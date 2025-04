Český zmar dokonal Menšík. Po šokujícím triumfu se vrátil porážkou v Mnichově

ATP MNICHOV - Mohl to být parádní týden. Místo toho z tria nejlepších českých tenistů nepostoupil do druhého kola na probíhajících mužských pětistovkách ani jeden. České trápení podtrhl Jakub Menšík (19), který neuspěl hned ve svém prvním zápase po šokujícím triumfu v Miami a po porážce 6:7, 6:4, 3:6 s domácím hráčem druhé stovky Yannickem Hanfmannem (33) nezvládl vstup do antukového jara.