Češi v akci, středa 5. 10. Kvitová, Krejčíková i Muchová v Ostravě postoupily, Siniaková v Monastiru dohrála

Petra Kvitová v Ostravě postoupila do čtvrtfinále, Barbora Krejčíková a Karolína Muchová do halového podniku teprve úspěšně vstoupily. Kateřina Siniaková do čtvrtfinále v tuniském Monastiru neprošla. Tomáš Macháč zvládl druhé kolo na challengeru ve Francii. Další Češi hráli na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.