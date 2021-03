Cerundolo porazil Pairea a je poprvé ve čtvrtfinále. Francouz v závěru rezignoval a udělal dvojchyby

Na antukových turnajích ATP v Argentině o sobě dávají vědět bratři Cerundolovi. 19letý Juan Manuel minulý týden v Córdobě hned při svém debutu na okruhu ATP triumfoval a jeho o tři roky starší bratr Francisco si připsal premiérovou výhru v hlavní soutěži.



Tento týden startují v rodném Buenos Aires a zatímco unavený Juan Manuel vypadl v prvním kole, 22letý Francisco Cerundolo poprvé úspěšně absoloval kvalifikaci a po již pěti výhrách v řadě je poprvé ve čtvrtfinále.



Cerundolo, který loni na podzim na jihoamerických antukách získal první tři challengerové tituly, v Buenos Aires získal své nejcennější skalpy. Porazil 85. hráče světa a krajana Federica Coriu a ve druhém kole si poradil i s 25. mužem světového žebříčku Benoitem Pairem.



V prvním setu zápasu s takto vysoko postaveným soupeřem si nevypracoval ani jeden brejkbol a za 40 minut hry ho ztratil. V úvodu druhé sady ale odvrátil brejkbol, vzápětí se mu povedl brejk a ujal se vedení 2-0.



V tu chvíli se na kurtu začaly projevovat emoce vznětlivého Pairea. Francouz se poprvé dostal do konfliktu s umpirem, kdy se marně dožadoval zahlášení autu při soupeřově esu. Po neúspěšných dohadech a vzrušené hádce začal sprostě nadávat a plivl na otisk míčku v antuce. Za to dostal první varování, o něco později dostal po další hádce a plivanci trestný fiftýn.







Argentinský tenista v dalším průběhu využil špatného psychického rozpoložení o devět let staršího Francouze a vývoj otočil. Paire mu navíc usnadnil ukončení zápasu, když za stavu 1-5 duel uzavřel dvěma úmyslnými dvojchybami. Poslední servis poslal daleko mimo ještě v době, kdy byl na kurtu stále sběrač míčků po jeho předchozím podání.



"Musel jsem se neustále soustředit. Věděl jsem, že mi dá šanci a já ji musím využít a jít do toho po hlavě. Jsem agresivní hráč, vím že mohu dělat chyby, ale tohle je moje hra. Pokud bych méně riskoval, tak nevím, zda bych měl takové dobré výsledky," komentoval Cerundolo.

"Jsem teď moc šťastný. Jsme poprvé ve čtvrtfinále, navíc v Buenos Aires, kde mám rodinu a přátele. Je skvělé být na turnaji doma a předvádět dobré výsledky. Zdejší podmínky mám rád. Míček létá pomaleji a já mám více času dostat své údery pod kontrolu," uvedl 137. hráč světa Cerundolo.



S mladším bratrem Juanem Manuelem se prý vzájemně motivují, triumf v Córdobě by prý mohl pomoct jeho vrstevníkům. "Z úspěchu Juana máme radost, ale především nás to motivovalo. Je skvělé, že máme dva turnaje ATP v Argentině, je to pro nás velká výhoda.



Ve čtvrtfinále se Cerundolo utká s šestým nasazeným Pablem Andújarem ze Španělska, který porazil 6-4 7-6 Itala Gianlucu Magera a mezi osmičku nejlepších na turnaji ATP postoupil poprvé od léta 2019.



Roli nasazené jedničky potvrdil domácí Diego Schwartzman. Osmý hráč světa si poradil 6-4 6-2 se Slovákem Lukášem Kleinem, který tento týden debutoval na turnaji ATP a v prvním kole porazil krajana Andreje Martina.



Ve čtvrtfinále Schwartzman narazí na Španěla Jaume Munara (h2h 2-0), jenž vyřadil osmého nasazeného Američana Francise Tiafoea.