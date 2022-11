Češky mají kompletní nominaci na finálový turnaj BJK Cupu. Složení doplnila Muchová

"Jsem rád, že je naše sestava kompletní," řekl při dnešním setkání s novináři Pála, který má možnost tří oficiálních změn. "Do úvahy připadala Petra Kvitová, ta ale na turnaji v Ostravě avizovala, že nebude hrát. Pak tam byla Maruška Bouzková, která se na to už po posledních turnajích necítila. Vždy ráda reprezentuje, ale teď byla dost unavená. Omlouvala se, zda to nevadí. Já to samozřejmě respektoval," doplnil Pála.

Z Prahy odletí v nejbližších dnech jen Plíšková. Vondroušová a Muchová se přesunou do Glasgow po turnaji v anglickém Shrewsbury. Krejčíková se Siniakovou zase dorazí příští týden po Turnaji mistryň. V americkém Fort Worth obhajují loňský titul ve čtyřhře a zajistily si již účast v semifinále.

"Pokud se dostanou do finále, přiletí za námi nejpozději ve středu dopoledne, což je den před prvním zápasem. Jestliže se nic nestane, počítám s tím, že budou holky hrát čtyřhru proti Polsku," uvedl Pála. "Do singla máme více alternativ, podle toho, jak kdo dorazí a jak se budou holky cítit na povrchu. Velkou možností je, že bude hrát jednu dvouhru Kája Plíšková. Musíme ale vidět, že jsou všechny hráčky zdravé a na místě," doplnil Pála.

A decade of dominance , the Czech Republic are no strangers to the #BJKCupFinals



Can they do it once again? Be Bold. Make History ✍️#BJKCupFinals #WorldCupofTennis | @jsmeceskytenis — Billie Jean King Cup (@BJKCup) October 26, 2022

Vítězky tří letošních grandslamů Krejčíková se Siniakovou by měly být oporami hlavně v deblu. "Holky to vědí, že pokud se nic nestane, měly by to být ony dvě. Prvním krokem je ale teď Polsko. Uvidíme po něm, jak se bude kdo cítit. Pokud budeme mít přímý zápas s USA o postup, dáme hlavy dohromady a zkusíme najít nejlepší variantu," řekl Pála.

Přestože se kvůli náročnému programu odhlásila v polském týmu světová jednička Iga Šwiateková, Krejčíková se Siniakovou měly o účasti jasno. "Žádné dlouhé jednání nebylo. Jen jsem jim posílal program, kdy máme první zápas. Bavili jsme se o tom, že finále Turnaje mistryň je teoreticky v pondělí. Vždycky si ale říkám, že Katka vydrží všechno a Bára měla vzhledem k zranění také kratší sezonu. Obě chtěly hrát," řekl Pála.

Zkušený kapitán věří, že Češky zabojují v náročné skupině o postup. Naposledy v týmové soutěži triumfovaly v roce 2018. Mohou získat dvanáctý titul v historii. "Hlad tam určitě je. Markéta (Vondroušová) vždy výborně reprezentovala, ale nikdy nebyla u vítězství. Bára tam sice byla, ale zase nehrála. Kája Muchová když hraje, je tenistkou do Top 20. A Káje Plíškové by mohl výsledek pomoci do dalšího ročníku. Další extra motivace není třeba," dodal Pála.

Finálový turnaj o Pohár Billie Jean Kingové se odehraje na tvrdém povrchu v Emirates Areně v Glasgow od 8. do 13. listopadu.