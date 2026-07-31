Češi v akci, pátek 31. 7. Sedm Čechů prošlo do semifinále! Viďmanová hraje životní zápas
Češi v akci (probíhající turnaje)
čtvrtek 30. 7. | středa 29. 7. | úterý 28. 7. | pondělí 27. 7. | neděle 26. 7. | sobota 25. 7.
Viďmanová hraje životní zápas
Darja Viďmanová v americkém Memphisu jasně přehrála grandslamovou šampionku Sloane Stephensovou a zajistila si své první kariérní čtvrtfinále na hlavním okruhu. Českou tenistku, která bojuje o návrat do elitní stovky žebříčku, tak čeká životní zápas.
V něm narazí na domácí naději Katie Volynetsovou. Američanka sice bude favoritkou, ale nemá zas tolik zbraní, aby byla schopná na kurtu dominovat. Viďmanová má tak solidní šanci znovu vylepšit své maximum na nejvyšší úrovni.
WTA 250 MEMPHIS (USA), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
sobota 01:00 | Viďmanová (ČR) – Volynetsová (USA)
WTA 125 TARGU MURES (Rumunsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
Samson (5-ČR) – Rističová (Srb.) 7:6 (7:0), 4:6, 6:2
ATP CHALLENGER 75 LIBEREC (Česko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
Kumstát (ČR) – Ferreira Silva (8-Portug.) 6:4, 7:5
Nagal (7-Indie) – Krumich (ČR) 6:3, 6:2
• Čtyřhra - semifinále •
Cervantes/Molčanov (Šp./Ukr.) – Řeček/Siniakov (ČR) 7:5, 7:6 (7:4)
Neuchrist/Poljak (Rak./ČR) – Paulson/Vliegen (2-ČR/Belg.) 4:6, 7:6 (7:4), 10:8
ITF W100 MASPALOMAS (Španělsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
Šalková (2-ČR) – Rusová (5-Niz.) 6:4, 6:3
Cengizová (Tur.) – Sisková (ČR) 6:4, 7:5
• Čtyřhra - semifinále •
18:00 | Šalková/Zaarová (3-ČR/Švéd.) – Da Silvaová Ficková/McGiffinová (Austr.)
18:00 | Kulambajevová/Sisková (2-Kaz./ČR) – F. Jorgeová/M. Jorgeová (4-Portug.)
ITF W75 HECHINGEN (Německo), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
Palicová (ČR) – Tsygourovová (Švýc.) 6:1, 6:3
ITF W50 DUBLIN (Irsko), koberec
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
Valdmannová (1-ČR) – Allenová (Brit.) 4:6, 7:6 (7:3), 6:4
ITF M25 KOSZALIN (Polsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
Hrazdil/Pecák (2-ČR) – Bladelius/Michalík (Švéd./SR) 3:6, 6:3, 10:8
ITF W15 BÍLSKO-BĚLÁ (Polsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
Gniewkowská (Pol.) – Kajabová (ČR) 6:2, 4:6, 7:6 (7:1)
L. Petruželová (2-ČR) – Svatíková (7-SR) 6:3, 4:6, 6:2
E. Slavíková (ČR) – Bruneová Olsenová (Nor.) 7:6 (7:2), 1:6, 6:1
• Čtyřhra - semifinále •
Górská/E. Slavíková (4-Pol./ČR) – L. Petruželová/Zelníčková (2-ČR/SR) / bez boje
ITF M15 WELS (Rakousko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
16:30 | Baum/Wagner (3-ČR/Rak.) – Eichenseher/Schiessl (Něm.)
J200 BASILEJ (Švýcarsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra dívky - finále •
I. A. Abendrothová/Omarbeková (3-Něm./Kaz.) – Frommenwilerová/Vrajíková (Švýc./ČR) 4:6, 6:4, 10:3
J100 POZNAŇ (Polsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
Meszárošová (ČR) – N. Iraholaová (ČR) 6:1, 6:3
Filipová (ČR) – Chindrisová (Rum.) 6:2, 6:4
11:00 | Oliveriusová (2-ČR) – Sakenová (Kaz.)
• Čtyřhra chlapci - čtvrtfinále •
13:45 | Minakhin/Papavasiliu (It./ČR) – Fays/Meacci (2-Belg./It.)
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
14:00 | N. Iraholaová/Meszárošová (ČR) – C. Y. Chen/Y. Chiang (2-Tchaj-wan)
15:15 | Filipová/Padrnosová (4-ČR) – Kotamäkiová/Tuominenová (Fin.)
J60 ŽILINA (Slovensko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - semifinále •
Fedor (ČR) – Kriško (5-SR) 6:4, 5:7, 6:2
Černovický (4-ČR) – Pečonka (7-ČR) 6:1, 6:2
• Čtyřhra chlapci - finále •
Černovický/Jos. Svoboda (1-ČR) – Rousek/Smolík (ČR) 6:4, 6:4
• Čtyřhra dívky - finále •
15:30 | Cozmaová/Šmídová (1-Rum./ČR) – Košická/T. Růžičková (2-SR/ČR)
• Čtyřhra chlapci - semifinále •
Rousek/Smolík (ČR) – Hrubý/Zerai (3-ČR) 6:4, 6:0
Černovický/Jos. Svoboda (1-ČR) – Podczaszy/L. Szász (Pol./Maď.) 6:3, 6:3
• Čtyřhra dívky - semifinále •
Cozmaová/Šmídová (1-Rum./ČR) – Foldová/Havlíková (4-ČR) 7:5, 7:6 (8:6)
Košická/T. Růžičková (2-SR/ČR) – Tvrzská/Vokrojová (ČR) 2:6, 7:6 (7:2), 10:5
J60 LEIRIA (Portugalsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra dívky - semifinále •
14:00 | Benáčková/Mottlová (1-ČR) – Mtvarelišviliová/Nozdračovová (3-Gruz./Ukr.)
* bude se hrát i finále
J60 RADOMLJE (Slovinsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra dívky - semifinále •
16:00 | Podlipská/Kr. Přikrylová (2-/ČR) – čekají na soupeřky
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
Podlipská/Kr. Přikrylová (2-/ČR) – Bonomiová/Schoberová (It.) 6:1, 6:1
J30 MERZIG (Německo), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - semifinále •
Mantovani (It.) – Šebek (7-ČR) 7:6 (7:2), 6:3
J30 PUNTA CANA (Dominikánská republika), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - semifinále •
17:00 | T. Tichý (3-ČR) – Guerrero Hernández (1-Dom. rep.)
J30 LUANDA (Angola), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
14:00 | J. Cheng/Šubert (3-Čína/ČR) – Chissingui/Silva (Ang.)
* bude se hrát i čtvrtfinále
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační
Komentáře
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Valdmannová vyhrály a postoupily do semifinále, Vidmanová do čtvrtfinále ...
Nedařilo se jen Anně Siskové která nečekaně podlehla turecké kvalifikantce a zkomplikovala si tak situaci v boji o účast v kvalifikaci USO ...
V žebříčku už to má k první stovce blízko ...
Do první stovky to má zase o kousek blíž ...
Denis x Dalibor
dalsi tenisova periferni extravagance za nami... uz v SF obstaraji Wong x Gea (ktery vyndal Cerundola) Dalibor hodne ztracel na servisgemech... Denis celkem pomahal jak mohl, nakonec se ale zapas Daliborovi moc nepoved jak si asi predstavoval... kazdopadne byly videt vymeny, ktere na okruhu uz jsou k videni jen zridka ;-) I tak uspech... preci jen Denis ma vice zkusenosti, ikdyz se ted moc nedari...
Vrchol vecera se blizi... Cameron Norrie x Bernard Tomic... ktereho jsme na okruhu v QF turnaje ATP opravdu delsi dobu nevideli :-) Shodou okolnosti nekde minuly rok v dubnu a zase v mexiku :-)
Shapovalov x Svrcina
Udalost roku a perla tenisove periferie :-)
Tenhle zapas by Ondra v zivaku ani nezvladl popsat... :-D - na dnesni dobu - dost neortodoxni tenis... dropshotova manie, blaznive loby, extremni lifty, Dalibora.... paradni crossy z bh Denise... a oba nekompromisny vyhozy.
prvni tri gemy jako funny tennis :-)
Vyhozum se nedivim, ja bych tam v tech podminkach nastoupil jedine s tou tequilou v sobe :-D
Ale skoda... toho passhotu na bh...
Prvni extravagantni set za nama...
Uvidime, co se bude dit ve druhem... :-)