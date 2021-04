Češi odehrají skupinu na finálovém turnaji Davisova poháru v Innsbrucku

Svěřenci kapitána Jaroslava Navrátila jsou ve skupině C s Francií a Velkou Británií. V Olympijské hale v Innsbrucku budou hrát také domácí tenisté se Srbskem a Německem. Vítězové skupin se pak na stejném místě střetnou ve čtvrtfinále.

Dvě skupiny hostí i Turín a Madrid. Vedle vítězů šesti skupin postoupí do čtvrtfinále ještě dvě nejlepší družstva z druhých míst. Semifinále a finále budou v Madridu.

"Bylo důležité najít dvě evropská města s dobrým spojením do Madridu a podobnými podmínkami, aby to měli hráči s přesuny co nejsnazší," řekl šéf finále Albert Costa.

Group stage and quarter-finals will be played in Madrid, Innsbruck and Turin. Madrid will host the semi-finals & final of the tournament



