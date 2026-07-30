Češi v akci, čtvrtek 30. 7. Menšík může mít problémy, Svrčina a Viďmanová hrají o životní výsledek
Češi v akci (probíhající turnaje)
středa 29. 7. | úterý 28. 7. | pondělí 27. 7. | neděle 26. 7. | sobota 25. 7.
Menšíka čeká mnohem těžší výzva
Jakub Menšík nečekaně potřeboval všechny tři sety v prvním kole ve Washingtonu, ve kterém čelil domácímu outsiderovi až z páté stovky světového pořadí Trevorovi Svajdovi. Mnohem těžší domácí soupeř ho čeká ve čtvrtečním osmifinále. Semifinalista nedávného French Open nastoupí proti Brandonovi Nakashimovi. Oba předchozí souboje vyhrál prostějovský rodák.
Zatímco Menšík ve Washingtonu debutuje, Nakashima obhajuje čtvrtfinále a v hlavním městě Spojených států účinkuje už popáté. Mírným kurzovým favoritem je Menšík, nicméně Nakashima umí být v domácích podmínkách velmi nebezpečný. Český tenista každopádně potřebuje najít lepší výkonnost, protože po životním výsledku na grandslamech se mu příliš nedaří.
ATP 500 WASHINGTON (USA), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - osmifinále •
17:00 | PREVIEW | Menšík (7-ČR) – Nakashima (USA)
Viďmanová a Svrčina o životní výsledek
Darja Viďmanová se konečně po téměř roce dočkala svého teprve druhého vítězství v hlavní soutěži na nejvyšší tour. Česká tenistka, která nakoukla do TOP 100 žebříčku hlavně díky úspěchům na nižších okruzích, si v americkém Memphisu poradila ve třech setech s Marinou Bassolsovou.
Zajistila si tak útok na životní výsledek v podobě největšího čtvrtfinále v kariéře. V cestě jí stojí zkušená domácí hvězda a grandslamová šampionka Sloane Stephensová. Bývalá světová trojka se nicméně už roky trápí a má velmi daleko ke své nejlepší možné výkonnosti. I z tohoto důvodu je Viďmanová mírnou favoritkou na postup.
O nové maximum na nejvyšším tenisovém okruhu bude bojovat také Dalibor Svrčina v mexickém Los Cabos. Původně neměl turnaj ani hrát, ale po sérii omluvenek se vešel do hlavní soutěže a prožívá jeden z nejlepších týdnů kariéry. Po bitvě s Adamem Waltonem a skreči Luciana Darderiho dokonce vyrovnal své maximum.
Na největší semifinále v kariéře zaútočí proti obhájci titulu a bývalé světové desítce Denisovi Shapovalovovi, který bude favoritem. Svrčina si zatím čtvrtfinále na akcích ATP zahrál jen loni v září v Hangzhou, kde schytal výprask od Alexandera Bublika.
WTA 250 MEMPHIS (USA), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - osmifinále •
pátek 01:00 | Viďmanová (ČR) – Stephensová (USA)
ATP 250 LOS CABOS (Mexiko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
pátek 04:30 | Svrčina (ČR) – Shapovalov (8-Kan.)
WTA 125 TARGU MURES (Rumunsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
12:30 | Samson (5-ČR) – Soboljevová (Ukr.)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
14:00 | Laboutková/Monnetová (ČR/Fr.) – Cavalléová/Saldenová (2-Šp./Belg.)
ATP CHALLENGER 125 SAN MARINO, antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
16:00 | Nouza/Oberleitner (1-ČR/Rak.) – Reymond/Sanchez (Fr.)
17:30 | F. Duda/Vrbenský (ČR) – Latinovič/Poljičak (Srb./Chorv.)
ATP CHALLENGER 75 LIBEREC (Česko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
12:30 | Bartoň (ČR) – Bueno (2-Peru)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
Paulson/Vliegen (2-ČR/Belg.) – Ambrogi/Bueno (Arg./Peru) / bez boje
12:30 | Řeček/Siniakov (ČR) – Dev/Sinha (4-Indie)
15:30 | Neuchrist/Poljak (Rak./ČR) – Mansilla/Winter (3-Šp.)
ITF W100 MASPALOMAS (Španělsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
12:00 | Šalková (2-ČR) – Friedsamová (Něm.)
12:00 | Sisková (ČR) – Grabherová (1-Rak.)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
15:30 | Šalková/Zaarová (3-ČR/Švéd.) – Christieová/Novaková (Brit./Slovin.)
15:30 | Kulambajevová/Sisková (2-Kaz./ČR) – Berecoecheaová/Tranová (Fr./Niz.)
ITF W75 HECHINGEN (Německo), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
12:30 | Palicová (ČR) – Urgesiová (8-It.)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
13:30 | Pohleová/Suchá (Něm./ČR) – E. Chiesaová/Jakupovičová (2-It./Slovin.)
17:30 | Bayerlová/Gimbrereová (ČR/Niz.) – De Stefanová/Tsygourovová (It./Švýc.)
ITF W50 DUBLIN (Irsko), koberec
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - osmifinále •
11:00 | Valdmannová (1-ČR) – Van Den Broeková (Niz.)
ITF M25 KOSZALIN (Polsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
16:00 | Hrazdil/Pecák (2-ČR) – Gandolfi/Pizzigoni (It.)
ITF W15 BÍLSKO-BĚLÁ (Polsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
10:00 | E. Slavíková (ČR) – Mandelíková (ČR)
11:30 | Kajabová (ČR) – Podliňská (3-Pol.)
11:30 | L. Petruželová (2-ČR) – Goinaová (Rum.)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
L. Petruželová/Zelníčková (2-ČR/SR) – Kmieciková/Wróbelová (Pol.) / bez boje
13:00 | V. Šulcová/Wirglerová (ČR) – Górská/E. Slavíková (4-Pol./ČR)
13:00 | Kulhavá/Vlčková (ČR) – Bruneová Olsenová/Juldaševová (1-Nor./Uzb.)
14:30 | Kajabová/Lazarová (ČR/Něm.) – Gniewkowská/Podliňská (3-Pol.)
ITF W15 ROGAŠKA SLATINA (Slovinsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
13:00 | Bíróová/Urbanová (4-Maď./ČR) – Bojicaová/Senicaová (1-Rum./Slovin.)
ITF M15 WELS (Rakousko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
14:00 | Baum/Wagner (3-ČR/Rak.) – Doleys/Kaserer (Rak.)
J200 BASILEJ (Švýcarsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
10:00 | Vrajíková (ČR) – Frommenwilerová (Švýc.)
• Čtyřhra dívky - semifinále •
17:30 | Frommenwilerová/Vrajíková (Švýc./ČR) – Boianová/Kleinenbergová (4-Rum./Niz.)
J100 POZNAŇ (Polsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - osmifinále •
09:00 | Papavasiliu (ČR) – Jež (6-Pol.)
• Dvouhra dívky - osmifinále •
10:30 | Meszárošová (ČR) – Skorupská (Pol.)
10:30 | Padrnosová (ČR) – Žanatajevová (6-Kaz.)
12:00 | Oliveriusová (2-ČR) – Szwedaová (Pol.)
12:00 | N. Iraholaová (ČR) – Holovašová (Ukr.)
12:00 | Filipová (ČR) – Dehmelová (Pol.)
• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
12:00 | Minakhin/Papavasiliu (It./ČR) – M. Nowak/Szary (Pol.)
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
15:00 | Filipová/Padrnosová (4-ČR) – Cytrycká/Mateasová (Pol./Rum.)
15:00 | N. Iraholaová/Meszárošová (ČR) – Goraová/Idaszewská (Pol.)
J60 ŽILINA (Slovensko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - čtvrtfinále •
09:00 | Fedor (ČR) – L. Szász (Maď.)
09:00 | Pečonka (7-ČR) – Gibala (SR)
09:00 | Černovický (4-ČR) – Hrubý (6-ČR)
• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
09:00 | G. Šulcová (ČR) – Mrázová (7-SR)
09:00 | T. Růžičková (ČR) – Košická (4-SR)
• Čtyřhra chlapci - čtvrtfinále •
11:30 | Černovický/Jos. Svoboda (1-ČR) – Čystikov/Mohamed (Ukr./ČR)
11:30 | Fedor/Pečonka (4-ČR) – Podczaszy/L. Szász (Pol./Maď.)
11:30 | Hrubý/Zerai (3-ČR) – Čierny/Gibala (SR)
11:30 | Rousek/Smolík (ČR) – Bairo/Kriško (2-SR)
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
10:30 | Cozmaová/Šmídová (1-Rum./ČR) – Georgievská/Kadlečíková (SR)
10:30 | Foldová/Havlíková (4-ČR) – Černáková/Palanová (SR)
10:30 | Tvrzská/Vokrojová (ČR) – Daubnerová/K. Kubalová (3-SR)
11:30 | Košická/T. Růžičková (2-SR/ČR) – Karpaljuková/Nehrijová (Ukr.)
J60 LEIRIA (Portugalsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
16:00 | Benáčková/Mottlová (1-ČR) – čekají na soupeřky
J60 RADOMLJE (Slovinsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
13:30 | Kr. Přikrylová (6-ČR) – Nikolicová (2-Austr.)
J30 MERZIG (Německo), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - čtvrtfinále •
10:00 | Šebek (7-ČR) – Golz (Něm.)
J30 PUNTA CANA (Dominikánská republika), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - čtvrtfinále •
15:30 | T. Tichý (3-ČR) – Pierre (7-Fr.)
• Čtyřhra chlapci - semifinále •
18:30 | J. Tichý/T. Tichý (3-ČR) – Guerrero Hernández/León (Dom. rep./Šp.)
J30 BRADFIELD (Velká Británie), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
11:30 | Jelínková (ČR) – Wrightová (2-Brit.)
J30 LUANDA (Angola), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
14:00 | Šubert (ČR) – Chinnaswamy (Austr.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační
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