České Waterloo v Prostějově. Po Menšíkovi vyhořel i Kopřiva

ATP CHALLENGER PROSTĚJOV - Největší česká esa na challengeru v Prostějově dohrála. Po nasazené jedničce Jakubu Menšíkovi (19), který v prvním kole nestačil na Ukrajince Vitalije Sačka (27), skončil i Vít Kopřiva (27). Rodák z Bílovce padl také hned se svým prvním soupeřem, Rakušanem Lukasem Neumayerem (22), po setech 6:2, 4:6, 4:6.

Po šokujícím konci Jakuba Menšíka se oči všech českých fanoušků upínaly k druhé domácí hvězdě turnaje. Vít Kopřiva prožívá jednoznačně životní sezonu, během níž se poprvé dostal mezi stovku nejlepších tenistů světa.



Svůj vzestup pak korunoval na French Open, kde si poprvé v kariéře připsal grandslamovou výhru po triumfu nad Brazilcem Monteirem. O to větší byla očekávání, která provázela jeho vystoupení na domácím challengeru v Prostějově.



V prvním kole čelil třetímu nasazenému Kopřivovi o pět let mladší Rakušan Lukas Neumayer. A v úvodním setu nic nenasvědčovalo tomu, že by se mělo zrodit nějaké překvapení. Český tenista na 182. hráče světa vlétl ve velkém stylu a bleskově se ujal vedení 4:0.



Skvěle rozjetý set si už nenechal vzít a dovedl ho k pohodovému konci 6:2 za třicet minut hry.

Domácí kurt je pro prostějovské tenisty zatím zakletý. Po Menšíkovi končí v prvním kole i Kopřiva (86.) na raketě Neumayera (182.). Kopřiva si postěžoval na podmínky kurtu, prý byly diametrálně odlišné od těch, na kterých trénoval před odletem do Paříže. pic.twitter.com/SEBrmqfepl — Václav Havlíček (@VHavll) June 3, 2025

Pokud ale čeští fanoušci očekávali podobně hladký průběh i ve druhé sadě, byli pořádně zklamaní. Kopřiva sice hned na úvod znovu uspěl na returnu, vzápětí ale dvakrát v řadě ztratil servis a prohrával 1:4. Přesto dokázal ztrátu smazat a srovnal na 4:4, víc už ale nezvládl. Neumayer sadu vyhrál 6:4 a zápas se posunul do rozhodujícího dějství.



V něm si oba tenisté drželi servis až do stavu 5:4 pro Rakušana, kdy o něj v nejméně vhodný čas přišel český reprezentant. Neumayer proměnil třetí mečbol a po více než dvou hodinách boje se mohl radovat z cenného vítězství.

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)



Kopřivovi tak nebylo nic platné, že v zápase získal více bodů než jeho soupeř – 87:81.



S turnajem se v prvním kole rozloučil i úspěšný kvalifikant Petr Brunclík, který nestačil na 103. hráče světa, Kazacha Alexandera Ševčenka, a prohrál po setech 6:7, 3:6.

Nejvýše nasazeným hráčem zůstává Chilan Alejandro Tabilo, který si na úvod poradil s Hynkem Bartoňem. Do druhého kola postoupil Maxim Mrva, když porazil Slováka Lukáše Pokorného 6:3, 6:4. Dalším soupeřem českého tenisty bude bolivijský hráč Hugo Dellien, kterému patří 90. příčka světa.

Na turnaji ještě z českých hráčů nastoupí Dalibor Svrčina a Jonáš Forejtek.

Výsledky challengeru v Prostějově