Cerúndolo má 2. titul. V Eastbourne jako druhý Argentinec vyhrál turnaj na trávě

Francisco Cerúndolo patří mezi klasické argentinské antukáře, kteří na rychlém povrchu ztrácí na síle. Sám Cerúndolo na hardu pár úspěchů posbíral, když letos a hlavně loni překvapil především v pomalejších podmínkách v Miami, ale také pro něj je antuka nejoblíbenějším povrchem.

To ostatně dokazovaly i jeho dosavadní největší úspěchy - na cihlovém povrchu si zahrál své jediné grandslamové osmifinále (French Open 2023) i všechna tři finále na okruhu ATP. Na trávě měl včetně kvalifikací zápornou bilanci 4 výhry a 5 porážek.

Po dnešku to již neplatí. V Eastbourne nejprve jako šestý Argentinec v historii postoupil do finále turnaje ATP na trávě a o pár hodin později se stal i teprve druhým argentinským šampionem na zeleném pažitu. Před ním se to nepovedlo ani Davidu Nalbandianovi či Juanu Martínu del Potrovi.

Přitom Cerúndolo měl namále už v pátečním semifinále, v němž prohrával s Mackenziem McDonaldem 2:6 a 1:4 s mankem dvou brejků. Nepříznivý vývoj ale dokázal otočit a byť ho v závěru přibrzdil déšť, v sobotu poslední chybějící game bleskově získal na svou stranu.

Po zhruba třech hodinách se čtyřiadvacetiletý Argentinec na kurt vrátil a narazil na dalšího Američana Tommyho Paula. I potřetí se s ním utkal na trávě a zatímco loni právě v Eastbourne s ním prohrál, nyní ho porazil podruhé během dvou týdnů.

Dvanáct dní po úspěchu v Queen's Clubu Cerúndolo vyhrál ve třech setech i ve finálovém duelu v Eastbourne. Sedmnáctého hráče světa, který začal v průběhu druhé sady laborovat s bolestmi v oblasti levé kyčle a měl potíže s pohybem, zdolal 6:4, 1:6, 6:4.

"Jsem teď samozřejmě moc šťastný. Pořád nechápu, jak jsem dokázal otočit to semifinále. Nikdy mě nenapadlo, že bych mohl vyhrát turnaj na trávě," usmíval se Cerúndolo, jenž se stal prvním argentinským šampionem na trávě od roku 1995. Tehdy v Nottinghamu zvítězil Javier Frana.

Cerúndolo si upevnil post světové devatenáctky a s nadějí vyráží do Wimbledonu, kde bude o svou premiérovou výhru v hlavní soutěži bojovat proti Portugalci Nunu Borgesovi.

Šestadvacetiletý Paul hrál finále potřetí v kariéře a rovněž poprvé na trávě. Jediný titul získal předloni v hale ve Stockholmu. Pokud mu to zdravotní stav dovolí, vykročí semifinalista letošního Australian Open za obhajobou wimbledonského osmifinále soubojem s japonským kvalifikantem Šintarem Močizukim.

Článek původně publikován pro Livesport Zprávy .