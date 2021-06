Češi v akci, čtvrtek 10. 6. Krejčíková si na French Open postoupila do finále

Barbora Krejčíková na French Open zdolala nasazenou Řekyni Marii Sakkariovou a postoupila do finále. Tereza Martincová na trávě v Nottinghamu prošla do čtvrtfinále. Lukáš Rosol na challengeru v Nottinghamu do čtvrtfinále nepostoupil. Další Češi budou hrát na turnajích ITF a juniorských akcích.