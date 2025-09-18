Češi znají termín zápasu se Španělskem. Do finálového turnaje Davis Cupu vstoupí ve čtvrtek
Výběr kapitána Tomáše Berdycha se probojoval mezi osm nejlepších týmů v závěru minulého týdne, kdy porazil ve 2. kole kvalifikace ve floridském Delray Beach USA 3:2 na zápasy. Do čtvrtfinále postoupili Češi po dvou letech, předloni nestačili v této fázi na Austrálii.
Utkání Česka se Španělskem, za které může nastoupit i první hráč světa Carlos Alcaraz, se uskuteční od 10:00. Následně se utkají ve stejný den o poslední postupové místo Němci s Argentinou. Vítězové těchto zápasů na sebe narazí o dva dny později v semifinále.
Kapitán českého mužstva bude chtít určitě opět vsadit na tři největší opory Jiřího Lehečku, Jakuba Menšíka a Tomáše Macháče. Tým by mohli doplnit zkušený deblista Adam Pavlásek, nováček Petr Brunclík, který už si vyzkoušel atmosféru týmové soutěže v klání proti USA nebo další čeští hráči, kteří se letos podívali do TOP 100 Vít Kopřiva a Dalibor Svrčina. Čtvrtfinálový program začne v Boloni 18. listopadu duelem Francie s Belgií. O den později se střetnou obhájci titulu a největší favorité Italové s Rakouskem.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře