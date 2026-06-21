Češi v akci, pondělí 22. 6. Nosková o finále a možná i o titul! Nastoupí Valentová, začne Wimbledon
Češi v akci (probíhající turnaje)
neděle 21. 6. | sobota 20. 6. | pátek 19. 6. | čtvrtek 18. 6. | středa 17. 6. | úterý 16. 6. | pondělí 15. 6.
Nosková zůstává v Berlíně
Linda Nosková se kvůli počasí dostala v neděli na kurt k singlovému finále až velmi pozdě, ale to jí nakonec určitě nevadilo. V Berlíně totiž získala svůj druhý kariérní titul ve dvouhře, když v dramatickém finále přetlačila světovou čtyřku Jessicu Pegulaovou. Deblová soutěž se však dohrát nestihla a česká tenistka v ní stále bojuje.
V pondělí tedy nastoupí minimálně k dohrávce semifinále po boku ruské parťačky Jekatěriny Alexandrovové, s níž nad Ulrikke Eikeriovou a Quinn Gleasonovou vede. Pokud dohrávku zvládnou, zahraje si Nosková o svůj premiérový deblový triumf proti nasazeným trojkám a elitním deblistkám Saře Erraniové a Nicole Melicharové-Martinezové.
WTA 500 BERLÍN (Německo), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
11:00 | Alexandrovová/Nosková (-/ČR) – Eikeriová/Gleasonová (Nor./USA) 6:3, 3:3 / dohrávka
* bude se hrát i finále
Valentová na poslední generálce
V tomto týdnu se konají poslední generálky před slavným Wimbledonem a v pondělí bude z českých tenistů v akci Tereza Valentová. Na nejrychlejším povrchu se zatím představila jen loni ve Wimbledonu (neprošla kvalifikací) a před týdnem v Nottinghamu, kde v prvním kole jasně prohrála s krajankou a pozdější šampionkou Marií Bouzkovou.
Více zkušeností s travnatými turnaji má její soupeřka, kterou bude domácí hvězdička Hannah Klugmanová. Rovněž ona startovala v Nottinghamu, když se do hlavní soutěže dostala jako lucky loser a v prvním setu trápila právě Bouzkovou. Bude se jednat o první vzájemný zápas a Valentová je navzdory slabší formě jasnou kurzovou favoritkou.
WTA 250 EASTBOURNE (Velká Británie), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
12:00 | T. Valentová (ČR) – Klugmanová (Brit.)
• Čtyřhra - osmifinále •
15:30 | Detiucová/Chromačevová (ČR/-) – Dabrowská/Stefaniová (1-Kan./Braz.)
ATP 250 EASTBOURNE (Velká Británie), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
15:00 | Jebens/Vocel (Něm./ČR) – Nys/Roger-Vasselin (4-Monako/Fr.)
WIMBLEDON (Londýn, Velká Británie), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace muži
• Dvouhra muži - 1. kolo kvalifikace •
16:30 | Kolář (ČR) – Gentzsch (Něm.)
ATP CHALLENGER 75 TARGU MURES (Rumunsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
13:00 | Krumich (6-ČR) – Tobón (Kol.)
ATP CHALLENGER 50 PLOVDIV (Bulharsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
12:30 | Mrva (2-ČR) – Compagnucci (It.)
ITF W50 GDAŇSK (Polsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
11:00 | Šebestová (8-ČR) – Kapciaová (Švéd.)
11:00 | Urbanová (10-ČR) – Skapecová (-)
12:30 | Suchá (9-ČR) – Vilarová (USA)
15:30 | Paštiková (6-ČR) – Baniaková (Pol.)
ITF W35 TARVISIO (Itálie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo •
16:00 | Laboutková (ČR) – Gentiliová (It.)
16:00 | Kučmová (ČR) – Dibenedettová (It.)
• Dvouhra - finále kvalifikace •
10:00 | Pulchartová (13-ČR) – Mainesová (3-It.)
10:00 | E. Slavíková (9-ČR) – Meyerová auf der Heideová (4-Něm.)
10:00 | Ševčíková (6-ČR) – Polakovičová (14-SR)
ITF M25 ZÁHŘEB (Chorvatsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
13:00 | Fáček (13-ČR) – Hernández (8-Arg.)
13:00 | Vrba (5-ČR) – Castle (10-Brit.)
ITF W15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
13:30 | Munzarová (8-ČR) – Makhloufová (Tun.)
ITF M15 SLOVENSKA BISTRICA (Slovinsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
11:30 | Baum (5-ČR) – Lindstedt (Švéd.)
ITF M15 ŘEŠOV (Polsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
12:30 | Homola (2-ČR) – Kosiňski (Pol.)
15:30 | Doskočil (8-ČR) – B. Zgola (Pol.)
J200 PLZEŇ (Česko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo kvalifikace •
09:00 | Rat (ČR) – Cosimi (It.)
09:00 | Kliment (ČR) – Logrippo (3-It.)
10:30 | Fidler (ČR) – Schnell (Rak.)
10:30 | Kotrba (ČR) – Korolenko (-)
10:30 | Hron (ČR) – Ricci (8-It.)
10:30 | Zapský (ČR) – Yiyuan Su (Čína)
12:00 | M. Šmejcký (ČR) – Čukanov (Ukr.)
12:00 | Jos. Svoboda (ČR) – Held (1-Něm.)
12:00 | Pečonka (ČR) – Müller (Švéd.)
12:00 | Šebek (ČR) – Nyqvist (7-Švéd.)
12:00 | T. Tichý (ČR) – Hesser (Švéd.)
12:00 | Rusňák (ČR) – Lassacher (Rak.)
* bude se hrát i 2. kolo
• Dvouhra dívky - 1. kolo kvalifikace •
09:00 | Bicencová (ČR) – Adeniranová (USA)
09:00 | Těhníková (ČR) – N. Iraholaová (ČR)
09:00 | Vokrojová (ČR) – V. Koutová (ČR)
09:00 | Fialová (ČR) – Buhadanaová (5-Izr.)
09:00 | Karšňáková (ČR) – Lorrimerová (Kan.)
09:00 | Šulcová (ČR) – Duvanovová (-)
09:00 | Čermáková (ČR) – Košická (7-SR)
10:30 | Posmyková (ČR) – Mojžíšová (6-ČR)
10:30 | Filipová (ČR) – Huberová (Něm.)
10:30 | Krejčová (ČR) – Mošková (8-ČR)
10:30 | Radová (ČR) – Kálmánová (4-Maď.)
10:30 | L. Koutová (ČR) – Tuominenová (Fin.)
12:00 | Kačenová (ČR) – Pírková (ČR)
* bude se hrát i 2. kolo
J100 BRUCHKÖBEL (Německo), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - finále kvalifikace •
09:00 | Ehrenbergerová (2-ČR) – Joršová (7-Ukr.)
J60 TALLINN (Estonsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 2. kolo kvalifikace •
09:30 | Jaroš (ČR) – Trave (7-Est.)
* bude se hrát i finále
J60 HILVERSUM (Nizozemsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo kvalifikace •
10:00 | Janoušek (13-ČR) – Catani (It.)
* bude se hrát i finále
J30 WINNIPEG (Kanada), tv. povrch / hala
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
19:00 | Kofroňová (ČR) – Caová (Kan.)
J30 EDINBURGH (Velká Británie), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
13:00 | Havelková (1-ČR) – Waltersová (Brit.)
16:00 | Bidziliaová (ČR) – Dicková (Brit.)
J30 BRUSEL (Belgie), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 2. kolo kvalifikace •
13:30 | A. Štěpánek (4-ČR) – Okuno (Jap.)
* bude se hrát i finále
• Dvouhra dívky - 2. kolo kvalifikace •
10:30 | S. Jiráková (2-ČR) – Cedillová (It.)
* bude se hrát i finále
J30 COMPIÉGNE (Francie), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - 2. kolo kvalifikace •
09:00 | Ulichová (1-ČR) – Pierreová (Fr.)
* bude se hrát i finále
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
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