turnajů ATP.

Bilance z posledních 10 zápasů: 4:6

Generálka: Hertogenbosch (1. kolo), Halle (kvalifikace), Mallorca (čtvrtfinále)

Wimbledon si zahraje poprvé v kariéře.

Kariérní bilance: 0:0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2024)

Loňský výsledek: nehrál

Vizitka Víta Kopřivy. (@ Livesport)

Vít Kopřiva získal loni dva tituly z challengerů, ale na vítězství v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu čeká už přes dva roky. Hlavně kvůli tomu se 27letý Čech stále neprokousal do TOP 100 světového pořadí. Ve Wimbledonu absolvoval svou 11. kariérní grandslamovou kvalifikaci a teprve podruhé si zahraje hlavní los podniků velké čtyřky. Premiéru si odbyl na letošním Australian Open a v prvním kole byl kousek od skalpu Sebastiana Kordy.

Nejlepší letošní výsledky: čeká na první výhru v hlavních soutěžích na nejvyšší tour

Největší letošní úspěchy na trávě: první turnaj

Letošní bilance: 19:15

Letošní bilance na trávě: 3:0

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (kvalifikace)

Zvládnutá kvalifikace ve Wimbledonu se rozhodně neočekávala. Před cestou do Londýna odehrál na trávě jen tři kariérní zápasy s bilancí 1:2. Přesto dokázal porazit Henriho Squireho, Huga Delliena i dvojnásobného semifinalistu Richarda Gasqueta.

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Generálka: žádná

Hlavní soutěž Wimbledonu bude hrát poprvé, oba předchozí starty zakončil v kvalifikaci.

Kariérní bilance: 0:0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2024)

Loňský výsledek: kvalifikace