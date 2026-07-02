Češi v akci, pátek 3. 7. Muchová o osmifinále ve Wimbledonu, Krejčíková vyzve Bartůňkovou
Češi v akci (probíhající turnaje)
čtvrtek 2. 7. | středa 1. 7. | úterý 30. 6. | pondělí 29. 6. | neděle 28. 6. | sobota 27. 6.
Krejčíková vyzve Bartůňkovou, hraje i Muchová
Česko má obrovskou šanci na to, aby si čtvrtfinále letošního ročníku Wimbledonu zahrála česká tenistka. Pokud se totiž v pátek naplní papírové předpoklady a Karolína Muchová potvrdí roli favoritky, bude v dalším kole čelit krajance Barboře Krejčíkové, nebo Nikole Bartůňkové.
Dvojnásobná čtvrtfinalistka Muchová zatím prochází turnajem na výbornou a Anastasiji Zacharovové i Shuai Zhang povolila jen pět gamů. Podobně dominantní vítězství by měla zapsat také proti rozjeté kvalifikantce Mananchaye Sawangkaewové, která figuruje až na 164. místě světového pořadí.
Předloňská šampionka Krejčíková ve druhém kole skolila úřadující vítězku French Open a světovou pětku Mirru Andrejevovou a znovu ukázala, že je schopná porazit kohokoli na tour. V pátečním českém derby bude čelit rozjeté Nikole Bartůňkové, která hraje v posledních týdnech své první profesionální turnaje na trávě a vede si výborně. Mladší z Češek v Londýně vyřadila Peyton Stearnsovou a přejela krajanku Kateřinu Siniakovou.
Více informací nabídneme v pátečním preview.
WIMBLEDON (Londýn, Velká Británie), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra ženy
• Dvouhra ženy - 3. kolo •
15:30 | PREVIEW | Muchová (10-ČR) – Sawangkaewová (Thaj.)
15:30 | PREVIEW | Bartůňková (ČR) – Krejčíková (ČR)
Pavouk čtyřhra ženy | Pavouk čtyřhra muži
• Čtyřhra muži - 2. kolo •
13:30 | Nouza/Oberleitner (ČR/Rak.) – Griekspoor/Van De Zandschulp (Niz.)
13:30 | Pavlásek/Rikl (ČR) – Hijikata/Polmans (Austr.)
• Čtyřhra ženy - 1. kolo •
12:00 | Detiucová/Chromačevová (ČR/-) – Kesslerová/Šnajderová (USA/-)
15:00 | Nosková/R. Šramková (ČR/SR) – Jacquemotová/Parryová (Fr.)
15:30 | Golubicová/T. Valentová (Švýc./ČR) – X. Jiang/Y. Xu (Čína)
• Čtyřhra muži - 1. kolo •
17:00 | Kopřiva/Pieczonka (ČR/Pol.) – Hanfmann/Struff (Něm.)
ATP CHALLENGER 75 BRAŠOV (Rumunsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
13:00 | Grevelius/Poljak (3-Švéd./ČR) – Cervantes/Molčanov (Šp./Ukr.)
13:00 | Neuchrist/Vrbenský (Rak./ČR) – Prašanth/Ramanathan (Indie)
ITF W35 AMSTELVEEN (Nizozemsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
11:00 | A. Kovačková (ČR) – Falkowská (12-Pol.)
• Čtyřhra - semifinále •
15:00 | A. Kovačková/Vargová (2-ČR/SR) – Van Den Broeková/Van Emstová (4-Niz.)
ITF M25 MARBURG (Německo), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
12:00 | Siniakov (3-ČR) – Purceladze (Gruz.)
• Čtyřhra - semifinále •
15:30 | Řeček/Siniakov (1-ČR) – Gerch/Vance (Něm./USA)
ITF M25 SKOPJE (Severní Makedonie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
15:00 | Huseinovič/Poštolka (Mak./ČR) – čekají na soupeře
ITF W15 MOGYORÓD (Maďarsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
11:30 | E. Slavíková (ČR) – Munková Mortensenová (7-Dán.)
ITF W15 KAYSERI (Turecko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
10:30 | Šmejkalová (ČR) – Ercanová (Austr.)
ITF M15 KAYSERI (Turecko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
Bittoun Kouzmine/D. Blažka (2-Fr./ČR) – Anavatan/Yilmaz (3-Tur.) / bez boje
ITF M15 AMSTELVEEN (Nizozemsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
11:00 | Nicod (4-ČR) – Noce (8-It.)
ITF M15 UMAG (Chorvatsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
16:00 | Černý (7-ČR) – Fellin (2-It.)
16:00 | Kučera (ČR) – Castagnola (It.)
ITF M15 ŠTORE (Slovinsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
14:00 | Baum/Peták (2-ČR) – Galus/Kovač (Pol./Slovin.)
J300 ROEHAMPTON (Velká Británie), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouky
• Čtyřhra dívky - finále •
11:30 | J. Kovačková/Zajíčková (4-ČR) – Brittonová/Griffithsová (Brit.)
J200 CASTRICUM (Nizozemsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra chlapci - čtvrtfinále •
14:30 | Put/D. Vágner (1-Niz./ČR) – Lacis/Niederle (5-/Rak.)
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
10:00 | Barháčová/Ďulíková (1-SR/ČR) – Baová/Danielsová (7-Belg.)
13:00 | Balová/V. Svobodová (5-Tur./ČR) – Išijová/Wakanaová (4-Jap.)
J100 STARÁ BOLESLAV (Česko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - semifinále •
11:00 | Luxa (ČR) – Krejčí (2-ČR)
• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
09:30 | Oliveriusová (1-ČR) – Benetková (ČR)
09:30 | Halfarová (ČR) – Vrajíková (3-ČR)
09:30 | Mojžíšová (ČR) – Kononenková (4-)
09:30 | Jančaříková (ČR) – Yanová (2-Kan.)
• Čtyřhra chlapci - finále •
11:00 | Čank/Lebiš (ČR) – Müller/Nyqvist (3-Švéd.)
• Čtyřhra dívky - finále •
12:30 | Oliveriusová/Kr. Přikrylová (ČR) – Jančaříková/Tvrzská (ČR)
J60 BLUDENZ (Rakousko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - semifinále •
09:00 | N. Iraholaová (ČR) – Haiderová-Maurerová (2-Rak.)
• Čtyřhra dívky - semifinále •
10:30 | Havlíková/Pírková (ČR) – Ehrenbergerová/M. Neumüllerová (Rak.)
• Čtyřhra chlapci - čtvrtfinále •
09:00 | Laššan/Wirgler (ČR) – Freitag/Lita (4-Rak./Něm.)
* bude se hrát i semifinále
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
11:30 | N. Iraholaová/Navrátilová (3-ČR) – Foldová/Štorová (ČR/Slovin.)
* bude se hrát i semifinále
J30 NAIROBI (Keňa), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra chlapci - čtvrtfinále •
09:30 | Šubert/H. W. Yeung (ČR/Hong.) – H. Cui/J. Su (1-Čína)
* bude se hrát i semifinále
J30 SARAJEVO (Bosna a Hercegovina), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - osmifinále •
12:00 | Jos. Svoboda (ČR) – Djokič (1-Srb.)
• Čtyřhra chlapci - semifinále •
16:30 | Merta/Jos. Svoboda (ČR) – Čolak/Jerkovič (2-Chorv.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
Komentáře
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Zápas byl plný různých obratů ,1.set vyhráli otočkou z 2:4,v TB pak měli několik MB ale TB nakonec prohráli a Britky to dost prožívali,což se projevilo i na startu 3 .setu
kde prohrávaly 0:2 a 0:40 ale nakonec vyhrály po proměněním 6. MB a dost to oslavily.
...
celkem získaly 130 bodů,o 10 více než domácí hráčky...
....
V dalším kole budou hrát s českým párem Mal/Škoch
...
Česko tak má jistotu dvojité účasti v osmifinále.