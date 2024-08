Česko slaví první zlato na hrách v Paříži! Siniaková s Macháčem ovládli smíšenou čtyřhru

02.08.

Djokovič je poprvé ve finále olympijských her

Pět pokusů potřeboval Novak Djokovič na to, aby se poprvé probojoval do finále olympijských her. Nejúspěšnější hráč všech dob, jenž pod pěti kruhy prohrál úvodní tři semifinále, na pařížské antuce porazil v souboji o jistotu medaile 6:4, 6:2 Lorenza Musettiho a vzájemnou bilanci upravil na 7:1. O zlato, které je jediným chybějícím kouskem do jeho fenomenální skládačky úspěchů, se popere s Carlosem Alcarazem (H2H 3:3).