Česká šestka v Paříži: Valentová vyzve Gauffovou, těžká výzva pro Krejčíkovou a Lehečku

Šest českých zástupců bude v rámci čtvrtečního programu letošního French Open bojovat o postup mezi nejlepší dvaatřicítku. Tereza Valentová (18) vyzve světovou dvojku a jednu z největších favoritek Coco Gauffovou, těžké soupeře budou mít i bývalá šampionka Barbora Krejčíková (29) a Jiří Lehečka (23). Naopak v roli favorita nastoupí Jakub Menšík, Markéta Vondroušová a Marie Bouzková.

Přehled toho nejzajímavějšího, čtvrtek 29. 5.

Češi v akci

Lehečka (ČR) - Davidovich (26-Šp.) | Court 13 (11:00 SELČ)

Menšík (19-ČR) - H. Rocha (Portug.) | Court 7 (11:00 SELČ)

Bouzková (ČR) - Kartalová (Brit.) | Court 11 (11:00 SELČ)

Vondroušová (ČR) - Frechová (25-Pol.) | Court 6 (11:00 SELČ)

T. Valentová (ČR) - Gauffová (2-USA) | Court Suzanne-Lenglen (13:00 SELČ)

Krejčíková (15-ČR) - V. Kuděrmetovová (-) | Court 14 (13:00 SELČ)

* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské i mužské dvouhry. Od osmifinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.

Valentová vyzve Gauffovou

Terezu Valentovou čeká ve čtvrtek zatím největší zápas kariéry. Talentovaná česká teenagerka si při svém debutu na dospělých grandslamech zahraje se světovou dvojkou a bývalou finalistkou Coco Gauffovou, která nastoupí jako jednoznačná favoritka. Pokud chce Valentová na dvorci Suzanne Lenglenové vzdorovat, bude se muset oproti předchozímu utkání podstatně zlepšit. Úřadující juniorská šampionka se totiž ohromně trápila s domácí divokou kartou Chloé Paquetovou, dokonce byla jediný game od vyřazení. Přesto svou premiéru v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu zahájila vítězně a teď může hrát naprosto uvolněně a posbírat velmi cenné zkušenosti.

Více informací

Těžká výzva pro Krejčíkovou a Lehečku

Barbora Krejčíková hraje svůj teprve druhý turnaj v letošní sezoně a po dlouhé zdravotní pauze zaviněné vleklým problémem se zády. Šampionka ročníku 2021 pochopitelně není v nejlepší formě. Ve Štrasburku se loučila hned po porážce s Magdou Linetteovou, nicméně v Paříži zvládla souboj s veteránkou Tatjanou Mariaovou a dočkala se svého prvního vítězství na French Open po zmíněném triumfu. Teď ji čeká ale podstatně těžší soupeřka. Veronika Kuděrmetovová sice už dlouho nehraje svůj nejlepší tenis, nicméně pořád je nebezpečná. Obzvláště pro nerozehranou Krejčíkovou. Poslední tři vzájemné souboje nabídly extrémně vyrovnanou bitvu a Češka loni ve Wimbledonu upravila bilanci na 2:3 ze svého pohledu.

Více informací

Velmi těžká výzva čeká i Jiřího Lehečku. Po senzačním únorovém skalpu Carlose Alcaraze se ohromně trápí a po postupu do semifinále v Dauhá vyhrál jen třetinu z 12 zápasů, přičemž tuto statistiku si vylepšil hlavně v posledních dnech. Na závěrečné generálce v Hamburku zapsal svou první vítěznou sérii od února a na French Open začal hladkou výhrou nad Jordanem Thompsonem, pro něhož je antuka jasně nejslabším povrchem. To ovšem neplatí o následujícím protivníkovi Alejandrovi Davidovichovi. Španěl zaznamenal v posledních týdnech pokles formy, ale i tak bude mírným favoritem. Lehečka má každopádně šanci vylepšit své maximum na pařížské antuce. Davidoviche porazil ve dvou těsných setech předloni v Queen's Clubu i Davis Cupu.

Více informací

Menšík by měl dominovat

V rámci čtvrtečního programu se na postup určitě nejvíce věří Jakubovi Menšíkovi. Svůj debut na dospělém French Open, jenž měl původně absolvovat už loni, odstartoval vydřeným vítězstvím nad Alexandrem Müllerem. V utkání se musel vypořádat se soupeřem v životní formě a hlavně velmi bouřlivou a nepřátelskou atmosférou, kterou mu francouzské publikum připravilo. V tomto ohledu by to měl mít v dalším zápase mnohem snadnější. Nejlepší Čech v žebříčku ATP se utká s obrovským outsiderem a kvalifikantem Henriquem Rochou. Portugalec absolvuje svou premiérovou hlavní soutěž na grandslamových podnicích, a přestože je o dva roky starší než Menšík, má mnohem méně zkušeností a ještě nikdy nebyl ani v TOP 150 pořadí.

Více informací

Vondroušová a Bouzková jsou favoritky

Markéta Vondroušová po loňském krachu ve Wimbledonu, kde zakončila obhajobu titulu hned v prvním kole, prakticky neustále bojuje se zdravotními problémy. Letos se zranila hned na prvním turnaji a na French Open absolvovala svůj první soutěžní zápas po více než tříměsíční pauze. Tu způsobily potíže s operovaným levým ramenem. V ideální kondici pořád není, ale hrát zatím může a v úvodním kole porazila bez ztráty setu rozehranou kvalifikantku Oksanu Selechmetěvovou. Nasazená Magdalena Frechová by měla být ještě těžší soupeřkou. Polka vyřadila Ons Jabeurovou, nicméně v letošní sezoně se ohromně trápí a disponuje bilancí 7:13. Vondroušová, jež vyhrála všechna tři předchozí střetnutí, je kurzovou favoritkou.

Více informací

V podobné situaci jako Vondroušová bude Marie Bouzková. Také ji sázkové kanceláře favorizují na postup. A pokud nebude zdravotně limitována, tak by to mohla zvládnout. V průběhu antukového jara se totiž prezentuje zlepšenou formou. Přípravu na French Open však musela zakončit skrečí na poslední generálce ve Štrasburku. Dala se ale rychle dohromady a v úvodním kole antukového grandslamu vyřadila po dvou těsných setech nasazenou Annu Kalinskou. Její následující soupeřka Sonay Kartalová toho nemá na antuce moc odehráno, nicméně může se pochlubit kariérní bilancí 35:14 a v prvním kole deklasovala starší sestru Mirry Andrejevové. Britka je na vzestupu a mohla by hodně vzdorovat.

Více informací

Čtvrteční program

COURT PHILIPPE-CHATRIER (od 12:00 SELČ)

1. Liová (USA) - Pegulaová (3-USA)

2. Sinner (1-It.) - Gasquet (Fr.)

3. Keysová (7-USA) - Boulterová (Brit.)

4. Monfils (Fr.) - Draper (5-Brit.) / nejdříve ve 20:15 SELČ



COURT SUZANNE-LENGLEN (od 11:00 SELČ)

1. Munar (Šp.) - Fils (14-Fr.)

2. T. Valentová (ČR) - Gauffová (2-USA)

3. Moutet (Fr.) - Djokovič (6-Srb.)

4. Kasatkinová (17-Austr.) - Jeanjeanová (Fr.)



COURT SIMONNE-MATHIEU (od 11:00 SELČ)

1. M. Andrejevová (6-) - Kruegerová (USA)

2. Zverev (3-Něm.) - De Jong (Niz.)

3. Ruseová (Rum.) - Badosaová (10-Šp.)

4. Fearnley (Brit.) - Humbert (22-Fr.)



COURT 14 (od 11:00 SELČ)

1. De Minaur (9-Austr.) - Bublik (Kaz.)

2. Krejčíková (15-ČR) - V. Kuděrmetovová (-)



COURT 7 (od 11:00 SELČ)

1. Menšík (19-ČR) - H. Rocha (Portug.)



COURT 6 (od 11:00 SELČ)

1. Vondroušová (ČR) - Frechová (25-Pol.)



COURT 11 (od 11:00 SELČ)

1. Bouzková (ČR) - Kartalová (Brit.)



COURT 13 (od 11:00 SELČ)

1. Lehečka (ČR) - Davidovich (26-Šp.)



COURT 4 (od 11:00 SELČ)

1. Krawietz/Pütz (3-Něm.) - Drzewiecki/Matuszewski (Pol.)

2. Behar/Vliegen (Urug./Belg.) - Nys/Roger-Vasselin (16-Monako/Fr.)

3. Rachimovová/Sisková (-/ČR) - N. Kičenoková/Jastremská (Ukr.)



COURT 5 (od 11:00 SELČ)

1. Cazaux/Mayot (Fr.) - Murray/Ram (14-Brit./USA)

2. Nouza/Rikl (ČR) - Heliövaara/Patten (2-Fin./Brit.)

3. Bouzková/Vondroušová (ČR) - S. Hsieh/Ostapenková (3-Tchaj-wan/Lot.)

Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje