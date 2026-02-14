České sestry opět zničily veškerou konkurenci. Po Australian Open dobyly i Prahu
Brooksová/Rajecká – A. Kovačková/J. Kovačková 4:6, 3:6
Jana a Alena Kovačkovy mají všechny předpoklady k tomu, aby se v budoucnu staly jedním z nejúspěšnějších deblových párů v ženském tenise. Loni společně ovládly juniorské US Open, letos snadno dobyly dívčí Australian Open a teď slaví na turnaji W75 v Praze největší titul.
Talentované sestry prošly soutěží čtyřhry na pražské Štvanici jako nůž máslem. V žádném z úvodních tří zápasů neztratily více než tři gamy a ve finále byly jasně lepší i proti nasazeným jedničkám.
České teenagerky si poradily se zkušenými Britkami Madeleine Brooksovou a Amelií Rajeckou za pouhých 66 minut. V úvodním setu si neprohrály servis a jediné zaváhání přišlo ve druhé sadě, v níž ztrácely 1:3. Kovačkovy však okamžitě zareagovaly, suverénně získaly následujících pět her a domácí turnaj dobyly.
Pro Kovačkovy se jedná o už čtvrtý profesionální triumf v této disciplíně. V loňské sezoně třikrát kralovaly na úrovni W15, nejprve v turecké Antalyi a následně dvakrát v tuniském Monastiru.
V deblu rozhoduje nejen síla ale i chytrost a šikovnost takže sestry mají šanci na úspěšnou deblovou kariéru i když jsou tak drobné ...