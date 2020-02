Češky budou při losu finálového turnaje Fed Cupu ve skupině C

Francouzky budou podle webu Mezinárodní tenisové federace ITF ve skupině A a loňské finalistky z Austrálie v "béčku". Češky, které dostaly do finálového turnaje divokou kartu ITF, jsou v "céčku" coby druhý tým fedcupového žebříčku. V tom jsou Američanky třetí, proto obsadí z pozice nejvýše nasazených skupinu D.

K nim budou podle žebříčku postupně dolosovány zbylé celky. Na druhá místa se rozdělí Bělorusky, Němky, Španělky a Švýcarky a v poslední vlně skupiny zkompletují Belgičanky, Slovenky, Rusky a domácí Maďarky.

Ve finále mezinárodní federace ITF rozdělí 18 milionů dolarů, z toho dvanáct mezi hráčky a šest mezi národní tenisové asociace.

Fed Cup stejně jako od loňska mužský Davis Cup opouští formát vyřazovacích bojů na půdě jednoho z družstev. Soutěž žen ale na rozdíl od mužů už podobný systém zažila. Naposledy se hrály dvě skupiny v Madridu v roce 2001 a titul získaly Belgičanky. V Česku se turnaj konal v roce 1986 a ve slavném finále domácí výběr prohrál s Američankami v sestavě s Martinou Navrátilovou.

#FedCupFinals draw

Budapest

⏰ 17:30 GMT



Here's all you need to know about tomorrow's all important draw... pic.twitter.com/DcwcatuLd1