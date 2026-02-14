České sestry opět zničily veškerou konkurenci. Po Australian Open dobyly i Prahu

DNES, 14:13
ITF PRAHA - Teenagerky Jana (15) a Alena (17) Kovačkovy předvádí na svůj mladý věk neskutečnou jízdu v deblových soutěžích i na profesionální úrovni. Talentované sestry si suverénně podmanily větší domácí podnik ITF na pražské Štvanici a navázaly na snadný triumf z juniorského Australian Open.
Sestry Alena a Jana Kovačkovy suverénně ovládly Prahu (© KELLY DEFINA / GETTY IMAGES ASIAPAC / GETTY IMAGES VIA AFP)

Brooksová/Rajecká – A. Kovačková/J. Kovačková 4:6, 3:6

Jana a Alena Kovačkovy mají všechny předpoklady k tomu, aby se v budoucnu staly jedním z nejúspěšnějších deblových párů v ženském tenise. Loni společně ovládly juniorské US Open, letos snadno dobyly dívčí Australian Open a teď slaví na turnaji W75 v Praze největší titul.

Talentované sestry prošly soutěží čtyřhry na pražské Štvanici jako nůž máslem. V žádném z úvodních tří zápasů neztratily více než tři gamy a ve finále byly jasně lepší i proti nasazeným jedničkám.

České teenagerky si poradily se zkušenými Britkami Madeleine Brooksovou a Amelií Rajeckou za pouhých 66 minut. V úvodním setu si neprohrály servis a jediné zaváhání přišlo ve druhé sadě, v níž ztrácely 1:3. Kovačkovy však okamžitě zareagovaly, suverénně získaly následujících pět her a domácí turnaj dobyly.

Pro Kovačkovy se jedná o už čtvrtý profesionální triumf v této disciplíně. V loňské sezoně třikrát kralovaly na úrovni W15, nejprve v turecké Antalyi a následně dvakrát v tuniském Monastiru.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
tommr
14.02.2026 14:25
To byla jízda! Ve finále smázly o hlavu větší a minimálně o 20 kilo těžší soupeřky ... smile
V deblu rozhoduje nejen síla ale i chytrost a šikovnost takže sestry mají šanci na úspěšnou deblovou kariéru i když jsou tak drobné ...
