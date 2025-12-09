Český tým s Krejčíkovou a Menšíkem povede bývalá světová pětka. United Cup odhalil kapitány
Do australského Sydney vyrazí český tým ve složení Krejčíková, Menšík, Linda Fruhvirtová, Miriam Škochová, Dalibor Svrčina a Adam Pavlásek. A už má i svého kapitána. Bude jím někdejší světová pětka Novák.
Bývalý vynikající český tenista už má s vedením zkušenosti. Majitel sedmi trofejí z turnajů ATP je momentálně trenérem Krejčíkové a v minulosti pomáhal také dalším českým hráčům Marii Bouzkové a Jiřímu Veselému.
Češi se nachází ve skupině D spolu s Austrálií a Norskem. Domácí výběr povede současný daviscupový kapitán, bývalá světová jednička a australská legenda Lleyton Hewitt. Norsko dostal na starost Christian Ruud, otec Caspera Ruuda.
První utkání odehrají Češi v pondělí 5. ledna proti Norsku. Menšík by měl vyzvat Ruuda a Krejčíková změří síly s Malene Helgovou. Už o den později je čeká v rámci večerního programu souboj s domácí Austrálií. Menšík bude čelit Alexovi de Minaurovi a Krejčíková nastoupí proti Maye Jointové.
Hewitt, Novák a Ruud nejsou jedinými hvězdnými kapitány. Švýcarům pomůže hrající Stan Wawrinka, Britům Tim Henman, Francouzům Lucas Pouille, Němcům Alexander Zverev starší a Kanaďanům vynikající aktivní deblistka Gabriela Dabrowská.
Soupisky pro United Cup 2026
Česko: Jakub Menšík, Barbora Krejčíková, Dalibor Svrčina, Linda Fruhvirtová, Adam Pavlásek, Miriam Škochová
Kapitán: Jiří Novák
Austrálie: Alex de Minaur, Maya Jointová, Jason Kubler, Maddison Inglisová, John-Patrick Smith, Storm Hunterová
Kapitán: Lleyton Hewitt
Norsko: Casper Ruud, Malene Helgová, Viktor Durasovic, Astrid Bruneová Olsenová, Ulrikke Eikeriová
Kapitán: Christian Ruud
USA: Taylor Fritz, Coco Gauffová, Mackenzie McDonald, Varvara Lepchenková, Christian Harrison, Nicole Melicharová-Martinezová
Kapitán: Michael Russell
Kanada: Félix Auger-Aliassime, Victoria Mboková, Alexis Galarneau, Kayla Crossová, Cleeve Harper, Gabriela Dabrowská
Kapitán: Gabriela Dabrowská
Itálie: Flavio Cobolli, Jasmine Paoliniová, Andrea Pellegrino, Nuria Brancacciová, Andrea Vavassori, Sara Erraniová
Kapitán: Stefano Cobolli
Velká Británie: Jack Draper, Emma Raducanuová, Billy Harris, Mingge Xuová, Lloyd Glasspool, Olivia Nichollsová
Kapitán: Tim Henman
Německo: Alexander Zverev, Eva Lysová, Patrick Zahraj, Laura Siegemundová, Kevin Krawietz, Mina Hodzicová
Kapitán: Alexander Zverev starší
Belgie: Zizou Bergs, Elise Mertensová, Kimmer Coppejans, Greet Minnenová, Sander Gillé, Lara Saldenová
Kapitán: Christopher Heyman
Francie: Arthur Rinderknech, Lois Boissonová, Geoffrey Blancaneaux, Léolia Jeanjeanová, Édouard Roger-Vasselin, Sarah Tiantsoa Rakotomangaová Rajaonahová
Kapitán: Lucas Pouille
Polsko: Hubert Hurkacz, Iga Šwiateková, Daniel Michalski, Katarzyna Kawaová, Jan Zieliňski, Katarzyna Piterová
Kapitán: Mateusz Terczyňski
Španělsko: Jaume Munar, Jessica Bouzasová, Carlos Taberner, Andrea Lázarová, Íňigo Cervantes, Yvonne Cavalléová
Kapitán: Miguel Sánchez
Řecko: Stefanos Tsitsipas, Maria Sakkariová, Stefanos Sakellaridis, Despina Papamichailová, Petros Tsitsipas, Sapfó Sakellaridiová
Kapitán: Petros Tsitsipas
Japonsko: Šintaro Močizuki, Naomi Ósakaová, Jasutaka Učijama, Nao Hibinová
Kapitán: Go Soeda
Argentina: Sebastián Báez, Solana Sierraová, Marco Trungelliti, María Lourdes Carléová, Guido Andreozzi, Nicole Fossaová Huergová
Kapitán: Sebastian Gutierrez
Nizozemsko: Tallon Griekspoor, Suzan Lamensová, Guy Den Ouden, Eva Vedderová, David Pel, Demi Schuursová
Kapitán: Tallon Griekspoor
Švýcarsko: Stan Wawrinka, Belinda Bencicová, Jakub Paul, Céline Naefová, Luca Castelnuovo, Naima Karamoková
Kapitán: Stan Wawrinka
Čína: Zhizhen Zhang, Lin Zhu, Rigele Te, Xiaodi You, Aoran Wang
Kapitán: Di Wu
