Wimbledon: Nad Sinnerem visí otazník. Djokovič je jasný favorit, Šwiateková o nové maximum

Středeční program ve Wimbledonu určí zbylé semifinalisty letošního ročníku nejslavnějšího turnaje. Jannik Sinner (23) se v předchozím zápase zranil a nemusí být v souboji s Benem Sheltonem stoprocentně fit. Sedminásobný šampion Novak Djokovič (38) bude plnit roli obrovského favorita proti Flaviovi Cobollimu. Iga Šwiateková (24) bude proti Ljudmile Samsonovové bojovat o své první semifinále v tomto dějišti. Poslední čtvrtfinálový duel obstarají Mirra Andrejevová s Belindou Bencicovou.

Přehled toho nejzajímavějšího, středa 9. 7.

Čtvrtfinále mužů

Sinner (1-It.) - Shelton (10-USA) | No.1 Court (15:30 SELČ)

Djokovič (6-Srb.) - Cobolli (22-It.) | Centre Court (16:00 SELČ)



Čtvrtfinále žen

Šwiateková (8-Pol.) - Samsonovová (19-) | No.1 Court (14:00 SELČ)

M. Andrejevová (7-) - Bencicová (Švýc.) | Centre Court (14:30 SELČ)

Sinner – Shelton | 15:30 SELČ

Jannik Sinner měl v osmifinále probíhajícího Wimbledonu obrovské problémy a chybělo jen pár gamů k tomu, aby s Grigorem Dimitrovem, který se ujal vedení 2:0 na sety, prohrál. Bulhar měl utkání docela pod kontrolou, byl jasně lepší, jenže si zranil hrudní sval a musel za stavu 6:3, 7:5, 2:2 ze svého pohledu skrečovat. "Tohle vůbec neberu jako výhru. Je to pro nás všechny nešťastný okamžik," řekl 23letý Ital, jenž před pár týdny prohrál z mečbolů a luxusního vedení finále na French Open.

Aktuální lídr žebříčku zatím nezískal žádný velký titul mimo oblíbené betony a na trávě proti silnějším soupeřům nedokáže dominovat tak jako na tvrdých površích. Potvrzuje to i jeho slabší výkon v osmifinále s Dimitrovem, který ale mohl být ovlivněn tím, že si už v úvodu zápasu zřejmě zranil pravý loket. Následně zrušil úterní trénink a měl podstoupit magnetickou rezonanci. Navíc na generálce v Halle, kde obhajoval titul, vypadl už v osmifinále s Alexanderem Bublikem.

Každý zdravotní problém určitě řeší pečlivě, protože ještě před životním obdobím, které trvá od podzimu 2023, byl náchylný ke zraněním a nepatřil mezi největší adepty na grandslamové tituly. Stoprocentně fit nebyl ani v některých zápasech v tomto období, třeba loni ve čtvrtfinále Wimbledonu s Daniilem Medveděvem, které nakonec v pěti setech prohrál.

Vizitka Jannika Sinnera. (@ Livesport / Enetpulse)

Sinner – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (triumf); French Open, Řím (finále)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (čtvrtfinále)

Bilance: 23:3

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na trávě: 5:1

Bilance proti hráčům TOP 10: 4:2 (kariérní 44:34)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 2:0 (kariérní 6:5)

Grandslamy: Australian Open (triumf), French Open (finále)

Sinner – Wimbledon

Kariérní bilance: 17:4

Nejlepší výsledek: semifinále (2023)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance ve čtvrtfinále: 1:2

Generálka: Halle (osmifinále)

Cesta turnajem: Nardi (6:4, 6:3, 6:0), Vukic (6:1, 6:1, 6:3), Martínez (6:1, 6:3, 6:1), (19) Dimitrov (3:6, 5:7, 2:2 skreč)

Ben Shelton v osmifinále ztratil úvodní set a pak musel zvládnout ještě několik dalších kritických momentů. Dvaadvacetiletý Američan ovšem zase ukázal svou sílu v těchto klíčových fázích zápasu a Lorenza Sonega nakonec zdolal ve čtyřech setech. Tohoto italského tenistu tak vyřadil i na třetím letošním grandslamu.

Včetně jednoho exhibičního utkání dorazil do All England Clubu se sérií čtyř porážek a diskutovalo se o tom, zda bude schopný zvládat tlak spojený s umístěním v TOP 10 žebříčku. V posledním týdnu ovšem zase zabral a při své třetí účasti ve Wimbledonu poprvé prošel do čtvrtfinále. Jeho předchozím zdejším maximem bylo loňské osmifinále, v němž neuhrál set právě se Sinnerem.

Na grandslamech se stal hrozbou okamžitě po průlomu na nejvyšší okruh a právě na podnicích velké čtyřky obvykle produkuje svůj nejlepší tenis. Mezi hlavní adepty na triumf na této úrovni sice zatím nepatří, nicméně už počtvrté je minimálně ve čtvrtfinále, v němž má úspěšnost 2:1.

Vizitka Bena Sheltona. (@ Livesport / Enetpulse)

Shelton – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Mnichov (finále)

Největší úspěchy na trávě: Stuttgart (semifinále)

Bilance: 23:14

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na trávě: 6:3

Bilance proti hráčům TOP 10: 0:4 (kariérní 5:16)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 1:0 (kariérní 2:1)

Grandslamy: Australian Open (semifinále), French Open (osmifinále)

Shelton – Wimbledon

Kariérní bilance: 8:2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2025)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Stuttgart (semifinále), Queen's Club (1. kolo), Mallorca (osmifinále)

Cesta turnajem: Bolt (6:4, 7:6, 7:6), Hijikata (6:2, 7:5, 6:4), Fucsovics (6:3, 7:6, 6:2), Sonego (3:6, 6:1, 7:6, 7:5)

Vzájemná bilance: Sinner vede 5:1, na trávě 1:0. Shelton má několik zbraní a hlavně vynikající servis, ale v mezihře nijak nevyniká. Jeho síla je ovšem ve vysokém sebevědomí, kterým si pomáhá v kritických a klíčových momentech. Proti nejlepším hráčům na světě se mu však v tomto ohledu moc nedaří. Potvrzuje to třeba bilance 3:15 se zástupci TOP 5 žebříčku. Na trávě má nicméně proti favorizovanému Sinnerovi šanci, protože se dá říct, že pro Itala je tento povrch nejslabší. Sinner navíc možná nebude ve stoprocentní kondici.

Djokovič – Cobolli | 16:00 SELČ

Novak Djokovič dominoval ve všech třech zápasech v úvodním týdnu letošního Wimbledonu, dokonce nadělil Danielovi Evansovi a Miomirovi Kecmanovičovi kanára. V osmifinále však musel bojovat se silným větrem i obranářem Alexem de Minaurem a nebyl daleko od nutnosti hrát rozhodující set. Za stavu 1:4 ve čtvrté sadě čelil brejkbolu, ale dle očekávání zabral a australskou jedničku nakonec zdolal 1:6, 6:4, 6:4, 6:4.

Osmatřicetiletý srbský rekordman vstupuje do dalších bojů ve velmi solidní formě a mohl by ukončit dlouhé čekání na první grandslamový titul od US Open 2023. Pokud se mu to podaří teď ve Wimbledonu, tak osmým triumfem vyrovná rekordmana Rogera Federera. Na grandslamech se s ním pořád musí počítat. Ze 79 kariérních startů v hlavních soutěžích těchto turnajů zapsal už 63. čtvrtfinále. V této fázi majorů má skvělou bilanci 49:10.

Navíc ve Wimbledonu v posledních letech dominoval, a to i proti nejlepším hráčům na světě. Konkrétně si zahrál finále v posledních šesti ročnících a neuspěl pouze v letech 2023-24 proti Carlosovi Alcarazovi. Ještě k tomu má na posvátném londýnském pažitu famózní bilanci 74:4 proti soupeřům figurujícím mimo TOP 20 žebříčku. Poslední takový nezdar utrpěl v roce 2016 proti Samovi Querreymu.

Vizitka Novaka Djokoviče. (@ Livesport / Enetpulse)

Djokovič – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Ženeva (triumf); Miami (finále)

Největší úspěchy na trávě: první turnaj

Bilance: 25:8

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na trávě: 4:0

Bilance proti hráčům TOP 30: 8:2 (kariérní 538:175)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 2:0 (kariérní 49:10)

Grandslamy: Australian Open (semifinále), French Open (semifinále)

Djokovič – Wimbledon

Kariérní bilance: 101:12

Nejlepší výsledek: triumf (2011, 2014-15, 2018-19, 2021-22)

Loňský výsledek: finále

Bilance ve čtvrtfinále: 12:2

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Müller (6:1, 6:7, 6:2, 6:2), Evans (6:3, 6:2, 6:0), Kecmanovič (6:3, 6:0, 6:4), (11) De Minaur (1:6, 6:4, 6:4, 6:4)

Ještě před pár měsíci to pro Flavia Cobolliho vypadalo na katastrofální sezonu. První vítězství v hlavních soutěžích na nejvyšší tour si připsal až v dubnu v Bukurešti a od té doby prožívá naopak nejlepší období své kariéry, kterým si zajistil debut v TOP 20 pořadí. V Rumunsku nakonec získal svůj premiérový titul z turnajů ATP.

V letošním roce sice zapsal hromadu brzkých vyřazení, ovšem pokud se mu podařilo přejít přes úvodního soupeře, tak většinou dosáhl na skvělý výsledek. Další vítěznou sérii (bez skreče) po zmíněném triumfu v Bukurešti slavil v Hamburku, kde dokráčel ke své nejcennější trofeji. A teď ve Wimbledonu zaregistroval své první grandslamové osmifinále a zároveň čtvrtfinále.

Třiadvacetiletý Ital si vede ve Wimbledonu výborně, nicméně žádnou vážnější hrozbu nepotkal. To se teď ve čtvrtfinále změní, jelikož nastoupí proti rekordmanovi a majiteli 24 grandslamových titulů Djokovičovi. A bude to pořádný test, protože se zástupci TOP 10 žebříčku má bilanci 1:11 a jediný skalp zaznamenal po skreči Holgera Runeho letos v Madridu. Na grandslamech to má s takto vysoko postavenými protivníky 0:4 a dosud neuhrál set.

Vizitka Flavia Cobolliho. (@ Livesport / Enetpulse)

Cobolli – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hamburk, Bukurešť (triumf)

Největší úspěchy na trávě: Halle (čtvrtfinále)

Bilance: 24:17

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na trávě: 6:2

Bilance proti hráčům TOP 10: 1:2 (kariérní 1:11)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (3. kolo)

Cobolli – Wimbledon

Kariérní bilance: 5:1

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2025)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Halle (čtvrtfinále), Eastbourne (1. kolo)

Cesta turnajem: Žukajev (6:3, 7:6, 6:1), Pinnington Jones (6:1, 7:6, 6:2), (15) Menšík (6:2, 6:4, 6:2), Čilič (6:4, 6:4, 6:7, 7:6)

Vzájemná bilance: Djokovič vede 1:0. Cobolli má zbraně, nicméně zrovna Djokoviče by s nimi ohrozit neměl. Srbský favorit by musel předvést slabší výkon jako třeba v osmifinále s Alexem de Minaurem, v němž ale oba aktéry značně ovlivňoval nepříjemný vítr. Djokovič má nespočet zkušeností a bylo by obrovským překvapením, kdyby s Cobollim, kterého loni v Šanghaji zničil (6:1, 6:2), prohrál.

Šwiateková – Samsonovová | 14:00 SELČ

Iga Šwiateková i kvůli velkému počtu dvojchyb nezačala v osmifinále proti Claře Tausonové dobře. Svůj výkon ovšem postupem zápasu pozvedla, mladou Dánku porazila 6:4, 6:1 a zajistila si své druhé wimbledonské čtvrtfinále. Tento turnaj je jejím nejméně úspěšným grandslamem a předloni ve čtvrtfinálové fázi prohrála maratonskou bitvu s Elinou Svitolinovou.

Jedná se o jeden z jejích tří nezdarů ve čtvrtfinále grandslamů (bilance 8:3) a jediný ve třech setech. Bývalá světová jednička a pětinásobná grandslamová šampionka ale teď řeší úplně jiný problém, protože od loňského French Open nezískala ani jeden titul. Přitom v tomto období hrála 12krát čtvrtfinále, devětkrát v této sezoně.

Na letošní Wimbledon se připravovala pouze v Bad Homburgu, kde dosáhla na své první profesionální finále na trávě a prohrála v něm s Jessicou Pegulaovou. V All England Clubu hraje bývalá šampionka zdejší juniorky ve velmi solidní formě a set povolila pouze Caty McNallyové ve druhém kole.

Vizitka Igy Šwiatekové. (@ Livesport / Enetpulse)

Šwiateková – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Bad Homburg (finále)

Největší úspěchy na trávě: Bad Homburg (finále)

Bilance: 39:11

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na trávě: 7:1

Bilance proti hráčkám TOP 20: 11:7 (kariérní 88:35)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 2:0 (kariérní 8:3)

Grandslamy: Australian Open (semifinále), French Open (semifinále)

Šwiateková – Wimbledon

Kariérní bilance: 15:5

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2023, 2025)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0:1

Generálka: Bad Homburg (finále)

Cesta turnajem: P. Kuděrmetovová (7:5, 6:1), McNallyová (5:7, 6:2, 6:1), Collinsová (6:2, 6:3), (23) Tausonová (6:4, 6:1)

Ljudmila Samsonovová na pátý pokus vyhrála osmifinálový zápas na grandslamových podnicích, když teď ve Wimbledonu zdolala 7:5, 7:5 Jessicu Bouzasovou a vylepšila své maximum na majorech. V úvodním setu prohrávala o brejk a v následující sadě zlikvidovala všech šest brejkbolových šancí soupeřky.

Šestadvacetiletá Ruska tak prošla do čtvrtfinále bez ztráty setu, přičemž v úvodních třech zápasech nepovolila žádné ze soupeřek více než pět gamů. Na druhou stranu potkala pouze jednu nasazenou protivnici, a to ve třetím kole trápící se světovou osmnáctku a bývalou krajanku Darju Kasatkinovou.

Na travnatých kurtech je rozhodně hrozbou a konkrétně ve čtvrtfinálových duelech má úspěšnost 3:2. V letošním ročníku Wimbledonu je jednou z pouhých dvou čtvrtfinalistek, které už na nejrychlejším povrchu triumfovaly. Na trávě slavila titul dvakrát, a to v Berlíně 2021 a ještě loni v Hertogenboschi.

Vizitka Ljudmily Samsonovové. (@ Livesport / Enetpulse)

Samsonovová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Štrasburk (finále)

Největší úspěchy na trávě: Berlín (semifinále)

Bilance: 24:15

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na trávě: 7:2

Bilance proti hráčkám TOP 10: 4:3 (kariérní 10:16)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (osmifinále)

Samsonovová – Wimbledon

Kariérní bilance: 9:3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2025)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Hertogenbosch (1. kolo), Berlín (semifinále)

Cesta turnajem: Jointová (6:3, 6:2), Starodubcevová (6:2, 6:1), (16) Kasatkinová (6:2, 6:3), Bouzasová (7:5, 7:5)

Vzájemná bilance: Šwiateková vede 4:0. Se Samsonovovou vyhrála všechny čtyři souboje a už osm setů v řadě. Dominanci v této rivalitě protáhla v osmifinále loňského US Open, kde zvítězila snadno 6:4, 6:1. Poprvé se potkávají na trávě a právě na tomto povrchu má Samsonovová největší šanci polskou favoritku zaskočit.

Andrejevová – Bencicová | 14:30 SELČ

Mirra Andrejevová se v osmifinále Wimbledonu proti Emmě Navarrové tak moc soustředila, že si neuvědomila, že už proměnila mečbol a postoupila do čtvrtfinále. Světovou desítku smetla 6:2, 6:3 a zaregistrovala svůj jubilejní desátý skalp TOP 10 a také své třetí kariérní čtvrtfinále na grandslamech (bilance 1:1).

Na posledních čtyřech travnatých turnajích slavila dohromady jen jedno vítězství, ovšem na nejrychlejším povrchu rozhodně hrát umí. Osmnáctiletá ruská kometa prošla do druhého týdne Wimbledonu už předloni coby kvalifikantka. A teď své maximum na nejslavnějším turnaji znovu vylepšila, dokonce bez ztráty jediného setu.

Nejvíc práce měla už ve druhém kole s Luciou Bronzettiovou, proti Italce musela do tie-breaku. Momentální čtvrtfinále ve Wimbledonu je dalším z mnoha letošních úspěchů. V této sezoně triumfovala na tisícovkách v Dubaji a Indian Wells a vyšplhala se do TOP 10 pořadí. Naopak výraznou kaňkou je šokující čtvrtfinálová porážka s Lois Boissonovou na French Open.

Vizitka Mirry Andrejevové. (@ Livesport / Enetpulse)

Andrejevová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Indian Wells, Dubaj (triumf)

Největší úspěchy na trávě: Bad Homburg (čtvrtfinále)

Bilance: 36:10

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na trávě: 5:2

Bilance proti hráčkám TOP 50: 23:9 (kariérní 43:25)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:1 (kariérní 1:1)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (čtvrtfinále)

Andrejevová – Wimbledon

Kariérní bilance: 7:2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2025)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Berlín (1. kolo), Bad Homburg (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Šarífová (6:3, 6:3), Bronzettiová (6:1, 7:6), Baptisteová (6:1, 6:3), (10) Navarrová (6:2, 6:3)

Belinda Bencicová je ve čtvrtfinále grandslamových turnajů počtvrté v kariéře a poprvé mimo hardové US Open. Proti Jekatěrině Alexandrovové nastupovala s bilancí 0:3 v osmifinálových duelech ve Wimbledonu, v tie-breaku dohnala manko 0:3 a na trávě velmi nebezpečnou ruskou soupeřku nakonec zdolala 7:6, 6:4.

Osmadvacetiletá Švýcarka je jednou ze dvou čtvrtfinalistek letošního Wimbledonu, které už na travnatých kurtech triumfovaly. I proto se očekávalo, že do čtvrtfinále nejslavnějšího turnaje projde mnohem dříve. Před soubojem s Alexandrovovou musela přežít třísetové bitvy s hráčkami mimo TOP 100 žebříčku Elsou Jacquemotovou a Elisabettou Cocciarettovou.

V posledních měsících se i vinou zranění paže dost trápila. Od dubnového Charlestonu po poslední travnatou generálku v Bad Homburgu vyhrála jen tři zápasy, a navíc musela vynechat French Open. Teď má ovšem šanci podruhé v kariéře postoupit do semifinále na grandslamových podnicích (US Open 2019).

Vizitka Belindy Bencicové. (@ Livesport / Enetpulse)

Bencicová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Abú Zabí (triumf)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (čtvrtfinále)

Bilance: 25:10

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na trávě: 4:1

Bilance proti hráčkám TOP 10: 2:5 (kariérní 37:36)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 1:2)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (nehrála)

Bencicová – Wimbledon

Kariérní bilance: 18:8

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2025)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Bad Homburg (1. kolo)

Cesta turnajem: Parksová (6:0, 6:3), Jacquemotová (4:6, 6:1, 6:2), Cocciarettová (6:4, 3:6, 7:6), (18) Alexandrovová (7:6, 6:4)

Vzájemná bilance: 0:0. Andrejevová je pořád teenagerkou, ovšem od loňského semifinále na French Open, kde ve čtvrtfinále skolila Arynu Sabalenkovou, učinila další výrazný progres. Proti Bencicové nastoupí jako kurzová favoritka. Zkušená Švýcarka vracející se po mateřské pauze neporazila na grandslamech někoho z TOP 7 žebříčku od US Open 2019, nicméně šanci by mít mohla.

Středeční program

CENTRE COURT (od 14:30 SELČ)

1. M. Andrejevová (7-) - Bencicová (Švýc.)

2. Djokovič (6-Srb.) - Cobolli (22-It.)



NO.1 COURT (od 14:00 SELČ)

1. Šwiateková (8-Pol.) - Samsonovová (19-)

2. Sinner (1-It.) - Shelton (10-USA)



NO.3 COURT (od 12:00 SELČ)

1. vozíčkáři

2. Salisbury/Skupski (6-Brit.) - Granollers/Zeballos (4-Šp./Arg.) / nejdříve ve 14:00 SELČ

3. Siniaková/Townsendová (1-ČR/USA) - Babosová/Stefaniová (10-Maď./Braz.)

