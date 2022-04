Čerstvá členka Top 200 Linda Fruhvirtová v Charlestonu porazila Konjuhovou

Linda Fruhvirtová si předminulý týden v Miami odbyla úspěšný debut na turnaji prestižní kategorie WTA 1000, poprvé na okruhu WTA vyhrála tři zápasy po sobě, a díky třem skalpům Danky Koviničové, Elise Mertensové a Viktorie Azarenkové vyletěla ve světovém žebříčku už do druhé světové stovky.



A dnes 16letá Češka úspěšně zahájila antukovou část sezony. Na podniku WTA 500 na zelené antuce v Charlestonu, kde si před rokem na menší akci WTA 250 odbyla vítězný debut na okruhu, otočila zápas s Chorvatkou Anou Konjuhovou.



Fruhvirtová, která v hlavní soutěži startuje stejně jako na předchozím turnaji v Miami na divokou kartu, porazila bývalou světovou dvacítku a aktuálně 62, hráčku světa 4-6 6-1 6-3 a vyhrála čtvrtý z posledních pěti soubojů proti členkám Top 100.



Česká teenagerka v pátém gamu přišla o podání, vzápětí nevyužila dvě šance na brejk a úvodní sadu už nezachránila. V dalším průběhu už však nečelila ani jednomu brejkbolu. Fruhvirtová hrála razantně a čtyřiadvacetiletou soupeřku už do hry nepustila.



Chorvatka kupila nevynucené chyby a ve větrném počasí se jí přestalo dařit na podání. Fruhvirtová byla naopak na servisu jistá, ve druhé a třetí sadě ztratila po podání už jen dvanáct míčků, naopak Konjuhová korunovala nevydařenou koncovku třemi dvojchybami v závěrečném gamu.







"Důležité bylo rychle zapomenout na první set, dál bojovat a hledat způsob, jak vyhrát. A jsem ráda, že jsem ho našla," řekla Fruhvirtová v rozhovoru na kurtu. Potěšilo ji, jak hladce zvládla přechod z betonu v Miami.



"Zelená antuka je velice specifická, takže ten přechod z betonů je jednodušší než přímo na klasickou antuku. Myslím, že mi tenhle povrch sedí, ráda na něm hraju, takže to pro mě nebyl velký problém," uvedla.



Fruhvirtová hraje hlavní soutěž turnaje WTA posedmé a čtvrtou z posledních pěti akcí odstartovala vítězstvím. Ve druhém kole se utká až ve středu s olympijskou vítězkou Belindou Bencicovou ze Švýcarska, nebo Číňankou Xiyu Wang.



První kolo dnes čeká na Petru Kvitovou, čtvrtfinalistka z Miami se utká s Polkou Magdalenou Frechovou.



Třetí česká zástupkyně Karolína Plíšková má jako třetí nasazená v úvodním kole volný los. Do soutěže vstoupí zápasem proti Ukrajince Katarině Zavacké, jež postoupila přes Aliaksandru Sasnovičovou.



V Charlestonu letos startují celkem čtyři hráčky Top 10 v čele s Arynou Sabalenkovou. Z bývalých šampionek jsou v soutěži Madison Keysová, Sloane Stephensová a obhájkyně titulu Veronika Kuděrmetovová.

• WTA 500 CHARLESTON •

USA / Jižní Karolína, zelená antuka, 899.500 dolarů

pondělní výsledky (04. 04. 2022) • Dvouhra - 1. kolo • L. Fruhvirtová (ČR) - Konjuhová (Chorv.) 4-6 6-1 6-3 Zavacká (Ukr.) - Jüan Jüe (Čína) 6-4 6-2 Kalininová (Ukr.) - Sasnovičová (Běl.) 6-4 6-4