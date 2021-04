Chorvaté Mektič s Pavičem mají už čtvrtý letošní titul, poprvé vyhráli turnaj Masters

Chorvatští specialisté na čtyřhru Nikola Mektič a Mate Pavič patřili v posledních letech mezi nejlepší deblisty světa, síly však spojili až na začátku letošní sezony. A hned mužskému deblu dominují.



Mektič s Pavičem odehráli 28 zápasů s bilancí 25-3 a čtyři ze sedmi turnajů proměnili v titul. Po Antalye, Murray River Open v Melbourne a Rotterdamu slaví zatím svůj nejcennější triumf na Masters 1000 v Miami.



Druzí nasazení Chorvaté soutěží prošli bez ztráty setu. Postupně porazili dvojice Johnson/Querrey, Fritz/Isner, Kecmanovič/Qúreší, vítěze letošního Australian Open Rajeev Ram a Joe Salisbury a v sobotním finále si poradili po setech 6-4 6-4 s britskou dvojicí Dan Evans a Neal Skupski, kteří hráli na první společné akci.



"Soupeři dnes jsme odehráli velmi dobrý zápas. Od začátku skvěle returnovali. Ale my si tady prošli spoustou zápasů proti těžkým párům a získali důležité sebevědomí, které nám dnes pomohlo," komentoval Pavič, který se v pondělí vrátí po necelých třech letech do čela světového žebříčku deblistů. Na prvním místě vystřídá Kolumbijce Roberta Faraha, který vládneod července 2019.







32letý Mektič, který loni vyhrál mix s Barborou Krejčíkovou na Australian Open a s Nizozemcem Wesley Koolfohem ovládl Turnaj mistrů a na US Open si zahrál své jediné grandslamové finále ve čtyřhře mužů, získal celkově 12. deblový titul. Podnik Masters 1000 dobyl počtvrté a opět s jiným partnerem.



27letý Pavič získal už 21. deblový titul, ale teprve druhý z turnaje Masters. Na rozdíl od svého o pět staršího parťáka už má však na kontě dvě grandslamové trofeje.



Mektič s Pavičem jsou teprve druhou čistě chorvatskou dvojicí, která vyhrála turnaj Masters 1000. Poprvé se to povedlo právě Mektičovi předloni v Monte Carlu po boku Franca Škugora.



"Když jsem součástí obou týmů, tak je to paráda," usmíval se Mektič. "Je to neuvěřitelné a moc pro mě znamená vyhrát turnaj tak velký turnaj s kamarádem a krajanem. Ale teprve jsme začali a já doufám, že budeme mít mnohem více důvodů k oslavám."

• ATP MASTERS 1000 MIAMI •

USA / Florida, tv. povrch, 4.299.205 dolarů

sobotní výsledky (03. 04. 2021) • Dvouhra - semifinále • Mektič/Pavič (2-Chorv.) - Evans/N. Skupski (Brit.) 6-4 6-4