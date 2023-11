Češi před daviscupovou bitvou s Austrálií: Těžký, ale hratelný soupeř. Šance určitě bude

S pokorou i zdravým sebevědomím odcestovali dnes čeští tenisté do Málagy, kde příští týden zabojují ve vyřazovací fázi Davisova poháru. Výběr kapitána Jaroslava Navrátila ve složení Jiří Lehečka, Tomáš Macháč, Jakub Menšík a Adam Pavlásek se utká ve středečním čtvrtfinále s Austrálií. Češi si při on-line setkání s médii přáli, aby navázali na zářijové vystoupení v základní skupině, kde vyhráli ve Valencii všechny tři zápasy poměrem 3:0. Tuší ale, že je čeká těžší výzva.

"Letíme znovu do Španělska, do Málagy. Jedeme tam určitě s pokorou, protože Austrálie je velice kvalitní tým. Mají vynikajícího prvního hráče (Álexe) De Minaura i fantastickou čtyřhru (Max) Purcell, (Matthew) Ebden," řekl Navrátil. "Po skupině jsme ale nabuzení. Porazit Srbsko a Španělsko bylo vynikající. Nejedeme tam prohrát a pokusíme se dostat přes Austrálii do semifinále," doplnil Navrátil.

Češi se probojovali v novém formátu do vyřazovací fáze pro osm nejlepších poprvé. Před dvěma lety dohráli v základní skupině, loni neuspěli v kvalifikaci proti Argentině. Australané obhajují v Málaze loňskou finálovou účast.

"Šance určitě bude, protože se hraje na dva vítězné body. A i když za stavu 1:1 hrajete debl proti kvalitním soupeřům, šance vždycky je," uvedl Macháč, který se díky posledním výsledkům posunul na 64. místo světového žebříčku. "Teď jsem úplně nehrál, byl jsem nemocný, ale myslím, že čtyři dny na přípravu jsou úplně akorát. Určitě jsme nabuzení je porazit," podotkl rodák z Berouna.

Připraven v roli jedničky bude i čtvrtfinalista letošního Australian Open Lehečka, který naopak po zářijové fázi Davisova poháru prohrál pět ze sedmi zápasů. Sezonu ukončil na konci října, aby se mohl připravit právě na týmovou soutěž v Málaze.

"Po příjezdu z Paříže jsem trénoval v Česku a bohužel si lehce natáhl břišní sval. To byl jeden z důvodů, proč jsem poslední turnaj roku vynechal," podotkl Lehečka. "Musel jsem si dát chvíli pauzu. Břišní sval je trochu komplikovanější zranění. Dobře jsem si ale odpočinul a celý týden trénoval naplno. Věřím, že na to teď navážu na tréninkových jednotkách v Málaze," řekl 31. hráč světa.

Do Španělska dorazí po vlastní ose jen osmnáctiletý Menšík, neboť ještě hraje challenger ve švédském Danderydu. "Soustředění bylo v plánu, ale tím, že se Kuba ještě rozhodl hrát turnaje a Tomáš byl nemocný po turnaji v Helsinkách, tak se celý týden v Prostějově připravovali jen Adam s Jirkou. Myslím, že natrénováno mají dost, stejně jako měli před Valencií. A teď budeme mít prostor na trénink pro každého hráče nějaké tři, čtyři hodiny. Myslím, že je to dostatek," uvedl Navrátil.

Vyřazovací část Davis Cupu se hraje na tvrdém povrchu v hale Josého Maríi Martína Carpeny. Vítěz utkání mezi Českem a Austrálií narazí v semifinále buď na úřadující šampiony Kanadu, nebo Finsko. Češi soutěž ovládli v letech 2012 a 2013, kdy se hrálo ještě v dřívějším formátu.

"Letí to. Vzpomínky jsou nádherné. Kluci před deseti lety Davis Cup vyhráli, tak doufám, že letos máme také šanci. Startovní čára je pro všechny týmy stejná a jedeme se o to poprat. Čeká nás těžký, ale hratelný soupeř," dodal Navrátil.