Češi na turnajích: 16 nadějí míří na Masters. Známe už i seznam pro French Open

VČERA, 18:50
Seznam přihlášených, ty nejdůležitější aktualizace o odstoupení jednotlivých hráčů z turnajů, informace o divokých kartách a losy hlavních soutěží či kvalifikací. To vše nově najdete se zaměřením hlavně na české tenisty a největší hvězdy na jednom místě v tomto článku, který pro vás budeme průběžně aktualizovat.
Karolína Muchová bude jednou z hlavních českých nadějí v Madridu (© MORGAN HANCOCK / GETTY IMAGES ASIAPAC / GETTY IMAGES VIA AFP)

Probíhající turnaje

WTA 500 Stuttgart | ATP 500 Mnichov | ATP 500 Barcelona | WTA 250 Rouen

 

Nadcházející turnaje

WTA 1000 MadridATP Masters 1000 Madrid

 

15. dubna

09:00 | Entry list French Open (od 24. května do 7. června)
Pomalu se blíží i druhý grandslam sezony French Open. V ženské dvouhře se zatím omluvila pouze Varvara Gračovová. Hrací pole vede světová jednička Aryna Sabalenková a titul bude obhajovat Coco Gauffová. Z českých tenistek mají jistou hlavní soutěž Karolína Muchová, Linda Nosková, Marie Bouzková, Sára Bejlek, Kateřina Siniaková, Markéta Vondroušová, Tereza Valentová, Barbora Krejčíková a Nikola Bartůňková.

Také mužská dvouhra má zatím jen jednu omluvenku, a to od domácího Arthura Cazauxe. Největšími favority budou loňští finalisté Jannik Sinner a úřadující šampion Carlos Alcaraz. Z Čechů si zahrají hlavní soutěž Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč a Vít Kopřiva.

14. dubna

21:00 Velký přehled Madridu
Antukové jaro už je v plném proudu a tenisová sezona nezastavuje. Už za týden vypukne ve španělském Madridu další velký prestižní podnik a očekává se účast nejen české elity, ale i všech nejlepších tenistů světa. Proto přinášíme kompletní přehled tohoto turnaje. Termín losu, program, seznam českých účastníků a všechny další informace najdete v článku.

 

7. dubna

18:00 | Entry list WTA 1000 + ATP Masters 1000 Řím (od 5. do 17. května)

Největší domácí hvězdou na prestižní tisícovce v Římě bude obhájkyně titulu Jasmine Paoliniová. Zatím je přihlášená kompletní TOP 10 v čele se světovou jedničkou Arynou Sabalenkovou. Z Češek budou hrát hlavní soutěž Sára Bejlek, Marie Bouzková, Barbora Krejčíková, Karolína Muchová, Linda Nosková, Karolína Plíšková na chráněný žebříček, Kateřina Siniaková a Markéta Vondroušová. Tereza Valentová sice v seznamu figuruje, ale už předem avizovala, že kvůli školním povinnostem turnaj vynechá.

Divoké karty: Nuria Brancacciová, Lucia Bronzettiová, Tyra Caterina Grantová, Lisa Pigatová, Jennifer Ruggeriová, Lucrezia Stefaniniová, Martina Trevisanová

Stejně jako na předchozí akci v Madridu bude hrát hlavní soutěž i v Římě kvarteto Čechů. Konkrétně Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč a Vít Kopřiva. Dorazí samozřejmě i úřadující šampion Carlos Alcaraz a jeho hlavní rival, domácí hvězda, loňský finalista a světová jednička Jannik Sinner.

Divoké karty: Matteo Arnaldi, Mattia Bellucci, Matteo Berrettini, Federico Ciná, Luca Nardi

27. března

15:00 | Entry list WTA 1000 + ATP Masters 1000 Madrid (od 21. dubna do 3. května)
Na ženské tisícovce v Madridu mají z českých tenistek v plánu účast Linda Nosková, Karolína Muchová, Marie Bouzková, Sára Bejlek, Kateřina Siniaková, Markéta Vondroušová, Tereza Valentová, Barbora Krejčíková a na chráněný žebříček Karolína Plíšková. V kvalifikaci se představí Nikola Bartůňková, Darja Viďmanová a na divokou kartu Laura Samson. Titul bude obhajovat trojnásobná šampionka a světová jednička Aryna Sabalenková.

Divoké karty: Emiliana Arangová, Paula Badosaová, Victoria Jiménezová Kasintsevová, Ashlyn Kruegerová, Carlota Martínezová, Robin Montgomeryová, Ajla Tomljanovicová, Venus Williamsová

Hlavní soutěž mužské dvouhry si z Čechů zahrají Jakub Menšík, Jiří Lehečka, Tomáš Macháč a Vít Kopřiva. Loňský triumf se v obrovské konkurenci pokusí zopakovat Casper Ruud. Hrací pole vedou Carlos Alcaraz s Jannikem Sinnerem.

Divoké karty: Pablo Carreňo, Federico Ciná, Rafael Jódar, Martín Landaluce, Gaël Monfils

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
GaelM
29.03.2026 13:47
Zajímavě vypadají z českého pohledu páry v mužském deblu. V Maroku se po delší době představí dvojice Macháč+Vocel. A poněkud nečekané je rozdělení úspěšného páru Nouza+Rikl, první je taky přihlášený v Maroku, zatímco druhý hraje v Bukurešti s Adamem Pavláskem. Docela by mě zajímaly důvody, jestli to je něco dočasného nebo to zkoušejí od sebe. Po tom co na AO zahráli nejlepší turnaj kariéry by mi přišla škoda rozpustit sehranou dvojici a s Pavláskem to při vší úctě těžko bude lepší, ten poslední dva roky hledá sám sebe i vhodného parťáka...
Ondřej.Jirásek
29.03.2026 13:58
Tak to si mě teda překvapil, toho jsem si ani nevšiml. Doufám, že Nouza s Riklem budou pokračovat. Mají potenciál, tak snad se nic mezi nima nestalo. Ale je fakt divný, že nehrajou spolu.
Kuba4Win
29.03.2026 14:33
Právě a obzvláště na 250 kde mají klidně šanci i na titul
Alien
29.03.2026 13:15
Bejlek má jeden z nejlehčích losů!
com
29.03.2026 12:33
Těžký los pro Bouzkovou Vzdyt je nasazena jednicka, kterou ceka kvalifikantka a ve druhym kole hracka 2 stovky
Ondřej.Jirásek
29.03.2026 12:37
Jenže ty Belgičanky jsou bývalý juniorský hvězdy, Vandewinkel před týdnem měla 19 výher v řadě a Costoulas je taky obrovský talent a přijela po triumfu. Navíc antuka je Marušky nejhorší povrch a trápila se v Bogotě v minulosti i se slabšíma hráčkama. Navíc má ve svý půlce domácí Osorio, která vyhrála poslední dva ročníky a už třikrát kralovala.
bardunek666
29.03.2026 12:29
Sára sice těžký los, ale třeba se podaří na antuce najít formu z Abu Dhabí. Škoda, že nejela do Bogoty, tam šance na titul by byly vysoké a ideální turnaj na rozehrání.
Marie má těžký los, v SF může narazit na Osorio. A semifinále by také měl být povinný výsledek, ale nevím, nevím v současné formě. Držím děvčatům palce.
Btw proč je Bogota řazena mezi turnaji nižší kategorie?
hanz
23.03.2026 19:37
Co? Počítám, že začnou tak v Ázyjy.
Mantra
23.03.2026 19:21
Pro Pixlu nemá cenu na antuku lézt. Regeneraci, rg, wimbl a pak dva tri turnaje na AO to zavrit.
cicek
14.03.2026 16:57
už se na vás chystám
Mony
14.03.2026 02:03
Kopřiva kvalda nic?
Mony
14.03.2026 02:01
Tak co Kubo? Jak se těšíš na obhajobu?
Mony
14.03.2026 01:57
Hlacně, že ho nezrušila Bejlek
Toho jsem se nejvíc bál
Mony
14.03.2026 01:57
Hlavně
misa
13.03.2026 20:30
Všechny tři jsou zralé na konec kariéry.
aligo
13.03.2026 21:12
Bohužel ...
aape
14.03.2026 09:02
Je to smutný, hlavně Krejča a Maki na okruhu chybí
com
14.03.2026 10:23
hlavně Karolína
PTP
13.03.2026 20:02
V expreskách stojí: Plíšková, Krejčíková a Vondroušová zrušily Miami - to musel být brutální kobercový nálet.
Ondřej.Jirásek
13.03.2026 20:24
Kapitan_Teplak
13.03.2026 20:50
Koberci z Persie.
com
13.03.2026 19:06
zase bez Karoliny, to uz neni mozny
aligo
13.03.2026 19:39
Ale hlavně bez Báry a Maky
tommr
01.03.2026 13:03
Tak v kvalifikaci IW bude nakonec hrát i Darja Vidmanová. Na to že byla nasazená ale dostala do prvního kola dost nepříjemnou soupeřku. S Trevisan to bude mít těžký ...
asgard33
01.03.2026 17:00
M.Trevisian je už jenom vyčpělé slavné jméno.Ještě tak před 3 roky byla italskou Jedničkou,ale od té zažila z hráček Top50 snad největší propad.Ta už neporazí prakticky nikoho.Od září se může pochlubit úžasnou bilancí 2-9...
tommr
01.03.2026 17:40
tak snad se nechytne zrovna na Darje ...
Kapitan_Teplak
01.03.2026 18:26
Jak nakonec ?
tommr
01.03.2026 18:56
v době kdy jsem ten příspěvek psal byly v článku uvedený jako hráčky v kvalifikaci jen Bartůnková a Fruhvirtová ...
lvicek
28.02.2026 22:12
Nechci do toho autorovi expresky moc kecat, ale nevyhrál Kuba náhodou Miami?
com
28.02.2026 22:25
nerozumis tomu
Ondřej.Jirásek
28.02.2026 23:08
už jsem si myslel, že jsem fakt úplně blbej :D upravil to kolega, omylem... díky :)
lvicek
01.03.2026 05:01
až bude mít těch titulů třicet a z toho 10GS, tak se to bude kontrolovat hůř .
Mony
22.02.2026 19:17
Byl blízko Vítek
tommr
14.12.2025 12:03
Z našich hráček v top-100 není nikde psaná jen Katka Siniaková. Snad za tím nejsou nějaké zdravotní potíže ...
Trojchyba_Mat
14.12.2025 12:16
Káťa je už několik dní v normální přípravě, takže zdravotně je snad cajk
Trojchyba_Mat
14.12.2025 12:20
A taky peče cukroví, ale to je vedlejší :-)
tommr
14.12.2025 12:37
teď jsem si všiml že má hrát Extraligu za Spartu takže je asi opravdu v pořádku a jen sezonu v Austrálii začne o týden později od 12.1 ...
Trojchyba_Mat
14.12.2025 12:38
frenkie57
14.12.2025 14:03
Možná jí do toho Brenda trochu kecá, nebo ne?
Trojchyba_Mat
14.12.2025 14:15
Je to možný
subaru
22.12.2025 12:24
Jak to myslíte? Proč Brenda?
frenkie57
22.12.2025 13:24
Jen takový vtípek. Brenda F ráda peče a svými výtvory se ráda pochlubí na sociálních sítích.
tommr
22.12.2025 15:57
a evidentně taky ráda svoje výtvory konzumuje což se bohužel projevuje na její postavě ...
frenkie57
22.12.2025 18:40
hanz
20.02.2026 18:41
Našla svý šťesťí...
lana
14.12.2025 13:54
Katka si chce asi jen v klidu užít Vánoce a Nový rok doma A nepřepísknout hned začátek sezóny. Minule taky začínala až v Adelaide. Ten jeden týden se nic nestane, ještě toho bude dost a s těmi debly stejně zas odehraje z našich nejvíc zápasů
