Češi znají termín zápasu se Španělskem. Do finálového turnaje Davis Cupu vstoupí ve čtvrtek

DNES, 20:10
Aktuality 0
Čeští tenisté se dozvěděli, kdy přesně sehrají čtvrtfinále Davisova poháru se Španělskem. Zápas čtvrtého nasazeného týmu vyzve šestinásobné šampiony ve čtvrtek 20. listopadu. Vedení soutěže o tom dnes informovalo na sociální síti X. Finálový turnaj na tvrdém povrchu v Boloni vyvrcholí o tři dny později.
Profily hráčů (7)
Berdych Tomáš
Lehečka Jiří
Menšík Jakub
Macháč Tomáš
Tomáš Berdych dovedl Česko do finále Davis Cupu (@ Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia)

Výběr kapitána Tomáše Berdycha se probojoval mezi osm nejlepších týmů v závěru minulého týdne, kdy porazil ve 2. kole kvalifikace ve floridském Delray Beach USA 3:2 na zápasy. Do čtvrtfinále postoupili Češi po dvou letech, předloni nestačili v této fázi na Austrálii.

Utkání Česka se Španělskem, za které může nastoupit i první hráč světa Carlos Alcaraz, se uskuteční od 10:00. Následně se utkají ve stejný den o poslední postupové místo Němci s Argentinou. Vítězové těchto zápasů na sebe narazí o dva dny později v semifinále.

Kapitán českého mužstva bude chtít určitě opět vsadit na tři největší opory Jiřího Lehečku, Jakuba Menšíka a Tomáše Macháče. Tým by mohli doplnit zkušený deblista Adam Pavlásek, nováček Petr Brunclík, který už si vyzkoušel atmosféru týmové soutěže v klání proti USA nebo další čeští hráči, kteří se letos podívali do  TOP 100 Vít Kopřiva a Dalibor Svrčina. Čtvrtfinálový program začne v Boloni 18. listopadu duelem Francie s Belgií. O den později se střetnou obhájci titulu a největší favorité Italové s Rakouskem.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, ČTK
