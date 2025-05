Česká hrůza na French Open. Fruhvirtová padla s bývalou krajankou, Palicová nedopodávala

FRENCH OPEN - V pondělí uspěli v kvalifikaci antukového French Open tři ze čtyř českých zástupců, ovšem úterní hrací den dopadl pro české barvy katastrofálně. Linda Fruhvirtová (20) prohrála s bývalou krajankou Lindou Klimovičovou, která reprezentuje Polsko. A recept na postup nenašly ani Barbora Palicová (21), jež podávala na vítězství, s Gabrielou Knutsonovou (28).

Fruhvirtová – Klimovičová 4:6, 4:6

Ještě loni v říjnu by se jednalo o český souboj, ale Klimovičová se rozhodla změnit občanství a v současnosti reprezentuje naše polské sousedy. Fruhvirtová šla do utkání jako kurzová favoritka, ovšem tuto roli vůbec nedokázala naplnit.

Starší z tenisových sester předvedla velmi slušný výkon a v zápase trefila 26 vítězných úderů a udělala 16 nevynucených chyb. Klimovičová však hrála ještě agresivněji a Fruhvirtovou často dostávala do defenzivy.

Fruhvirtová tak tahala od začátku za kratší konec. V duelu s bývalou krajankou nevyužila ani jednu ze čtyř brejkbolových příležitostí a poslední šanci měla za stavu 3:4 ve druhé sadě, kdy disponovala třemi brejkboly v řadě. Klimovičová je však zlikvidovala a další možnost na obrat už Fruhvirtové nedala.

V posledních týdnech by měla Fruhvirtová spolupracovat s novým trenérem Vladem Pláteníkem. Slovák ale zatím české hvězdičce k výhře nepomohl. Společně neuspěli v kvalifikaci pařížského podniku 125k ani teď v areálu Rolanda Garrose.

Zatímco v pondělí se radovali z postupu tři ze čtyř českých zástupců, úterní bilance českých barev byla 0:3. V bojích o hlavní soutěž budou pokračovat úřadující juniorská šampionka Tereza Valentová, Sára Bejlek a Dalibor Svrčina.

Knutsonová – Mpetshi Perricardová 4:6, 3:6

Gabriela Knutsonová schytala při své druhé účasti v kvalifikaci na Roland Garros velmi nepříjemnou soupeřku. Proti teprve šestnáctileté domácí divoké kartě Daphnee Mpetshiové Perricardové, která je až 1221. hráčkou světa, byla sice ohromnou žebříčkovou favoritkou, ale čelit neznámé talentované teenagerce podporované domácím publikem není nic lehkého.

Velmi vyrovnaný první set přinesl celkem pět ztracených podání. Zkušená Češka byla od začátku aktivnější, ale kvůli velkému množství nevynucených chyb stále dotahovala skóre. V desáté hře podávala na srovnání na 5:5. To se jí však nepodařilo a hru i sadu ztratila.

Ještě bohatější na brejky byl druhý set. Ve kterém si v úvodních šesti hrách tenistky navzájem kradly svá podání. Na servisu jako první uspěla mladá Francouzka a odskočila do vedení. To už Knutsonová dohnat nedokázala, ve druhé sadě ani jednou neudržela podání a před musela se sklonit před o dvanáct let mladší tenistkou.

Češka tak v Paříži ani na druhý pokus nezaznamenala výhru a stejně jako loni skončila v úvodním kole kvalifikace. I tehdy prohrála ve dvou setech, letos si polepšila pouze o jeden game. Minulý rok se nedostala do hlavní soutěže ani na jednom majoru. Nejdál byla v Melbourne, kde prohrála v závěrečném kole v tie-breaku rozhodující sady.

Maristanyová – Palicová 4:6, 6:2, 7:6

Úvodní kolo kvalifikace na French Open nedokázala zvládnout ani Palicová a zhoršila si svou nelichotivou bilanci v letošní sezoně na 10:13. Premiérový vzájemný souboj s Guiomar Maristanyovou přitom měla slušně rozehraný.

V úvodním dějství sice třikrát ztratila vlastní servis, nicméně pořád vedla a od stavu 4:4 povolila španělské soupeřce jen jeden fiftýn. V následujících dvou setech však vždy vyrobila dvojnásobek nevynucených chyb než vítězných úderů.

Zatímco ve druhé sadě byla bez šance, v té rozhodující moc nechybělo. Česká naděje dokonce mohla utkání doservírovat. Nakonec rozhodoval super tie-break, ve kterém si nechala Maristanyovou utéct do vedení 5:0 a prohrála jednoznačně 3:10.

Palicová, jež figuruje na 180. místě a zaostává o jednu příčku za svým maximem, si vyzkoušela kvalifikaci na grandslamech pošesté v kariéře a ani tentokrát nepřekročila druhé kolo. V areálu Rolanda Garrose startovala podruhé.

