Češi v akci, pátek 26. 6. Muchová jde do boje o finále! V cestě stojí nebezpečná přemožitelka Noskové
Češi v akci (probíhající turnaje)
čtvrtek 25. 6. | středa 24. 6. | úterý 23. 6. | pondělí 22. 6. | neděle 21. 6. | sobota 20. 6.
Muchová o další letošní finále
Karolína Muchová zatím odehrála v Bad Homburgu dva zápasy a každý z nich měl úplně rozdílný průběh. Zatímco v tom úvodním deklasovala v osmifinále Irinu Beguovou, ve čtvrtfinále měla velké potíže s Clarou Tausonovou a musela utkání po velmi nepovedeném prvním setu otáčet.
Češka, která je nyní největší adeptkou na zisk titulu, si tak zajistila své první kariérní semifinále na travnatých kurtech. A osobní maximum na nejrychlejším povrchu by měla znovu vylepšit v pátek, jelikož bude plnit roli favoritky proti Eleně-Gabriele Ruseové.
Rumunka, kterou Muchová v jediném předchozím souboji na tvrdém povrchu v Aucklandu na začátku sezony 2023 jasně porazila, ale budí respekt. Ruseová má v tomto týdnu výbornou formu a po zvládnuté kvalifikaci nepovolila set Lindě Noskové, Anně Kalinské ani Emmě Navarrové. Pokud Muchová uspěje, zapíše třetí letošní a celkově deváté finále.
WTA 500 BAD HOMBURG (Německo), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - semifinále •
15:00 | PREVIEW | Muchová (4-ČR) – Ruseová (Rum.)
WTA 250 EASTBOURNE (Velká Británie), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
13:30 | Malečková/Škochová (ČR) – Haverlagová/Lumsdenová (Niz./Brit.)
ATP 250 MALLORCA (Španělsko), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
12:30 | Pavlásek/Rikl (ČR) – Arribagé/Olivetti (4-Fr.)
ITF W50 GDAŇSK (Polsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
12:30 | Palicová (8-ČR) – Ewaldová (Pol.)
• Čtyřhra - semifinále •
11:00 | Malyginová/Šebestová (1-Est./ČR) – Kulambajevová/Tóthová (Kaz./Maď.)
ITF W35 TARVISIO (Itálie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - semifinále •
11:00 | Laboutková (ČR) – D. Chiesaová (It.)
• Čtyřhra - semifinále •
13:30 | Kučmová/Laboutková (1-ČR) – Senicaová/Ševčíková (4-Slovin./ČR)
* bude se hrát i finále
ITF M25 ZÁHŘEB (Chorvatsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
11:30 | Kumstát/Vrba (4-ČR) – I. Sabanov/M. Sabanov (1-Srb.)
ITF W15 KURŠUMLIJSKA BANJA (Srbsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
09:00 | Goinaová/Hejtmánková (2-Rum./ČR) – Gobbiová Monllauová/Kozaková (4-Arg./Brit.)
ITF W15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
10:30 | Munzarová (ČR) – Marianiová (It.)
ITF M15 SLOVENSKA BISTRICA (Slovinsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
14:00 | Peták (ČR) – N. Mikovič (Slovin.)
ITF M15 KAMEN (Německo), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
09:00 | Filip (8-ČR) – Sanchez Martinez (Něm.)
• Čtyřhra - semifinále •
10:30 | O. Horák/Pecák (ČR) – Al Azmeh/Naw (Něm./Sýrie)
J200 PLZEŇ (Česko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
09:00 | Sekerková (1-ČR) – Depešová (SR)
• Čtyřhra chlapci - semifinále •
12:00 | Krejčí/Psota (ČR) – Ciaschetti/Marigliano (It.)
• Čtyřhra dívky - semifinále •
10:30 | N. Iraholaová/Vrajíková (ČR) – Išijová/Wakanaová (Jap.)
12:00 | Nikolajevová/V. Svobodová (Ukr./ČR) – Kálmánová/Mihálkaová (Maď.)
J100 BRUCHKÖBEL (Německo), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - čtvrtfinále •
08:45 | Ladman (ČR) – Pérez (1-Chile)
J30 EDINBURGH (Velká Británie), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - finále •
10:30 | Havelková (1-ČR) – Kondová (6-Švýc.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
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