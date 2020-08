Češi v akci, úterý 25. 8. Bouzková v New Yorku do čtvrtfinále nepostoupila

Marie Bouzková na ze Cincinnati do New Yorku přesunutém podniku Premier 5 do čtvrtfinále nepostoupila, v osmifinále nestačila na nasazenou Estonku Anett Kontaveitovou. Na pražských Spojích do osmifinále postoupili jen Zdeněk Kolář a Lukáš Rosol. Další Češi hráli na turnajích ITF.