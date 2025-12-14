Češi na turnajích: Úleva pro Bouzkovou, krutý los v Dubaji. Hrají i Kopřiva a Svrčina

Seznam přihlášených, ty nejdůležitější aktualizace o odstoupení jednotlivých hráčů z turnajů, informace o divokých kartách a losy hlavních soutěží či kvalifikací. To vše nově najdete se zaměřením hlavně na české tenisty a největší hvězdy na jednom místě v tomto článku, který pro vás budeme průběžně aktualizovat.
Marie Bouzková bude hrát v oblíbeném Mexiku (© Imagn Images / ddp USA / Profimedia)

Probíhající turnaje

WTA 1000 Dubaj | ATP 500 Dauhá | ATP 500 Rio de Janeiro | ATP 250 Delray Beach

 

Nadcházející turnaje

WTA 500 Mérida | ATP 500 Dubaj | ATP 500 Acapulco | WTA 250 Austin | ATP 250 Santiago

 

22. února

17:30 | Bouzková je mezi nejvýše nasazenými
Marie Bouzková se před prestižními tisícovkami ve Spojených státech vydala do oblíbeného Mexika a v příštím týdnu se představí na pětistovce v Méridě. Česká tenistka se vešla mezi čtyři nejvýše nasazené, má na úvod volný los a začne soubojem s loňskou finalistkou Emilianou Arangovou, nebo Anastasijí Potapovovou.

17:30 | Svrčina hraje v Acapulcu
Dalibor Svrčina začne na mexické pětistovce v Acapulcu, kde loni kraloval jeho krajan Tomáš Macháč, proti 80. hráči světa Jamesovi Duckworthovi. V případě postupu vyzve ve druhém kole turnajovou pětku Flavia Cobolliho, nebo domácího Rodriga Pacheca Méndeze. Na turnaji je jediným českým zástupcem.

21. února

19:30 | Kopřiva zná los v Santiagu
Vít Kopřiva zakončí jihoamerický Golden Swing v příštím týdnu v chilském Santiagu. Český tenista, který dnes odehraje semifinále v Rio de Janeiru, dostal velmi těžký los a začne proti Marianovi Navonemu. V dalším kole by v případě vítězství potkal nasazenou dvojku Luciana Darderiho. Turnajovou jedničkou je Francisco Cerúndolo, loňský šampion Laslo Djere nakonec nedorazil.

15:30 | Krutý los pro Čechy v Dubaji
Silně obsazeného turnaje ATP 500 v Dubaji se zúčastní tři čeští tenisté a ani jednomu los nepřál. Jiří Lehečka totiž vyzve svého posledního přemožitele a velmi těžkého soupeře vyfasovali do prvního kola také Jakub Menšík a Tomáš Macháč. Více informací najdete v článku.

20. února

16:15 | Entry list WTA 1000 + ATP Masters 1000 Miami (od 17. do 29. března)
Do Miami se z hráček, které se vešly do hlavní soutěže, nepřihlásila pouze Oleksandra Olijnykovová. Nejvýše nasazenou bude světová jednička a loňská šampionka Aryna Sabalenková. Z Češek startují Karolína Muchová, Linda Nosková, Markéta Vondroušová, Marie Bouzková, Sára Bejlek, Kateřina Siniaková, Tereza Valentová, Barbora Krejčíková a na chráněný žebříček Karolína Plíšková.

Více informací

 

Na podnik ATP Masters 1000 ve stejném dějišti zatím nikdo omluvenku neposlal, včetně Holgera Runeho. Největšími favority budou Carlos Alcaraz s Jannikem Sinnerem, přijede i Novak Djokovič a šokující loňský triumf bude obhajovat Jakub Menšík. Kromě prostějovského rodáka dorazí z českých tenistů ještě Jiří Lehečka a Tomáš Macháč.

Více informací

 

5. února

12:00 | Entry list WTA 1000 + ATP Masters 1000 Indian Wells (od 4. do 15. března)
Z prestižní tisícovky v Indian Wells se zatím žádná z tenistek neomluvila. Nejvýše nasazenou bude světová jednička a loňská finalistka Aryna Sabalenková, titul obhajuje Mirra Andrejevová. Do hlavní soutěže se vešlo nejlepších 75 hráček světa v době uzávěrky a z Češek najdeme Lindu Noskovou, Karolínu Muchovou, Markétu Vondroušovou, Marii Bouzkovou, Kateřinu Siniakovou, Terezu Valentovou a Barboru Krejčíkovou. Divokou kartu by měla dostat Karolína Plíšková, pokud bude stoprocentně fit. V kvalifikaci jsou Nikola Bartůňková a Linda Fruhvirtová.

Více informací

 

Mužský turnaj zatím přišel akorát o zraněného Holgera Runeho. Nechybí naopak Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovič nebo loňský šampion Jack Draper. Z českých tenistů přijedou Jakub Menšík, Jiří Lehečka a Tomáš Macháč, kteří mají jistou hlavní soutěž, a Vít Kopřiva s Daliborem Svrčinou, kteří zřejmě budou muset do kvalifikace.

Více informací

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

13
tommr
14.12.2025 12:03
Z našich hráček v top-100 není nikde psaná jen Katka Siniaková. Snad za tím nejsou nějaké zdravotní potíže ...
Reagovat
Trojchyba_Mat
14.12.2025 12:16
Káťa je už několik dní v normální přípravě, takže zdravotně je snad cajk
Reagovat
Trojchyba_Mat
14.12.2025 12:20
A taky peče cukroví, ale to je vedlejší :-)
Reagovat
tommr
14.12.2025 12:37
teď jsem si všiml že má hrát Extraligu za Spartu takže je asi opravdu v pořádku a jen sezonu v Austrálii začne o týden později od 12.1 ...
Reagovat
Trojchyba_Mat
14.12.2025 12:38
Reagovat
frenkie57
14.12.2025 14:03
Možná jí do toho Brenda trochu kecá, nebo ne?
Reagovat
Trojchyba_Mat
14.12.2025 14:15
Je to možný
Reagovat
subaru
22.12.2025 12:24
Jak to myslíte? Proč Brenda?
Reagovat
frenkie57
22.12.2025 13:24
Jen takový vtípek. Brenda F ráda peče a svými výtvory se ráda pochlubí na sociálních sítích.
Reagovat
tommr
22.12.2025 15:57
a evidentně taky ráda svoje výtvory konzumuje což se bohužel projevuje na její postavě ...
Reagovat
frenkie57
22.12.2025 18:40
Reagovat
hanz
20.02.2026 18:41
Našla svý šťesťí...
Reagovat
lana
14.12.2025 13:54
Katka si chce asi jen v klidu užít Vánoce a Nový rok doma A nepřepísknout hned začátek sezóny. Minule taky začínala až v Adelaide. Ten jeden týden se nic nestane, ještě toho bude dost a s těmi debly stejně zas odehraje z našich nejvíc zápasů
Reagovat

