Češi na turnajích: 16 nadějí míří na Masters v Madridu. Známe už i seznam pro French Open
15. dubna
09:00 | Entry list French Open (od 24. května do 7. června)
Pomalu se blíží i druhý grandslam sezony French Open. V ženské dvouhře se zatím omluvila pouze Varvara Gračovová. Hrací pole vede světová jednička Aryna Sabalenková a titul bude obhajovat Coco Gauffová. Z českých tenistek mají jistou hlavní soutěž Karolína Muchová, Linda Nosková, Marie Bouzková, Sára Bejlek, Kateřina Siniaková, Markéta Vondroušová, Tereza Valentová, Barbora Krejčíková a Nikola Bartůňková.
Také mužská dvouhra má zatím jen jednu omluvenku, a to od domácího Arthura Cazauxe. Největšími favority budou loňští finalisté Jannik Sinner a úřadující šampion Carlos Alcaraz. Z Čechů si zahrají hlavní soutěž Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč a Vít Kopřiva.
14. dubna
21:00 Velký přehled Madridu
Antukové jaro už je v plném proudu a tenisová sezona nezastavuje. Už za týden vypukne ve španělském Madridu další velký prestižní podnik a očekává se účast nejen české elity, ale i všech nejlepších tenistů světa. Proto přinášíme kompletní přehled tohoto turnaje. Termín losu, program, seznam českých účastníků a všechny další informace najdete v článku.
7. dubna
18:00 | Entry list WTA 1000 + ATP Masters 1000 Řím (od 5. do 17. května)
Největší domácí hvězdou na prestižní tisícovce v Římě bude obhájkyně titulu Jasmine Paoliniová. Zatím je přihlášená kompletní TOP 10 v čele se světovou jedničkou Arynou Sabalenkovou. Z Češek budou hrát hlavní soutěž Sára Bejlek, Marie Bouzková, Barbora Krejčíková, Karolína Muchová, Linda Nosková, Karolína Plíšková na chráněný žebříček, Kateřina Siniaková a Markéta Vondroušová. Tereza Valentová sice v seznamu figuruje, ale už předem avizovala, že kvůli školním povinnostem turnaj vynechá.
Divoké karty: Nuria Brancacciová, Lucia Bronzettiová, Tyra Caterina Grantová, Lisa Pigatová, Jennifer Ruggeriová, Lucrezia Stefaniniová, Martina Trevisanová
Stejně jako na předchozí akci v Madridu bude hrát hlavní soutěž i v Římě kvarteto Čechů. Konkrétně Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč a Vít Kopřiva. Dorazí samozřejmě i úřadující šampion Carlos Alcaraz a jeho hlavní rival, domácí hvězda, loňský finalista a světová jednička Jannik Sinner.
Divoké karty: Matteo Arnaldi, Mattia Bellucci, Matteo Berrettini, Federico Ciná, Luca Nardi
27. března
15:00 | Entry list WTA 1000 + ATP Masters 1000 Madrid (od 21. dubna do 3. května)
Na ženské tisícovce v Madridu mají z českých tenistek v plánu účast Linda Nosková, Karolína Muchová, Marie Bouzková, Sára Bejlek, Kateřina Siniaková, Markéta Vondroušová, Tereza Valentová, Barbora Krejčíková a na chráněný žebříček Karolína Plíšková. V kvalifikaci se představí Nikola Bartůňková, Darja Viďmanová a na divokou kartu Laura Samson. Titul bude obhajovat trojnásobná šampionka a světová jednička Aryna Sabalenková.
Divoké karty: Emiliana Arangová, Paula Badosaová, Victoria Jiménezová Kasintsevová, Ashlyn Kruegerová, Carlota Martínezová, Robin Montgomeryová, Ajla Tomljanovicová, Venus Williamsová
Hlavní soutěž mužské dvouhry si z Čechů zahrají Jakub Menšík, Jiří Lehečka, Tomáš Macháč a Vít Kopřiva. Loňský triumf se v obrovské konkurenci pokusí zopakovat Casper Ruud. Hrací pole vedou Carlos Alcaraz s Jannikem Sinnerem.
Divoké karty: Pablo Carreňo, Federico Ciná, Rafael Jódar, Martín Landaluce, Gaël Monfils
Marie má těžký los, v SF může narazit na Osorio. A semifinále by také měl být povinný výsledek, ale nevím, nevím v současné formě. Držím děvčatům palce.
Btw proč je Bogota řazena mezi turnaji nižší kategorie?
Toho jsem se nejvíc bál