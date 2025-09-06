Česká jízda! Sestry Kovačkovy ovládly US Open bez ztráty setu
Vadrommeová, Vladsonová – A. Kovačková, J. Kovačková 2:6, 2:6
Alena a Jana Kovačkovy vstoupily do finálové bitvy s obrovským sebevědomím a od prvních míčů to bylo na kurtu znát. České duo v prvním setu jednoznačně vládlo. Vandrommeová s Vladsonovou držely krok jen do stavu 1:1, pak poprvé přišly o podání a náskok již nestáhly.
Alena a Jana Kovačkovy své soupeřky jasně přehrávaly ve hře od základní čáry a na rozdíl od soupeřek se vyhnuly nevynuceným chybám. Když za stavu 3:1 přišel belgicko-litevský pár o servis podruhé, bylo o vítězkách úvodní sady jasno.
České duo nemělo při svých servisech žádné problémy a za pouhých 25 minut hry šly Kovačkovy do vedení 1:0 na sety.
Za stavu 2:1 pro český pár ve druhém setu se nechala ošetřovat Litevka Vladsonová, na jednoznačném průběhu finálového duelu se však nic nezměnilo.
České tenistky si vzaly hned úvodní servis svých soupeřek, což zopakovaly v páté hře a bez zaváhání kráčely za titulem. Ten potvrdila na svém podání Jana Kovačková a završila tak jednoznačný průběh finálového duelu.
Sestry Kovačkovy tak prošly celým turnajem bez ztráty jediného setu. Pro Alenu Kovačkovou se jedná o druhý juniorský grandslamový titul, první získala v roce 2023 ve Wimbledonu spolu s další českou tenistkou Laurou Samson.
Společně se sestry Kovačkovy dostaly na letošním Australian Open do semifinále, na French Open si zahrály o titul.
Ve dvouhrách se českým nadějím na US Open tolik nedařilo. Starší Alena dohrála už v prvním kole, když nestačila na francouzskou soupeřku Kseniiu Efremovovou a podlehla jednoznačně 3:6, 1:6.
Její o dva roky mladší sestra Jana došla do třetího kola, kde byla nad její síly Britka Mika Stojsavljevičová.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Předpokládám že pro sestry Kovačkovy to byl nejspíš poslední GS mezi juniorkami a od příštího roku už budou hrát jen turnaje dospělých ...
No ať toho vyhrají co nejvíc a zvyknou si
Jinak velmi dobrý výkon od obou