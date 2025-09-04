České šance vzrostly. Za Američany v Davis Cupu nenastoupí Shelton ani Paul
Šestý hráč světa Shelton skrečoval minulý týden kvůli zranění ramene zápas 3. kola US Open proti Adrianu Mannarinovi z Francie. O osm příček hůře postavený Paul vypadl ve stejné fázi turnaje s Alexandrem Bublikem z Kazachstánu.
Opelka, Ram a Krajicek doplnili pětičlenný tým, v němž již figuruje čtvrtý hráč světa Taylor Fritz a světová sedmnáctka Frances Tiafoe. Češi mají v nominaci Jakuba Menšíka, Jiřího Lehečku, Tomáše Macháče, Adama Pavláska a Petra Brunclíka.
Duel Česka s USA se uskuteční v Delray Beach na Floridě 12. a 13. září. V pátek jsou na programu dvě dvouhry, o den později čtyřhra a zbývající dvě dvouhry. Hraje se na tři vítězné zápasy. Vítěz postoupí do osmičlenné závěrečné fáze, kterou bude hostit od 18. do 23. listopadu italská Boloňa.
Výběr kapitána Tomáše Berdycha se pokusí postoupit mezi osmičku nejlepších celků podruhé. Vloni v ní chyběl po neúspěšném vystoupení ve skupině ve Valencii, kde nestačil na Španělsko, Austrálii a Francii.
Češi postoupili do druhého kola Davis Cupu na přelomu ledna a února díky domácímu vítězství 4:0 nad Koreou. Američané zvítězili stejným výsledkem na Tchaj-wanu.
