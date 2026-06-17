Češi v akci, čtvrtek 18. 6. Muchová a Plíšková v ohrožení! Nastoupí i Nosková, Lehečka a Bouzková
Češi v akci (probíhající turnaje)
středa 17. 6. | úterý 16. 6. | pondělí 15. 6. | neděle 14. 6. | sobota 13. 6.
Muchová v ohrožení, Nosková a Lehečka jsou favoriti
Karolína Muchová začala travnatou část sezony jasnou výhrou nad čínskou veteránkou Shuai Zhang, ovšem ve druhém kole v Berlíně bude mít podstatně těžší soupeřku. Aktuální česká jednička totiž vyzve grandslamovou šampionku Madison Keysovou, s níž po vyrovnaném průběhu prohrála oba předchozí souboje. Šance jsou naprosto vyrovnané.
Naopak jasnou favoritkou na postup bude Linda Nosková. Rovněž ona v úvodním zápase na probíhajícím turnaji dominovala a očekává se, že si poradí i s Diane Parryovou. S Francouzkou má sice vyrovnanou vzájemnou bilanci 2:2, nicméně poslední souboj jasně ovládla a s Parryovou se neutkala skoro tři roky.
Podobnou roli jako Nosková bude plnit Jiří Lehečka v Queen's Clubu. Loňský finalista na úvod zdolal rozjetého Kamila Majchrzaka, který dorazil po senzačním triumfu v Hertogenboschi. Teoreticky snadnějším soupeřem by měl být Rinky Hijikata. Australan se momentálně nachází až na 104. místě žebříčku, ale na trávě umí být nebezpečný. Aktéři se střetnou poprvé.
WTA 500 BERLÍN (Německo), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
11:00 | PREVIEW | Nosková (8-ČR) – Parryová (Fr.)
15:30 | PREVIEW | Muchová (7-ČR) – Keysová (USA)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
15:30 | Alexandrovová/Nosková (-/ČR) – L. Kičenoková/Krawczyková (Ukr./USA)
ATP 500 QUEEN'S CLUB (Londýn, Velká Británie), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - osmifinále •
15:30 | PREVIEW | Lehečka (2-ČR) – Hijikata (Austr.)
Plíšková čelí těžké výzvě, Bouzková má velkou šanci
Karolína Plíšková nezačala v oblíbeném Nottinghamu, kde oba předchozí starty dotáhla do finále, zrovna přesvědčivě. Bývalá světová jednička měla velké potíže s trápící se krajankou Sárou Bejlek a musí svou výkonnost před dalším zápasem pozvednout.
Čeká ji totiž nebezpečná Caty McNallyová. Američanka má letos celkem solidní formu, figuruje na žebříčkovém maximu a po zranění se vyšplhala zpátky mezi elitu. Ani jedna z aktérek nebude favoritkou, šance jsou naprosto vyrovnané.
To neplatí v zápase mezi Marií Bouzkovou a Hannah Klugmanovou. Zkušená česká tenistka bude proti 17leté britské naději, která se do hlavní soutěže dostala až jako lucky loser, obrovskou favoritkou. Úřadující šampionka Livesport Prague Open by měla tuto příležitost využít.
WTA 250 NOTTINGHAM (Velká Británie), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
12:30 | Plíšková (ČR) – McNallyová (USA)
14:00 | Bouzková (4-ČR) – Klugmanová (Brit.)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
15:00 | Malečková/Škochová (ČR) – Sutjiadiová/Tjenová (3-Indon.)
WTA 125 FIGUEIRA DA FOZ (Portugalsko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - osmifinále •
13:30 | Viďmanová (3-ČR) – Micicová (Austr.)
WTA 125 BRESCIA (Itálie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
14:00 | Štruplová/Zelníčková (ČR/SR) – I. Cho/Y. Cho (1-Tchaj-wan)
ATP CHALLENGER 125 NOTTINGHAM (Velká Británie), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
12:00 | Jebens/Vocel (1-Něm./ČR) – Romboli/Winegar (Braz./USA)
ATP CHALLENGER 100 POZNAŇ (Polsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
15:00 | Svrčina (3-ČR) – Bueno (7-Peru)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
13:30 | Donski/Paulson (2-Bulh./ČR) – Bluš/Sadzik (Pol.)
ITF W35 YSTAD (Švédsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - osmifinále •
11:45 | L. Petruželová (ČR) – Jašková (SR)
ITF W35 KLOSTERS (Švýcarsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
09:00 | Sedláčková (ČR) – Voraceková (1-Něm.)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
13:30 | Bayerlová/Voraceková (2-ČR/Něm.) – Gabrielová/Kašajevová (Švýc.)
13:30 | Kunzová/Pulchartová (Švýc./ČR) – Hrdá/Parentiniová Vallegaová Montebrunová (Něm./It.)
ITF W35 BOLSZEWO (Polsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
10:00 | A. Kovačková (6-ČR) – Kmieciková (Pol.)
10:00 | Paštiková (7-ČR) – Kostecká (Pol.)
10:00 | Šebestová (ČR) – Steurová (4-Něm.)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
13:00 | Kuczerová/Šebestová (4-Pol./ČR) – Gniewkowská/Husarová (Pol.)
14:30 | Suchá/Wawrzkiewiczová (ČR/Pol.) – Affeltová/Straszewská (Pol.)
14:30 | A. Kovačková/Paštiková (3-ČR) – Kmieciková/Kostecká (Pol.)
ITF M25 KLOSTERS (Švýcarsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
09:00 | Kumstát (ČR) – Wehnelt (Něm.)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
15:00 | O. Horák/Pecák (ČR) – Djonov/Schell (Něm.)
ITF M25 SAMOBOR (Chorvatsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - osmifinále •
10:00 | Vrba (ČR) – Nedič (1-Bosna)
ITF W15 KURŠUMLIJSKA BANJA (Srbsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
10:30 | Hejtmánková (ČR) – Horvitová (5-USA)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
13:30 | Hejtmánková/Sagandykovová (1-ČR/Kaz.) – Picorusevicová/Srbulovičová (Rak./Srb.)
ITF W15 BUKUREŠŤ (Rumunsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
10:30 | Ševčíková (8-ČR) – Saftaová (Rum.)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
12:00 | Fouadová/Urbanová (Egypt/ČR) – Lucianová/Simionescuová (4-It./Rum.)
ITF M15 KAYSERI (Turecko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
14:00 | Bittoun Kouzmine/D. Blažka (2-Fr./ČR) – Gökpinar/C. C. Kucukhuseyin (Tur.)
ITF M15 GYULA (Maďarsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
14:30 | Hrazdil/Lánik (ČR/SR) – Dáv. Bakonyi/Jilly (Maď.)
ITF M15 SAARLOUIS (Německo), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - osmifinále •
18:00 | Filip (ČR) – Kelm (6-Něm.)
J200 GLADBECK (Německo), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra chlapci - semifinále •
13:00 | Put/D. Vágner (4-Niz./ČR) – Kšitij/Sekhon (Indie/Austr.)
J100 PAZARDŽIK (Bulharsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - osmifinále •
09:00 | Oliveriusová (3-ČR) – Severiová (15-It.)
J100 HAAG (Nizozemsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - osmifinále •
09:00 | Navrátilová (ČR) – Avramovicová (1-USA)
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
12:00 | Frommenwilerová/Navrátilová (Švýc./ČR) – Gattiová/Jepkesová (It./Niz.)
J60 HOLTE (Dánsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - osmifinále •
10:00 | Kliment (2-ČR) – Kriesi (Švýc.)
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
11:00 | Bielusová/Dufková (8-Pol./ČR) – Mardonesová/Rodriguesová (4-Arg./Braz.)
11:30 | Borchorstová/Kačenová (Dán./ČR) – Pomaová Coronadová/Pumarová (1-Peru/Ven.)
12:00 | Büchlerová/Ehrenbergerová (3-Švéd./ČR) – Espersenová/Nicanderová (7-Dán./Švéd.)
J30 MICHALÓWEK (Polsko), tráva
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - osmifinále •
11:30 | Laššan (4-ČR) – Szary (Pol.)
• Dvouhra dívky - osmifinále •
11:30 | Michnová (ČR) – Zaplawová (1-Pol.)
11:30 | Gottvaldová (ČR) – Pabisiaková (4-Pol.)
• Čtyřhra chlapci - čtvrtfinále •
14:30 | Bairo/Laššan (1-SR/ČR) – Bialowolski/Carroccio (Pol./It.)
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
14:30 | Gottvaldová/Michnová (ČR) – Goraová/Jedrzejaková (Pol.)
16:00 | Ploskuňáková/Skamarochová (ČR/Pol.) – Dragová/Kubická (2-Pol.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
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