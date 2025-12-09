Česká elita míří na Tenisovou extraligu. Hrát budou Nosková, Muchová, Plíšková či Lehečka

Tenisová extraliga slouží pro mnoho tenistů jako kvalitní příprava na novou sezonu a pořadatelé této exhibiční soutěže smíšených družstev se letos mohou pochlubit fantastickým obsazením v čele s českou elitou. Do akce půjdou mimo jiné obě české žebříčkové jedničky Linda Nosková a Jiří Lehečka. Představí se i Karolína Muchová, Jakub Menšík, Markéta Vondroušová, Karolína Plíšková nebo Kateřina Siniaková.
Linda Nosková se pokusí pomoct Přerovu obhájit loňské finále (© ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Jedná se sice jen o předběžné soupisky, nicméně letošní ročník Tenisové extraligy už teď může slíbit fantastické obsazení s řadou předních českých hvězd. Za klub I. ČLTK Praha budou bojovat mimo jiné Karolína Muchová s Markétou Vondroušovou. Prostějov bude spoléhat hlavně na Jiřího Lehečku, Jakuba Menšíka a Tomáše Macháče.

To ale není zdaleka vše. Za Spartu půjdou do akce Kateřina Siniaková či Tereza Valentová a Přerov bude reprezentovat česká jednička Linda Nosková. Bývalá světová jednička Karolína Plíšková si nenechá ujít působení za svůj klub Plíšková Tennis Academy.

Letošní edice Tenisové extraligy začne 14. prosince předkolem a finále se uskuteční 19. prosince v Říčanech. Titul bude obhajovat Sparta, v loňském finále porazila výběr Přerova. Program každého hracího dne startuje v 10:00.

Soupisky pro ročník 2025

 

Program

Neděle 14. prosince
Předkolo: Říčany
Plíšková Tennis Academy – TK Spartak Jihlava


Předkolo: Olomouc
Slovan Moravská Třebová - LTC Pardubice

 

Pondělí 15. prosince
Skupina: PRAHA (hala Říčany)
TK Sparta Praha – vítěz předkola (Plíšková Tennis Academy – TK Spartak Jihlava)


Skupina: PROSTĚJOV
TK Precheza Přerov - vítěz předkola (Slovan Moravská Třebová - LTC Pardubice)

 

Úterý 16. prosince
Skupina: PRAHA (hala Říčany)
TK Sparta Praha – I.ČLTK Praha


Skupina: PROSTĚJOV
TK Precheza Přerov - TK Agrofert Prostějov

 

Středa 17. prosince
Skupina: PRAHA (hala Říčany)
I.ČLTK Praha - vítěz předkola (Plíšková Tennis Academy – TK Spartak Jihlava)


Skupina: PROSTĚJOV
TK Agrofert Prostějov - vítěz předkola Slovan Moravská Třebová - LTC Pardubice

 

Pátek 19. prosince
Finále v Říčanech: Vítěz skupiny PRAHA - Vítěz skupiny PROSTĚJOV

