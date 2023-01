Chačanov na Australian Open rozzlobil Ázerbájdžán. Rus s arménskými kořeny podpořil neuznanou republiku Arcach

Ozbrojený konflikt o Náhorní Karabach se táhne od roku 1988, kdy se ještě za éry Sovětského svazu region odtrhl s podporou Arménie od Ázerbájdžánu. Ten ale stále považuje území za okupované a při zatím posledním vzplanutí bojů v roce 2020 získal po uzavření příměří některé kraje zpět včetně části Arcachu, enklávy obývané etnickými Armény.

ITF zatím zvažuje, jak a zda na stížnost zareaguje. Chačanov dosud žádné oficiální varování ohledně svých vzkazů nedostal.

"Řekl jsem to už mnohokrát. Mám arménské kořeny. Z otcovy strany, z dědečkovy strany a dokonce částečně i po matce. Jsem napůl Armén," prohlásil. "Abych byl upřímný, nechci do toho zacházet hlouběji. Jen jsem chtěl dodat sílu a ukázat podporu svým lidem. To je vše," dodal.

Sportovci Ruska a Běloruska jsou kvůli invazi na Ukrajinu vyloučeni z většiny týmových sportů a mnohých individuálních. V tenisu stejně jako v hokeji a fotbalu ale individuálně dál hrají a v tenisu pod neutrální vlajkou objíždějí turnaje WTA, ATP a akce ITF včetně grandslamů.

A tak zatímco ruské a běloruské vlajky jsou v areálu Australian Open zakázány, objevují se v hledišti vlajky republiky Arcach ležící v Malém Kavkazu. Mezinárodně nikým neuznaná republika má rozlohu 3170 km² (25krát menší než Česko) a žije v ní 140 tisíc obyvatel.