Cenný triumf v Chile. Sedmnáctiletá Bejlek ovládla turnaj WTA 125k a posune se do TOP 150

Sára Bejlek se už během loňského roku vyšplhala do TOP 200 a zajistila si místo v kvalifikacích grandslamů. Letos svou pozici ve druhé světové stovce nejenže obhájila, ale ještě více ji upevnila. Pětkrát se dostala do finále turnajů ITF, dvě z nich přetavila v triumf a sbírku trofejí rozšířila na šest.

V uplynulém týdnu laťku úspěchů o jednu úroveň posunula. Pouhých 157 centimetrů vysoká rodačka z Hrušovan nad Jevišovkou se vydala udělat tečku za sezonou do Jižní Ameriky na dva turnaje WTA 125k a hned ten první ovládla. Přitom až dosud na akcích této kategorie vyhrála jen dvě utkání.

Ačkoliv v chilské Colině nebyla mezi nasazenými a v pavouku figurovalo pět tenistek elitní stovky, sedmnáctiletá Češka se dokázala v silné konkurenci prosadit. Porazila i tři nasazené hráčky včetně semifinalistky French Open 2020 Nadii Podoroské, proti které zaznamenala svůj druhý skalp hráčky TOP 100.

V nedělním finále na kurtu s výhledem na vrcholky velehor And si podmanila souboj s pátou nasazenou Dianou Parryovou. O čtyři roky starší Francouzku, kterou dvakrát smetla už ve svých 15 letech, ničila aktivní a variabilní hrou s minimem chyb.

Bejlek 6-2 the first set. Playing just amazing so far, only one loose game on serve so far, and has put pressure on Parry in every single game.



Diane really struggling with Sára's style and not feeling comfortable at all. pic.twitter.com/3YwhXk4xB1