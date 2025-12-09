Český tým s Krejčíkovou a Menšíkem povede bývalá světová pětka. United Cup odhalil kapitány

DNES, 20:00
Aktuality 1
Bývalá světová pětka Jiří Novák (50) povede české tenisty v blížícím se United Cupu. V soutěži týmových družstev, která odstartuje novou tenisovou sezonu, budou naše barvy reprezentovat hlavně Barbora Krejčíková (29) s Jakubem Menšíkem (20). Pořadatelé už odhalili všechny kapitány a český výběr se bude muset vypořádat mimo jiné s Austrálií pod taktovkou legendárního Lleytona Hewitta.
Jakub Menšík během listopadového Davis Cupu (© DOMENICO CIPPITELLI / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

Do australského Sydney vyrazí český tým ve složení Krejčíková, Menšík, Linda Fruhvirtová, Miriam Škochová, Dalibor Svrčina a Adam Pavlásek. A už má i svého kapitána. Bude jím někdejší světová pětka Novák.

Bývalý vynikající český tenista už má s vedením zkušenosti. Majitel sedmi trofejí z turnajů ATP je momentálně trenérem Krejčíkové a v minulosti pomáhal také dalším českým hráčům Marii Bouzkové a Jiřímu Veselému.

Češi se nachází ve skupině D spolu s Austrálií a Norskem. Domácí výběr povede současný daviscupový kapitán, bývalá světová jednička a australská legenda Lleyton Hewitt. Norsko dostal na starost Christian Ruud, otec Caspera Ruuda.

První utkání odehrají Češi v pondělí 5. ledna proti Norsku. Menšík by měl vyzvat Ruuda a Krejčíková změří síly s Malene Helgovou. Už o den později je čeká v rámci večerního programu souboj s domácí Austrálií. Menšík bude čelit Alexovi de Minaurovi a Krejčíková nastoupí proti Maye Jointové.

Hewitt, Novák a Ruud nejsou jedinými hvězdnými kapitány. Švýcarům pomůže hrající Stan Wawrinka, Britům Tim Henman, Francouzům Lucas Pouille, Němcům Alexander Zverev starší a Kanaďanům vynikající aktivní deblistka Gabriela Dabrowská.

 

Soupisky pro United Cup 2026

Česko: Jakub Menšík, Barbora Krejčíková, Dalibor Svrčina, Linda Fruhvirtová, Adam Pavlásek, Miriam Škochová
Kapitán: Jiří Novák


Austrálie: Alex de Minaur, Maya Jointová, Jason Kubler, Maddison Inglisová, John-Patrick Smith, Storm Hunterová
Kapitán: Lleyton Hewitt


Norsko: Casper Ruud, Malene Helgová, Viktor Durasovic, Astrid Bruneová Olsenová, Ulrikke Eikeriová
Kapitán: Christian Ruud


USA: Taylor Fritz, Coco Gauffová, Mackenzie McDonald, Varvara Lepchenková, Christian Harrison, Nicole Melicharová-Martinezová
Kapitán: Michael Russell


Kanada: Félix Auger-Aliassime, Victoria Mboková, Alexis Galarneau, Kayla Crossová, Cleeve Harper, Gabriela Dabrowská
Kapitán: Gabriela Dabrowská


Itálie: Flavio Cobolli, Jasmine Paoliniová, Andrea Pellegrino, Nuria Brancacciová, Andrea Vavassori, Sara Erraniová
Kapitán: Stefano Cobolli


Velká Británie: Jack Draper, Emma Raducanuová, Billy Harris, Mingge Xuová, Lloyd Glasspool, Olivia Nichollsová
Kapitán: Tim Henman


Německo: Alexander Zverev, Eva Lysová, Patrick Zahraj, Laura Siegemundová, Kevin Krawietz, Mina Hodzicová
Kapitán: Alexander Zverev starší


Belgie: Zizou Bergs, Elise Mertensová, Kimmer Coppejans, Greet Minnenová, Sander Gillé, Lara Saldenová
Kapitán: Christopher Heyman


Francie: Arthur Rinderknech, Lois Boissonová, Geoffrey Blancaneaux, Léolia Jeanjeanová, Édouard Roger-Vasselin, Sarah Tiantsoa Rakotomangaová Rajaonahová
Kapitán: Lucas Pouille


Polsko: Hubert Hurkacz, Iga Šwiateková, Daniel Michalski, Katarzyna Kawaová, Jan Zieliňski, Katarzyna Piterová
Kapitán: Mateusz Terczyňski


Španělsko: Jaume Munar, Jessica Bouzasová, Carlos Taberner, Andrea Lázarová, Íňigo Cervantes, Yvonne Cavalléová
Kapitán: Miguel Sánchez


Řecko: Stefanos Tsitsipas, Maria Sakkariová, Stefanos Sakellaridis, Despina Papamichailová, Petros Tsitsipas, Sapfó Sakellaridiová
Kapitán: Petros Tsitsipas


Japonsko: Šintaro Močizuki, Naomi Ósakaová, Jasutaka Učijama, Nao Hibinová
Kapitán: Go Soeda


Argentina: Sebastián Báez, Solana Sierraová, Marco Trungelliti, María Lourdes Carléová, Guido Andreozzi, Nicole Fossaová Huergová
Kapitán: Sebastian Gutierrez


Nizozemsko: Tallon Griekspoor, Suzan Lamensová, Guy Den Ouden, Eva Vedderová, David Pel, Demi Schuursová
Kapitán: Tallon Griekspoor


Švýcarsko: Stan Wawrinka, Belinda Bencicová, Jakub Paul, Céline Naefová, Luca Castelnuovo, Naima Karamoková
Kapitán: Stan Wawrinka


Čína: Zhizhen Zhang, Lin Zhu, Rigele Te, Xiaodi You, Aoran Wang
Kapitán: Di Wu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

1
manager1
09.12.2025 20:40
Krejcikovou tam nechceme!
Reagovat

