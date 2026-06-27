Češi v akci, neděle 28. 6. Malečková a Škochová o šokující titul! Hromadu nadějí čeká kvalifikace
Češi v akci (probíhající turnaje)
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Malečková se Škochovou o titul
Jesika Malečková s Miriam Škochovou měly absolvovat deblové finále na poslední wimbledonské generálce v britském Eastbourne už v rámci sobotního programu. Deštivé počasí je však na kurt nepustilo, a proto budou muset o titul zabojovat až v neděli.
České duo, které se letos výrazně zlepšilo a často se prosazuje už i na nejvyšší úrovni, čeká velmi těžká výzva. Do cesty se jim totiž postaví jasně favorizované nasazené jedničky Gabriela Dabrowská z Kanady a Brazilka Luisa Stefaniová a vítězství Češek by bylo šokem.
Malečková se Škochovou budou usilovat o druhý společný triumf na hlavním okruhu. Letos kralovaly na antuce v rouenské hale a finále hrály také na oranžové drti v hale v Linci, nicméně tam neuspěly. Zatímco Malečková má jen jeden titul z nejvyšší tour, Škochová se radovala ještě v Parmě 2022 po boku jiné krajanky Anastasie Detiucové.
WTA 250 EASTBOURNE (Velká Británie), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - finále •
12:00 | Malečková/Škochová (ČR) – Dabrowská/Stefaniová (1-Kan./Braz.)
ATP CHALLENGER 75 MILÁN (Itálie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
10:00 | Donald (ČR) – Potenza (12-It.)
ATP CHALLENGER 75 BRAŠOV (Rumunsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
09:30 | Poljak (ČR) – Palán (9-ČR)
14:00 | Vrbenský (ČR) – Janvier (12-Fr.)
ATP CHALLENGER 50 TROYES (Francie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
14:30 | Kumstát (6-ČR) – Lagutin (-)
ITF W15 MOGYORÓD (Maďarsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
08:30 | Chrisstoffelsová (ČR) – Tverijonaitéová (Lit.)
10:00 | Krymlová (ČR) – Pavelová (Rum.)
ITF M15 KAYSERI (Turecko), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
11:00 | D. Blažka (ČR) – Avanoglu (Tur.)
ITF M15 UMAG (Chorvatsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
16:00 | Frömel (ČR) – Popovic (3-Něm.)
17:30 | Fáček (ČR) – Nikolič (8-Srb.)
J200 PLZEŇ (Česko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - finále •
09:00 | Sekerková (1-ČR) – Kovalčuková (Ukr.)
J300 ROEHAMPTON (Velká Británie), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
11:30 | Jak. Kusý (ČR) – Moxon (Brit.)
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
13:00 | J. Kovačková (2-ČR) – Tuová (USA)
13:00 | T. Heřmanová (ČR) – Cvetkovičová (5-Srb.)
13:00 | Žoldáková (ČR) – Frodinová (USA)
14:30 | Zajíčková (ČR) – Hazelittová (14-USA)
14:30 | Švíglerová (ČR) – Pistolaová (It.)
16:00 | Hettlerová (ČR) – F. De Bresserová (Niz.)
J100 STARÁ BOLESLAV (Česko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo kvalifikace •
08:30 | Onderka (ČR) – Bláha (ČR)
08:30 | Franc (ČR) – Faga (SR)
08:30 | Jacenko (ČR) – Zaporožčenko (Ukr.)
08:30 | Krechler (ČR) – Šarma (Indie)
• Dvouhra dívky - 1. kolo kvalifikace •
08:30 | Hugová (ČR) – Švecová (ČR)
10:00 | Radová (ČR) – Nantlová (ČR)
10:00 | Cenklová (ČR) – K. Jiroušková (ČR)
10:00 | Bidziliaová (ČR) – Čermáková (ČR)
10:00 | Kotová (ČR) – Gottvaldová (ČR)
10:00 | Miketová (ČR) – Paramejová (Ukr.)
J60 BLUDENZ (Rakousko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 2. kolo kvalifikace •
10:30 | Mohamed (4-ČR) – Friessnegger (Rak.)
10:30 | Laššan (1-ČR) – De Vries (Rak.)
* bude se hrát i finále
J30 NAIROBI (Keňa), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo kvalifikace •
10:30 | Šubert (9-ČR) – Korir (Keňa)
* bude se hrát i finále
J30 SARAJEVO (Bosna a Hercegovina), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo kvalifikace •
08:30 | Jos. Svoboda (2-ČR) – Chenghong Yao (Čína)
13:00 | Merta (ČR) – Vasiliv (-)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
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