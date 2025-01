Češi začali kvalifikaci Davis Cupu na jedničku. V Ostravě suverénně bodovali Lehečka i Macháč

DAVIS CUP - Úvodní hrací den kvalifikačního utkání Davisova poháru mezi Českem a Jižní Koreou žádné překvapení nenabídl a domácí tenisté nastoupí v sobotu s vedením 2:0. O první bod v ostravské RT Torax Areně se postaral Jiří Lehečka (23) po hladkém vítězství 6:3, 6:3 nad Gerardem Campanou Leem (20). Tomáš Macháč (24) následně přehrál 6:2, 6:2 Soonwoo Kwona (27).

Lehečka – Campana Lee 6:3, 6:3

Kvalifikační utkání mezi Českem a Jižní Koreou rozehrál Jiří Lehečka a do souboje s Gerardem Campanou Leem nastoupil jako jednoznačný favorit. S o tři roky mladším Korejcem, který ještě nikdy nebyl ani v TOP 300 žebříčku a odehrál svůj premiérový zápas v Davis Cupu, měl ovšem více práce, než se očekávalo.

Hned v úvodním gamu si český favorit suverénně poradil s brejkbolovou hrozbou a další příležitost soupeři v prvním dějství nenabídl. Na returnu se naopak v každé hře dostal na shodu či k brejkbolové šanci, avšak brejk slavil jen v té úvodní a v závěru sady nevyužil na příjmu tři setboly.

Také v úvodu druhého setu měl Lehečka se statečně vzdorujícím protivníkem potíže, nicméně i tentokrát šel brzy do náskoku brejku, konkrétně po skončení třetího gamu. Campana Lee si pak nechal ošetřit problém v oblasti pravého předloktí a rodák z Mladé Boleslavi mu chvíli poté nabídl dva brejkboly. Rovněž v tomto případě si Lehečka pomohl servisem, vedení si pohlídal a zápas zakončil třetím brejkem.

"Dnešní zápas budu komentovat pozitivně. Splnil jsem, co jsem od sebe očekával. Nebylo to ale tak jednoduché, jak si někteří lidé mysleli. Vždy je strašně náročné hrát proti někomu, koho vůbec neznáte. Jsem rád, že jsem se s touto výzvou dobře popral. A čím déle jsem hrál, tím lépe jsem se na kurtu cítil. To pro mě bylo hlavní, stejně jako že jsem přinesl do šatny první bod," řekl na tiskové konferenci Lehečka.

Do Ostravy dorazil ve výborné formě. Během povedeného australského léta zapsal porážku pouze v osmifinále Australian Open s Novakem Djokovičem a v Brisbane získal svůj druhý kariérní titul z turnajů ATP.

Svou singlovou bilanci v Davisově poháru vylepšil na 9:6. Povinným vítězstvím nad Campanou Leem si spravil chuť po loňských nezdarech s Arthurem Filsem a Robertem Bautistou ve skupinové fázi finálového turnaje.

Po zápase následovalo slavnostní rozloučení s bývalým kapitánem Jaroslavem Navrátilem. Sedmašedesátiletý trenér skončil vloni po 18 letech ve funkci po nepovedeném vystoupení tenistů ve skupinové fázi Davisova poháru.

Macháč – Soonwoo Kwon 6:2, 6:2

Jako jasný favorit vstoupil do utkání i Tomáš Macháč proti Soonwoo Kwonovi, který si na Davis Cup odskočil z povinné vojenské služby. Korejec sice stejně jako jeho krajan Campana Lee figuruje až ve čtvrté stovce žebříčku, nicméně je bývalým 52. hráčem světa a majitelem dvou trofejí z turnajů ATP.

Rodák z Berouna nic nepodcenil a po relativně těsném prvním gamu na vlastním servisu už na kurtu dominoval. V úvodním dějství nepovolil Kwonovi ani jeden brejkbol, dvakrát mu sebral podání a po zhruba půlhodině hry šel do vedení.

Jasně lepší byl Macháč i ve druhé sadě. Hned v jejím úvodu prorazil servis Kwona a i tentokrát si vypracoval náskok dvou brejků. Jednou na podání sice zaváhal, nicméně luxusní vedení okamžitě obnovil a vzápětí utkání uzavřel.

Pro Macháče má každé vítězství v týmových soutěžích cenu zlata. Loni v září totiž v základní skupině finálového turnaje Davis Cupu musel kvůli křečím skrečovat proti Alexeiovi Popyrinovi i Carlosovi Alcarazovi a v semifinále letošního United Cupu proti Taylorovi Fritzovi ho stejný problém zastavil znovu.

"Hrál jsem dobře od začátku do konce. Na jeden game mi sice zbytečně odešla hlava, ale jinak na svém výkonu nemohu najít žádnou chybičku, takže jsem spokojený," uvedl Macháč, který si užil i atmosféru. "Občas se snažím zapomenout na to, že je to důležité, a zahraju nějaký pěkný kousek. Užil jsem si to, komunikoval jsem i s diváky a byl skvěle soustředěný. Bylo tam opravdu vše, co jsem si přál," doplnil.

Po vítězství nad Kwonem upravil svou skvělou singlovou bilanci v Davisově poháru na 8:3. Kwonovi měl co oplácet. Naposledy se totiž potkali dvakrát během dvou dnů předloni v australském Adelaide. Macháč měl navrch ve finále kvalifikace a pak s Korejcem prohrál v úvodním kole hlavní soutěže.

Kapitánská premiéra Tomáše Berdycha, který Davis Cup ovládl v letech 2012-13, tak zatím probíhá podle plánu. "Není si na co stěžovat. Kluci to zvládli skvěle. Navázali na super týden, který tady udělali. Všichni víme, že potřebujeme ještě jeden bod a zítra na to máme tři pokusy. Pokusíme se využít hned ten úvodní a tím uzavřít první vstup do letošního daviscupového roku," řekl na tiskové konferenci Berdych.

Souboj Česka s Jižní Koreou bude pokračovat v sobotu od 12:00. Jako první je na programu čtyřhra, do níž nakonec nastoupí Jakub Menšík s Macháčem, který nahradí Adama Pavláska, proti dvojici Yun-Seong Chung, Jisung Nam. Poté by se měli utkat Lehečka s Kwonem a Macháč s Campanou Leem.

"Rozhodl jsem se z toho důvodu, že jim věřím, že to utkání zvládnou. Ale také proto, že jsem je ještě spolu neviděl hrát a bude to pro mě cenná informace do budoucna," uvedl Berdych ke změně nominace pro deblový duel.

V případě vítězství by Češi v zářijovém finále kvalifikace narazili na USA, nebo Tchaj-wan. Američané dle očekávání vedou po prvním dnu nad domácím výběrem 2:0.

Čeští tenisté hrají před domácími fanoušky po roce, vloni porazili v kvalifikaci Izrael. Návštěvníci v zaplněné RT Torax Aréně uctili před začátkem úvodní dvouhry minutou ticha památku trenéra Jiřího Fencla, který zemřel minulý týden ve věku 54 let.

Chorvatsko – Slovensko 2:0

Na rozdíl od českých tenistů se vůbec nepovedl úvodní hrací den kvalifikace Davis Cupu našim sousedům ze Slovenska a v chorvatském Osijeku prohrávají po pátečním programu 0:2. Domácí tým dělí jeden bod od postupu do finále kvalifikačních bojů, kdežto Slovákům hrozí baráž.

Bod nedokázali vybojovat Lukáš Klein ani Jozef Kovalík. Klein nestačil 6:7, 3:6 na Dujeho Ajdukoviče a Kovalík schytal výprask 2:6, 2:6 od teenagera Dina Prižmiče.

O udržení naděje by měli v sobotní čtyřhře zabojovat Norbert Gombos s Milošem Karolem. Budou ovšem čelit deblovým specialistům Nikolovi Mektičovi a Matemu Pavičovi.



